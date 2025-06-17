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МИД Шри-Ланки прокомментировал вспышку лихорадки чикунгунья
МИД Шри-Ланки прокомментировал вспышку лихорадки чикунгунья - РИА Новости, 17.06.2025
МИД Шри-Ланки прокомментировал вспышку лихорадки чикунгунья
Сезонная вспышка лихорадки чикунгунья на Шри-Ланке не представляет угрозы для иностранных туристов, сообщил в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T08:01:00+03:00
2025-06-17T08:01:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Сезонная вспышка лихорадки чикунгунья на Шри-Ланке не представляет угрозы для иностранных туристов, сообщил в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел страны Руван Ранасинхге. "Для въезда на Шри-Ланку вакцинации не требуются. Да, была сезонная вспышка чикунгуньи, но она не представляет серьёзной угрозы и сейчас полностью под контролем", — сказал Ранасинхге. Он отметил, что большинство случаев были зафиксированы в Коломбо и других городах, однако туристические зоны остались вне зоны риска. На острове функционируют 28 станций санитарного мониторинга, и риск заражения для путешественников оценивается как крайне низкий. В конце мая СМИ сообщили, что на Шри-Ланке зафиксирована крупнейшая за прошедшие 20 лет вспышка лихорадки чикунгунья. Посольство РФ рекомендовало соблюдать профилактические меры.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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шри-ланка, коломбо, россия, новости - туризм
Туризм, Шри-Ланка, Коломбо, Россия, Новости - Туризм
МИД Шри-Ланки прокомментировал вспышку лихорадки чикунгунья
МИД Шри-Ланки: сезонная вспышка лихорадки чикунгунья не опасна для туристов