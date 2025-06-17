https://ria.ru/20250617/pmef-2023411359.html
Флаг КНДР развевается на площадке ПМЭФ в Петербурге
Флаг КНДР развевается на площадке ПМЭФ в Петербурге - РИА Новости, 17.06.2025
Флаг КНДР развевается на площадке ПМЭФ в Петербурге
Флаг Корейской Народно-Демократической Республики развевается наряду с флагами других государств на площадке выставочного центра "Экспофорум", где 18 июня... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T19:51:00+03:00
2025-06-17T19:51:00+03:00
2025-06-17T19:51:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Флаг Корейской Народно-Демократической Республики развевается наряду с флагами других государств на площадке выставочного центра "Экспофорум", где 18 июня начнет работу Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости. Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кндр (северная корея), россия, санкт-петербург
ПМЭФ — 2025, КНДР (Северная Корея), Россия, Санкт-Петербург
Флаг КНДР развевается на площадке ПМЭФ в Петербурге
Флаг КНДР развевается на площадке выставочного центра "Экспофорум" в Петербурге