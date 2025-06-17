Рейтинг@Mail.ru
Шри-Ланку в 2025 году посетили 111 тысяч россиян - РИА Новости, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
05:53 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/mid-2023247295.html
Шри-Ланку в 2025 году посетили 111 тысяч россиян
Шри-Ланку в 2025 году посетили 111 тысяч россиян - РИА Новости, 17.06.2025
Шри-Ланку в 2025 году посетили 111 тысяч россиян
Шри-Ланку в 2025 году посетили более 111 тысяч россиян, что делает Россию вторым по значимости иностранным рынком после Индии, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T05:53:00+03:00
2025-06-17T05:53:00+03:00
туризм
шри-ланка
россия
индия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752643096_0:170:3013:1865_1920x0_80_0_0_f6ff0903fd813e661e1de33f3d590855.jpg
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Шри-Ланку в 2025 году посетили более 111 тысяч россиян, что делает Россию вторым по значимости иностранным рынком после Индии, сообщил в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел Шри-Ланки Руван Ранасинхге. "По состоянию на 10 июня Шри-Ланку посетили 111 285 россиян. Это значительное увеличение по сравнению с тем же периодом прошлого года. Россия сейчас занимает второе место среди всех зарубежных рынков после Индии", — сказал Ранасинхге. Он отметил, что Индия имеет логистическое преимущество — ближе, перелёты дешевле, но российский поток стабильно растёт и остаётся для Шри-Ланки ключевым. По данным минтуризма Шри-Ланки, в 2024 году страну посетили около 200 тысяч граждан России.
https://ria.ru/20250613/rossija-2022562976.html
шри-ланка
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752643096_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_28fc32731c0bbc49ee544bb9a31cd858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шри-ланка, россия, индия
Туризм, Шри-Ланка, Россия, Индия
Шри-Ланку в 2025 году посетили 111 тысяч россиян

МИД Шри-Ланки: страну в 2025 году посетили более 111 тысяч россиян

© Pixabay / mohamed ramzeeДевятиарочный мост в Элле, Шри-Ланка
Девятиарочный мост в Элле, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Pixabay / mohamed ramzee
Девятиарочный мост в Элле, Шри-Ланка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Шри-Ланку в 2025 году посетили более 111 тысяч россиян, что делает Россию вторым по значимости иностранным рынком после Индии, сообщил в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел Шри-Ланки Руван Ранасинхге.
"По состоянию на 10 июня Шри-Ланку посетили 111 285 россиян. Это значительное увеличение по сравнению с тем же периодом прошлого года. Россия сейчас занимает второе место среди всех зарубежных рынков после Индии", — сказал Ранасинхге.
Он отметил, что Индия имеет логистическое преимущество — ближе, перелёты дешевле, но российский поток стабильно растёт и остаётся для Шри-Ланки ключевым.
По данным минтуризма Шри-Ланки, в 2024 году страну посетили около 200 тысяч граждан России.
Вид на Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Посол рассказал о турпотоке из России в ОАЭ в 2024 году
13 июня, 00:31
 
ТуризмШри-ЛанкаРоссияИндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала