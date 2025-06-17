https://ria.ru/20250617/nauka-2023067082.html
В Петербурге создали робота-горелку для изделий из кварца
В Петербурге создали робота-горелку для изделий из кварца - РИА Новости, 17.06.2025
В Петербурге создали робота-горелку для изделий из кварца
Вдвое больше изделий из кварцевого стекла для оптических приборов, химии и электроники позволит получать новая роботизированная печь, разработанная в СПбПУ... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T09:00:00+03:00
2025-06-17T09:00:00+03:00
2025-06-17T09:00:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Вдвое больше изделий из кварцевого стекла для оптических приборов, химии и электроники позволит получать новая роботизированная печь, разработанная в СПбПУ. Благодаря автоматическому размещению заготовки из кварца в станке также уменьшается количество бракованной продукции, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.Стекло из кварца отличается от "бытового" устойчивостью к нагреванию, агрессивным химическим веществам, а также высокой способностью пропускать свет, рассказали ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Невосприимчивость к необычным условиям делает этот материал незаменимым при создании оптических приборов, химической посуды и элементов электротехники. Основой кварцевого стекла является высокочистый горный хрусталь, кварц из жил или синтетический оксид кремния (SiO2).Для получения изделия сложной формы из кварцевого стекла с помощью газовой горелки необходимо обработать трубку-заготовку, объяснил автор изобретения, студент Института машиностроения, материалов и транспорта СПбПУ Артемий Кашин."Сегодня на предприятиях изделия из кварца производят в ручном или полуавтоматическом режиме. Рабочие либо вручную вращают кварцевую трубу и нагревают с помощью горелки, либо располагают исходный образец в приспособлении для автоматического вращения. Однако не существует станков, позволяющих формировать из нагретой трубы изделия нужной формы, а участие людей в производстве снижает точность и повторяемость изделий из-за возможных ошибок. Кроме того, частицы оксида кремния, которые вылетают при термической обработке кварцевого стекла, могут приводить к неизлечимому заболеванию легких — силикозу", — добавил Кашин.Сотрудники и студенты СПбПУ спроектировали и собрали новую установку для получения кварцевого стекла с производительностью вдвое большей в сравнении с аналогами. Автоматизация перемещения и закрепления заготовки, подведения газовой горелки позволяет получать объект сложной формы не только быстрее, но и качественнее. Согласно экспериментальным наблюдениям, процент бракованных изделий сократился с 25 до 5 процентов, рассказали в вузе.В реальных условиях повышение производительности вдвое означает увеличение пропускной способности цеха в 2–3 раза без существенного роста штата. При ожидаемом увеличении выпуска в 2–3 раза и сокращении брака, вложения в переоснащение производства более "самостоятельными" станками обычно оправдываются в течение 3–6 месяцев, пояснил директор Научно-образовательного центра "Нанотехнологии и покрытия" Института машиностроения, материалов и транспорта СПбПУ Александр Семенча.Дальнейшее развитие проекта и оборудование его, например, датчиками температуры и камерой контроля, позволит перейти к еще большей "самостоятельности" прибора, что снизит финансовые издержки предприятий, подытожили специалисты.
https://ria.ru/20250414/nauka-2010756245.html
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наука, университетская наука, санкт-петербург, санкт-петербургский политехнический университет петра великого, россия, химия, российские инновации, технологическое лидерство
Наука, Наука, Университетская наука, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Россия, Химия, Российские инновации, Технологическое лидерство
В Петербурге создали робота-горелку для изделий из кварца
В СПбПУ создали роботизированную установку для получения изделий из кварца
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
Вдвое больше изделий из кварцевого стекла для оптических приборов, химии и электроники позволит получать новая роботизированная печь, разработанная в СПбПУ
. Благодаря автоматическому размещению заготовки из кварца в станке также уменьшается количество бракованной продукции, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.
Стекло из кварца отличается от "бытового" устойчивостью к нагреванию, агрессивным химическим веществам, а также высокой способностью пропускать свет, рассказали ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Невосприимчивость к необычным условиям делает этот материал незаменимым при создании оптических приборов, химической посуды и элементов электротехники. Основой кварцевого стекла является высокочистый горный хрусталь, кварц из жил или синтетический оксид кремния (SiO2).
Для получения изделия сложной формы из кварцевого стекла с помощью газовой горелки необходимо обработать трубку-заготовку, объяснил автор изобретения, студент Института машиностроения, материалов и транспорта СПбПУ Артемий Кашин.
«
"Сегодня на предприятиях изделия из кварца производят в ручном или полуавтоматическом режиме. Рабочие либо вручную вращают кварцевую трубу и нагревают с помощью горелки, либо располагают исходный образец в приспособлении для автоматического вращения. Однако не существует станков, позволяющих формировать из нагретой трубы изделия нужной формы, а участие людей в производстве снижает точность и повторяемость изделий из-за возможных ошибок. Кроме того, частицы оксида кремния, которые вылетают при термической обработке кварцевого стекла, могут приводить к неизлечимому заболеванию легких — силикозу", — добавил Кашин.
Сотрудники и студенты СПбПУ спроектировали и собрали новую установку для получения кварцевого стекла с производительностью вдвое большей в сравнении с аналогами. Автоматизация перемещения и закрепления заготовки, подведения газовой горелки позволяет получать объект сложной формы не только быстрее, но и качественнее. Согласно экспериментальным наблюдениям, процент бракованных изделий сократился с 25 до 5 процентов, рассказали в вузе.
В реальных условиях повышение производительности вдвое означает увеличение пропускной способности цеха в 2–3 раза без существенного роста штата. При ожидаемом увеличении выпуска в 2–3 раза и сокращении брака, вложения в переоснащение производства более "самостоятельными" станками обычно оправдываются в течение 3–6 месяцев, пояснил директор Научно-образовательного центра "Нанотехнологии и покрытия" Института машиностроения, материалов и транспорта СПбПУ Александр Семенча.
Дальнейшее развитие проекта и оборудование его, например, датчиками температуры и камерой контроля, позволит перейти к еще большей "самостоятельности" прибора, что снизит финансовые издержки предприятий, подытожили специалисты.