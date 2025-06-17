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Шри-Ланку в 2025 году посетили 111 тысяч россиян
Шри-Ланку в 2025 году посетили 111 тысяч россиян - РИА Новости, 17.06.2025
Шри-Ланку в 2025 году посетили 111 тысяч россиян
Шри-Ланку в 2025 году посетили более 111 тысяч россиян, что делает Россию вторым по значимости иностранным рынком после Индии, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T05:53:00+03:00
2025-06-17T05:53:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Шри-Ланку в 2025 году посетили более 111 тысяч россиян, что делает Россию вторым по значимости иностранным рынком после Индии, сообщил в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел Шри-Ланки Руван Ранасинхге. "По состоянию на 10 июня Шри-Ланку посетили 111 285 россиян. Это значительное увеличение по сравнению с тем же периодом прошлого года. Россия сейчас занимает второе место среди всех зарубежных рынков после Индии", — сказал Ранасинхге. Он отметил, что Индия имеет логистическое преимущество — ближе, перелёты дешевле, но российский поток стабильно растёт и остаётся для Шри-Ланки ключевым. По данным минтуризма Шри-Ланки, в 2024 году страну посетили около 200 тысяч граждан России.
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Туризм, Шри-Ланка, Россия, Индия
Шри-Ланку в 2025 году посетили 111 тысяч россиян
МИД Шри-Ланки: страну в 2025 году посетили более 111 тысяч россиян