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Флаг КНДР развевается на площадке ПМЭФ в Петербурге - РИА Новости, 17.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
19:51 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/pmef-2023411359.html
Флаг КНДР развевается на площадке ПМЭФ в Петербурге
Флаг КНДР развевается на площадке ПМЭФ в Петербурге - РИА Новости, 17.06.2025
Флаг КНДР развевается на площадке ПМЭФ в Петербурге
Флаг Корейской Народно-Демократической Республики развевается наряду с флагами других государств на площадке выставочного центра "Экспофорум", где 18 июня... РИА Новости, 17.06.2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Флаг Корейской Народно-Демократической Республики развевается наряду с флагами других государств на площадке выставочного центра "Экспофорум", где 18 июня начнет работу Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости. Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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кндр (северная корея), россия, санкт-петербург
ПМЭФ — 2025, КНДР (Северная Корея), Россия, Санкт-Петербург
Флаг КНДР развевается на площадке ПМЭФ в Петербурге

Флаг КНДР развевается на площадке выставочного центра "Экспофорум" в Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБаннер с символикой Петербургского международного экономического форума
Баннер с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Баннер с символикой Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Флаг Корейской Народно-Демократической Республики развевается наряду с флагами других государств на площадке выставочного центра "Экспофорум", где 18 июня начнет работу Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Подготовка к ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
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ПМЭФ — 2025КНДР (Северная Корея)РоссияСанкт-Петербург
 
 
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