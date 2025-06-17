https://ria.ru/20250617/oae-2023288675.html

Женщина из ОАЭ попыталась ввезти в Россию более 40 килограммов волос

Женщина из ОАЭ попыталась ввезти в Россию более 40 килограммов волос - РИА Новости, 17.06.2025

Женщина из ОАЭ попыталась ввезти в Россию более 40 килограммов волос

Более 40 килограммов волос пыталась незаконно ввезти иностранка из Дубая в Россию через аэропорт Волгограда, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T11:26:00+03:00

2025-06-17T11:26:00+03:00

2025-06-17T11:32:00+03:00

происшествия

дубай

россия

волгоград

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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ВОЛГОГРАД, 17 июн - РИА Новости. Более 40 килограммов волос пыталась незаконно ввезти иностранка из Дубая в Россию через аэропорт Волгограда, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС). "Более 40 килограммов натуральных волос человека обнаружили таможенники в багаже 37-летней иностранки, прибывшей рейсом из Дубая (ОАЭ). Эксперты оценили стоимость товара в 4,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении ФТС. Как уточняет ведомство, багаж с 200 связок длинных волос обнаружили при досмотре. По словам самой женщины, она везла их для одного из салонов красоты и не знала о необходимости декларировать товар. По информации ведомства, против пассажирки возбуждено административное дело по статье "Недекларирование товаров".

https://ria.ru/20250314/sheremetevo-2004934373.html

дубай

россия

волгоград

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, дубай, россия, волгоград, федеральная таможенная служба (фтс россии)