https://ria.ru/20250617/pmef-2023439800.html

ПМЭФ остается крупнейшей переговорной площадкой в Евразии, заявил Беглов

ПМЭФ остается крупнейшей переговорной площадкой в Евразии, заявил Беглов - РИА Новости, 17.06.2025

ПМЭФ остается крупнейшей переговорной площадкой в Евразии, заявил Беглов

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) остается крупнейшей переговорной площадкой в Евразии, в этом году в нем подтвердили участие представители РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T23:43:00+03:00

2025-06-17T23:43:00+03:00

2025-06-17T23:43:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) остается крупнейшей переговорной площадкой в Евразии, в этом году в нем подтвердили участие представители порядка 140 стран и территорий, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. "В прошлом году мы приняли - очно и онлайн - свыше 21 тысячи участников из 139 государств. В этом году участников не меньше. Подтвердились представители порядка 140 стран и территорий. Форум остается крупнейшей переговорной площадкой в Евразии", - сказал он. "Уровень представительства высокий. Восемь делегаций подтвердили участие на уровне глав государств, премьер-министров и их замов. Ожидаем около 30 министров иностранных государств, более 50 послов. В повестке - 19 бизнес-диалогов: "Россия – Африка", "Россия – Индия", "Россия – Китай", "Россия – Латинская Америка" и другие. У меня также запланирован ряд международных встреч", - добавил Беглов. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.

https://ria.ru/20250416/pmef-2011486415.html

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