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ПМЭФ остается крупнейшей переговорной площадкой в Евразии, заявил Беглов - РИА Новости, 17.06.2025
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23:43 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/pmef-2023439800.html
ПМЭФ остается крупнейшей переговорной площадкой в Евразии, заявил Беглов
ПМЭФ остается крупнейшей переговорной площадкой в Евразии, заявил Беглов - РИА Новости, 17.06.2025
ПМЭФ остается крупнейшей переговорной площадкой в Евразии, заявил Беглов
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) остается крупнейшей переговорной площадкой в Евразии, в этом году в нем подтвердили участие представители РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T23:43:00+03:00
2025-06-17T23:43:00+03:00
евразия
санкт-петербург
александр беглов
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) остается крупнейшей переговорной площадкой в Евразии, в этом году в нем подтвердили участие представители порядка 140 стран и территорий, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. "В прошлом году мы приняли - очно и онлайн - свыше 21 тысячи участников из 139 государств. В этом году участников не меньше. Подтвердились представители порядка 140 стран и территорий. Форум остается крупнейшей переговорной площадкой в Евразии", - сказал он. "Уровень представительства высокий. Восемь делегаций подтвердили участие на уровне глав государств, премьер-министров и их замов. Ожидаем около 30 министров иностранных государств, более 50 послов. В повестке - 19 бизнес-диалогов: "Россия – Африка", "Россия – Индия", "Россия – Китай", "Россия – Латинская Америка" и другие. У меня также запланирован ряд международных встреч", - добавил Беглов. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
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евразия, санкт-петербург, александр беглов, в мире
Евразия, Санкт-Петербург, Александр Беглов, В мире
ПМЭФ остается крупнейшей переговорной площадкой в Евразии, заявил Беглов

Беглов: ПМЭФ в этом году подтвердил участие порядка 140 стран и территорий

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБаннер с символикой Петербургского международного экономического форума
Баннер с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) остается крупнейшей переговорной площадкой в Евразии, в этом году в нем подтвердили участие представители порядка 140 стран и территорий, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
"В прошлом году мы приняли - очно и онлайн - свыше 21 тысячи участников из 139 государств. В этом году участников не меньше. Подтвердились представители порядка 140 стран и территорий. Форум остается крупнейшей переговорной площадкой в Евразии", - сказал он.
"Уровень представительства высокий. Восемь делегаций подтвердили участие на уровне глав государств, премьер-министров и их замов. Ожидаем около 30 министров иностранных государств, более 50 послов. В повестке - 19 бизнес-диалогов: "Россия – Африка", "Россия – Индия", "Россия – Китай", "Россия – Латинская Америка" и другие. У меня также запланирован ряд международных встреч", - добавил Беглов.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
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