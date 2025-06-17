https://ria.ru/20250617/proekt-2023317644.html

Из новичков – в лидеры: как работает новый проект "Промышленный наставник"

Из новичков – в лидеры: как работает новый проект "Промышленный наставник" - РИА Новости, 17.06.2025

Из новичков – в лидеры: как работает новый проект "Промышленный наставник"

Молодые предприятия часто испытывают сложности из-за нехватки опыта в построении бизнес-стратегий. Но теперь у компаний есть новый инструмент поддержки. Это... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T15:12:00+03:00

2025-06-17T15:12:00+03:00

2025-06-17T15:12:00+03:00

твой бизнес

промышленность

поддержка бизнеса

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

наставничество

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Молодые предприятия часто испытывают сложности из-за нехватки опыта в построении бизнес-стратегий. Но теперь у компаний есть новый инструмент поддержки. Это программа "Промышленный наставник", которая стартовала 28 мая. Благодаря двухуровневой системе наставничества бизнес получает широкие возможности для развития, что отвечает целям и задачам национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Подробнее о том, как работает программа наставничества в промышленности и что мотивирует ее участников, читайте в материале РИА Новости.Два трека наставничестваОрганизатор программы – Клуб молодых промышленников – запустил проект совместно с Минпромторгом России. Его цель – создать эффективную систему передачи компетенций. Заявки на участие в первом потоке уже подали около 400 предпринимателей из 51 региона страны."Первый сезон уже в активной фазе: сформированы группы участников, пул экспертов. Наша задача — чтобы за несколько месяцев каждый получил максимум пользы: от новых контактов и практики до долгосрочных партнерств и роста поставок. Чтобы МСП вошли в число доверенных поставщиков крупного бизнеса, разработали стратегии развития и привлечения инвестиций. Чтобы они поделились своим текущим опытом с теми, кто начинает свой путь, предлагает идеи и в ближайшие годы станет частью нового поколения лидеров промышленности", – рассказал председатель Клуба молодых промышленников Антон Ковалев.Участники программы – студенты и молодые специалисты, собственники и руководители МСП, а также топ-менеджеры и владельцы крупных компаний. "Промышленный наставник" предполагает передачу знаний от крупного бизнеса через МСП – новичкам. Таким образом, в программе задействованы сразу три поколения бизнеса.У проекта два трека: на одном представители МСП обучают начинающих предпринимателей базовым навыкам, которые необходимы для ведения бизнеса. На другом — топ-менеджеры крупных компаний совместно с МСП создают стратегию развития малых и средних предприятий.Наставники помогут определить стратегические цели компаний, расскажут, как эффективнее управлять кадрами, издержками, оптимизировать бизнес-процессы, использовать привлеченный и собственный капитал. В итоге обучающиеся сформируют стратегии развития и презентуют их.Через опыт к уникальным решениямОдин из участников программы в категории МСП – Иван Корнеев из Челябинской области. Он является генеральным директором завода "Современные технологии изоляции". Предприятие специализируется на выпуске нестандартных труб в изоляции, которые используются при строительстве трубопроводов для транспортировки нефти, газа и воды.Предприниматель активно пользуется финансовой поддержкой государства по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика", получив льготный займ в МСП Банке на пополнение оборотных средств на сумму 250 миллионов рублей. Кроме того, компания получает поддержку экспертов Федерального центра компетенций в сфере производительности труда по соответствующему федеральному проекту.По мнению бизнесмена, "Промышленный наставник" — это еще один эффективный инструмент для развития российской промышленности. Он дает возможность перенимать успешные практики крупных производств и находить решения для собственного бизнеса."Для себя приоритетным выделил направление "Определение стратегических целей предприятия". Уверен, что участие в проекте поможет обеспечить устойчивый рост производства, определить наиболее эффективную стратегию развития в современных реалиях и, конечно, получить качественные результаты для завода", – отметил Корнеев в беседе с РИА Новости.Иван также руководит региональным отделением Клуба молодых промышленников в Челябинской области. Он считает, что опыт наставничества важно транслировать дальше – сотрудникам и партнерам.Способ масштабировать бизнесГендиректор и владелец компании "Лазер-НН Металлообработка" из Нижегородской области Егор Архипов – еще один участник программы "Промышленный наставник" в категории МСП. Он производит металлоконструкции для промышленного использования и по индивидуальному заказу. Например, автомобильные подъемники для инвалидных кресел, складское оборудование и многое другое."Я решил принять участие в программе, чтобы найти эффективные инструменты для масштабирования бизнеса и перенять опыт более компетентных наставников. Это поможет сформировать стратегию развития предприятия", – поделился бизнесмен с РИА Новости.Ранее компания уже привлекла 600 тысяч рублей на модернизацию производства и закупку оборудования. Кроме того, по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" сотрудничала с Региональным центром развития компетенций в рамках проекта по повышению эффективности предприятия. Также участвовала в бизнес-миссиях в Белоруссии и представляла свою продукцию на профильных выставках.Перенять и начать использоватьАртем Воловиков из Санкт-Петербурга – генеральный директор производственно-инжиниринговой компании ООО "АРСКА ТЕК". Предприятие занимается масштабированием химических технологий, созданием и модернизаций таких производств. Например, специалисты помогают разрабатывать технико-экономические обоснования и бизнес-планы строительства заводов, консультируют по вопросам снижения материальных и энергетических затрат оборудования.Глава компании тоже решил принять участие в проекте "Промышленный наставник"."Я возлагаю большие надежды на программу, так как в моей промышленной нише важность наставничества трудно переоценить. Обычное бизнес-образование в ней применимо только ограниченно, и нужно видеть картинку целиком, что возможно только изнутри. Поэтому опыт, знание рынка, его игроков и взаимосвязь с наставником – основное, что я хотел бы перенять и начать использовать в бизнесе", – объяснил он РИА Новости.Компания уже пользуется консультационной поддержкой в городском Центре развития и поддержки предпринимательства по нацпроекту "Новые материалы и химия" и является резидентом инноцентра "Сколково". Этот статус предоставляет льготный налоговый режим. Сэкономленные деньги бизнесмен вкладывает в совершенствование линеек сервисов, выплачивает конкурентоспособную зарплату и закупает необходимое оборудование.Таким образом, программа "Промышленный наставник" призвана не только передать ценный опыт и знания, но и помочь найти индивидуальные решения для каждого бизнеса. А через поиск новых путей развития предприятий – выходить на новые уровни, масштабировать производство и развивать промышленность страны в целом.

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https://ria.ru/20250606/stavki-2021407117.html

https://ria.ru/20240530/nastavnichestvo-1949528416.html

https://ria.ru/20250616/zabaykale-2023114704.html

https://ria.ru/20250605/rabota-2021075147.html

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промышленность, поддержка бизнеса , министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), наставничество