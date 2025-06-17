https://ria.ru/20250617/marochko-2023247679.html

Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области

Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области - РИА Новости, 17.06.2025

Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области

Российские войска продвинулись в районе Красного Первого в Харьковской области, а также нарушили логистику ВСУ на одной из трасс, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T06:02:00+03:00

2025-06-17T06:02:00+03:00

2025-06-17T06:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

андрей марочко

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 17 июн - РИА Новости. Российские войска продвинулись в районе Красного Первого в Харьковской области, а также нарушили логистику ВСУ на одной из трасс, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе активных освободительных действий наши войска улучшили тактическое положение в районе Красного Первого: расширена зона контроля севернее и южнее населенного пункта. Западнее от Красного Первого после уничтожения опорного пункта украинских боевиков занята лесополоса", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что продвижение российских войск позволило усилить артиллерийские удары по украинским позициям в районах населенных пунктов Нововасильевка, Митрофановка и Петро-Ивановка, также значительно нарушена логистика украинских подразделений на участке трассы Колодезное - Фиголевка.

https://ria.ru/20250612/marochko-2022442747.html

харьковская область

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харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины