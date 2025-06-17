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Женщина из ОАЭ попыталась ввезти в Россию более 40 килограммов волос
Женщина из ОАЭ попыталась ввезти в Россию более 40 килограммов волос - РИА Новости, 17.06.2025
Женщина из ОАЭ попыталась ввезти в Россию более 40 килограммов волос
Более 40 килограммов волос пыталась незаконно ввезти иностранка из Дубая в Россию через аэропорт Волгограда, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T11:26:00+03:00
2025-06-17T11:26:00+03:00
2025-06-17T11:32:00+03:00
происшествия
дубай
россия
волгоград
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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ВОЛГОГРАД, 17 июн - РИА Новости. Более 40 килограммов волос пыталась незаконно ввезти иностранка из Дубая в Россию через аэропорт Волгограда, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС). "Более 40 килограммов натуральных волос человека обнаружили таможенники в багаже 37-летней иностранки, прибывшей рейсом из Дубая (ОАЭ). Эксперты оценили стоимость товара в 4,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении ФТС. Как уточняет ведомство, багаж с 200 связок длинных волос обнаружили при досмотре. По словам самой женщины, она везла их для одного из салонов красоты и не знала о необходимости декларировать товар. По информации ведомства, против пассажирки возбуждено административное дело по статье "Недекларирование товаров".
https://ria.ru/20250314/sheremetevo-2004934373.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дубай, россия, волгоград, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Происшествия, Дубай, Россия, Волгоград, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Женщина из ОАЭ попыталась ввезти в Россию более 40 килограммов волос
Иностранка из ОАЭ попыталась незаконно ввезти в РФ более 40 килограммов волос