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Женщина из ОАЭ попыталась ввезти в Россию более 40 килограммов волос - РИА Новости, 17.06.2025
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11:26 17.06.2025 (обновлено: 11:32 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/oae-2023288675.html
Женщина из ОАЭ попыталась ввезти в Россию более 40 килограммов волос
Женщина из ОАЭ попыталась ввезти в Россию более 40 килограммов волос - РИА Новости, 17.06.2025
Женщина из ОАЭ попыталась ввезти в Россию более 40 килограммов волос
Более 40 килограммов волос пыталась незаконно ввезти иностранка из Дубая в Россию через аэропорт Волгограда, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T11:26:00+03:00
2025-06-17T11:32:00+03:00
происшествия
дубай
россия
волгоград
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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ВОЛГОГРАД, 17 июн - РИА Новости. Более 40 килограммов волос пыталась незаконно ввезти иностранка из Дубая в Россию через аэропорт Волгограда, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС). "Более 40 килограммов натуральных волос человека обнаружили таможенники в багаже 37-летней иностранки, прибывшей рейсом из Дубая (ОАЭ). Эксперты оценили стоимость товара в 4,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении ФТС. Как уточняет ведомство, багаж с 200 связок длинных волос обнаружили при досмотре. По словам самой женщины, она везла их для одного из салонов красоты и не знала о необходимости декларировать товар. По информации ведомства, против пассажирки возбуждено административное дело по статье "Недекларирование товаров".
https://ria.ru/20250314/sheremetevo-2004934373.html
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происшествия, дубай, россия, волгоград, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Происшествия, Дубай, Россия, Волгоград, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Женщина из ОАЭ попыталась ввезти в Россию более 40 килограммов волос

Иностранка из ОАЭ попыталась незаконно ввезти в РФ более 40 килограммов волос

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкШеврон сотрудника таможенной службы России
Шеврон сотрудника таможенной службы России - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Шеврон сотрудника таможенной службы России. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 17 июн - РИА Новости. Более 40 килограммов волос пыталась незаконно ввезти иностранка из Дубая в Россию через аэропорт Волгограда, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).
"Более 40 килограммов натуральных волос человека обнаружили таможенники в багаже 37-летней иностранки, прибывшей рейсом из Дубая (ОАЭ). Эксперты оценили стоимость товара в 4,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении ФТС.
Как уточняет ведомство, багаж с 200 связок длинных волос обнаружили при досмотре. По словам самой женщины, она везла их для одного из салонов красоты и не знала о необходимости декларировать товар. По информации ведомства, против пассажирки возбуждено административное дело по статье "Недекларирование товаров".
Аэропорт Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
В Шереметьево задержали украинца, который пытался ввезти 70 тысяч долларов
14 марта, 10:45
 
ПроисшествияДубайРоссияВолгоградФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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