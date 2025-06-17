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В докладе "Росконгресса" оценил значение Северного морского пути - РИА Новости, 17.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
01:16 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/put-2023232242.html
В докладе "Росконгресса" оценил значение Северного морского пути
В докладе "Росконгресса" оценил значение Северного морского пути - РИА Новости, 17.06.2025
В докладе "Росконгресса" оценил значение Северного морского пути
Борьба за контроль над основными торговыми маршрутами приводит к конфликтам, которые создают риски для перевозчиков, в этих условиях растет значимость Северного РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T01:16:00+03:00
2025-06-17T01:16:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Борьба за контроль над основными торговыми маршрутами приводит к конфликтам, которые создают риски для перевозчиков, в этих условиях растет значимость Северного морского пути для мировой торговли как кратчайшего маршрута между Европой и Азией, говорится в опубликованном в преддверии ПМЭФ докладе "Росконгресса" "Милитаризация и тарифные войны. Глобальные экономические тренды 2025", с которым ознакомилось РИА Новости. "Передел мировых торговых маршрутов преследует цель установления контроля над экспортом сырья, в том числе по трубопроводным маршрутам. Этот процесс сопряжен с рисками для транспортировки и продажи и, как следствие, с риском роста цен на сырье. В этих условиях возрастает значение Северного морского пути как транзитного коридора и кратчайшего маршрута между Европой и Азией, обеспечивающего прямой выход на мировые рынки, к странам Юго-Восточной Азии, Индии, государствам Персидского залива и Африки", - говорится в докладе. Авторы отмечают, что в настоящее время доминирующая роль двух крупнейших мировых искусственных водных путей - Панамского и Суэцкого каналов - находится под угрозой. "Панамский канал имеет стратегически важное значение как для США, так и для Китая, однако Вашингтон стремится ограничить влияние Пекина в этом регионе", - говорится в документе. Так, под давлением США правительство Панамы объявило о выходе из китайской инициативы "Один пояс - один путь", в то время как гонконгский конгломерат CK Hutchison договорился о продаже консорциуму, возглавляемому BlackRock, 90% акций Panama Ports, которая владеет и управляет двумя портами по обе стороны канала. Кроме того, Панамский канал недостаточно широк и глубок, чтобы пропускать новые гигантские контейнеровозы, которым приходится огибать мыс Доброй Надежды. На возможности использования Панамского канала влияет и погода: прошлогодняя засуха, вызванная Эль-Ниньо, сократила транзит через канал и поставила под сомнение надежность этого водного пути. "Что касается Суэцкого канала, несмотря на договоренность о прекращении огня между силами США и хуситов, крупные судоходные компании по-прежнему не решаются полностью возобновить операции в Красном море", - отмечают эксперты. На этом фоне разворачивается борьба за контроль над другими морскими путями, отмечают авторы доклада. "Европейский союз обнародовал планы создания центра морской безопасности в Черном море, а также ввел санкции против судов "теневого флота" России, в то время как в Балтийском море происходили инциденты с задержанием российских судов", - говорится в докладе. Авторы подчеркивают, что оба моря имеют ключевое значение для российского экспорта. Дополнительную нестабильность создает обсуждающийся в США вопрос о возможности возврата к практике каперских грамот. "Ранее основатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс поддержал идею о выдаче каперских грамот, которые позволили бы частным военным компаниям захватывать суда контрабандистов и получать долю с трофейных грузов. Неясно, насколько широко в случае принятия этого предложения будет применяться такое право частных лиц захватывать суда неприятеля", - отмечает "Росконгресс". Каперская грамота – разрешение, выдаваемое воюющим государством частному судовладельцу, позволяющее атаковать и захватывать суда, принадлежащие противнику. Такая практика уже давно не применяется в мире, но конституция США предусматривает такое право Конгресса, и этот вопрос периодически возникает в политическом поле страны. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250327/sevmorput-2007756972.html
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сша, суэцкий канал, европа, blackrock
ПМЭФ — 2025, США, Суэцкий канал, Европа, BlackRock
В докладе "Росконгресса" оценил значение Северного морского пути

Доклад "Росконгресса": значимость Северного морского пути растет

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкСеверный морской путь. Порт Певек
Северный морской путь. Порт Певек - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Северный морской путь. Порт Певек. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Борьба за контроль над основными торговыми маршрутами приводит к конфликтам, которые создают риски для перевозчиков, в этих условиях растет значимость Северного морского пути для мировой торговли как кратчайшего маршрута между Европой и Азией, говорится в опубликованном в преддверии ПМЭФ докладе "Росконгресса" "Милитаризация и тарифные войны. Глобальные экономические тренды 2025", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Передел мировых торговых маршрутов преследует цель установления контроля над экспортом сырья, в том числе по трубопроводным маршрутам. Этот процесс сопряжен с рисками для транспортировки и продажи и, как следствие, с риском роста цен на сырье. В этих условиях возрастает значение Северного морского пути как транзитного коридора и кратчайшего маршрута между Европой и Азией, обеспечивающего прямой выход на мировые рынки, к странам Юго-Восточной Азии, Индии, государствам Персидского залива и Африки", - говорится в докладе.
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27 марта, 17:56
Авторы отмечают, что в настоящее время доминирующая роль двух крупнейших мировых искусственных водных путей - Панамского и Суэцкого каналов - находится под угрозой.
"Панамский канал имеет стратегически важное значение как для США, так и для Китая, однако Вашингтон стремится ограничить влияние Пекина в этом регионе", - говорится в документе.
Так, под давлением США правительство Панамы объявило о выходе из китайской инициативы "Один пояс - один путь", в то время как гонконгский конгломерат CK Hutchison договорился о продаже консорциуму, возглавляемому BlackRock, 90% акций Panama Ports, которая владеет и управляет двумя портами по обе стороны канала.
Кроме того, Панамский канал недостаточно широк и глубок, чтобы пропускать новые гигантские контейнеровозы, которым приходится огибать мыс Доброй Надежды. На возможности использования Панамского канала влияет и погода: прошлогодняя засуха, вызванная Эль-Ниньо, сократила транзит через канал и поставила под сомнение надежность этого водного пути.
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"Что касается Суэцкого канала, несмотря на договоренность о прекращении огня между силами США и хуситов, крупные судоходные компании по-прежнему не решаются полностью возобновить операции в Красном море", - отмечают эксперты.
На этом фоне разворачивается борьба за контроль над другими морскими путями, отмечают авторы доклада. "Европейский союз обнародовал планы создания центра морской безопасности в Черном море, а также ввел санкции против судов "теневого флота" России, в то время как в Балтийском море происходили инциденты с задержанием российских судов", - говорится в докладе. Авторы подчеркивают, что оба моря имеют ключевое значение для российского экспорта.
Дополнительную нестабильность создает обсуждающийся в США вопрос о возможности возврата к практике каперских грамот. "Ранее основатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс поддержал идею о выдаче каперских грамот, которые позволили бы частным военным компаниям захватывать суда контрабандистов и получать долю с трофейных грузов. Неясно, насколько широко в случае принятия этого предложения будет применяться такое право частных лиц захватывать суда неприятеля", - отмечает "Росконгресс".
Каперская грамота – разрешение, выдаваемое воюющим государством частному судовладельцу, позволяющее атаковать и захватывать суда, принадлежащие противнику. Такая практика уже давно не применяется в мире, но конституция США предусматривает такое право Конгресса, и этот вопрос периодически возникает в политическом поле страны.
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