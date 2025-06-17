https://ria.ru/20250617/mid-2023293425.html

МИД КНР назвал ПМЭФ важной площадкой для обсуждения глобальных проблем

МИД КНР назвал ПМЭФ важной площадкой для обсуждения глобальных проблем - РИА Новости, 17.06.2025

МИД КНР назвал ПМЭФ важной площадкой для обсуждения глобальных проблем

Петербургский международный экономический форум является важной площадкой для обсуждения вопросов глобального экономического управления и достижения консенсуса... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T11:54:00+03:00

2025-06-17T11:54:00+03:00

2025-06-17T11:54:00+03:00

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ПЕКИН, 17 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум является важной площадкой для обсуждения вопросов глобального экономического управления и достижения консенсуса по международному сотрудничеству, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Ранее Го Цзякунь сообщил, что вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян по приглашению правительства РФ с 19 по 21 июня посетит Россию для участия в ПМЭФ. В ходе визита в Россию Дин Сюэсян примет участие в мероприятиях форума и встретится руководством РФ. "Петербургский международный экономический форум является важной площадкой для обсуждения вопросов глобального экономического управления и достижения консенсуса по международному сотрудничеству", - заявил дипломат. Го Цзякунь напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин дважды принимал участие в ПМЭФ. "Китай надеется на укрепление взаимодействия и обменов со всеми сторонами, достижение договоренностей по сотрудничеству, продвижение общих ценностей всего человечества, продвижение равноправной и упорядоченной многополярности мира и инклюзивной экономической глобализации", - указал он. Дипломат подчеркнул, что "Китай также готов работать с Россией над реализацией важного консенсуса, достигнутого лидерами двух государств, углублением всестороннего делового сотрудничества и продвижением непрерывного развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху". Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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