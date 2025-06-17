ПМЭФ остается крупнейшей переговорной площадкой в Евразии, заявил Беглов
Беглов: ПМЭФ в этом году подтвердил участие порядка 140 стран и территорий
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Баннер с символикой Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) остается крупнейшей переговорной площадкой в Евразии, в этом году в нем подтвердили участие представители порядка 140 стран и территорий, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
"В прошлом году мы приняли - очно и онлайн - свыше 21 тысячи участников из 139 государств. В этом году участников не меньше. Подтвердились представители порядка 140 стран и территорий. Форум остается крупнейшей переговорной площадкой в Евразии", - сказал он.
"Уровень представительства высокий. Восемь делегаций подтвердили участие на уровне глав государств, премьер-министров и их замов. Ожидаем около 30 министров иностранных государств, более 50 послов. В повестке - 19 бизнес-диалогов: "Россия – Африка", "Россия – Индия", "Россия – Китай", "Россия – Латинская Америка" и другие. У меня также запланирован ряд международных встреч", - добавил Беглов.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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