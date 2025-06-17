https://ria.ru/20250617/pmef-2023411359.html

Флаг КНДР развевается на площадке ПМЭФ в Петербурге

Флаг КНДР развевается на площадке ПМЭФ в Петербурге - РИА Новости, 17.06.2025

Флаг КНДР развевается на площадке ПМЭФ в Петербурге

Флаг Корейской Народно-Демократической Республики развевается наряду с флагами других государств на площадке выставочного центра "Экспофорум", где 18 июня... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T19:51:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Флаг Корейской Народно-Демократической Республики развевается наряду с флагами других государств на площадке выставочного центра "Экспофорум", где 18 июня начнет работу Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости. Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250616/pmef-2023197571.html

кндр (северная корея)

россия

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

кндр (северная корея), россия, санкт-петербург