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Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области - РИА Новости, 17.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:02 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/marochko-2023247679.html
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области - РИА Новости, 17.06.2025
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области
Российские войска продвинулись в районе Красного Первого в Харьковской области, а также нарушили логистику ВСУ на одной из трасс, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T06:02:00+03:00
2025-06-17T06:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 17 июн - РИА Новости. Российские войска продвинулись в районе Красного Первого в Харьковской области, а также нарушили логистику ВСУ на одной из трасс, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе активных освободительных действий наши войска улучшили тактическое положение в районе Красного Первого: расширена зона контроля севернее и южнее населенного пункта. Западнее от Красного Первого после уничтожения опорного пункта украинских боевиков занята лесополоса", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что продвижение российских войск позволило усилить артиллерийские удары по украинским позициям в районах населенных пунктов Нововасильевка, Митрофановка и Петро-Ивановка, также значительно нарушена логистика украинских подразделений на участке трассы Колодезное - Фиголевка.
https://ria.ru/20250612/marochko-2022442747.html
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харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области

Марочко: ВС России продвинулись у Красного Первого Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 июн - РИА Новости. Российские войска продвинулись в районе Красного Первого в Харьковской области, а также нарушили логистику ВСУ на одной из трасс, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В ходе активных освободительных действий наши войска улучшили тактическое положение в районе Красного Первого: расширена зона контроля севернее и южнее населенного пункта. Западнее от Красного Первого после уничтожения опорного пункта украинских боевиков занята лесополоса", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.
Марочко добавил, что продвижение российских войск позволило усилить артиллерийские удары по украинским позициям в районах населенных пунктов Нововасильевка, Митрофановка и Петро-Ивановка, также значительно нарушена логистика украинских подразделений на участке трассы Колодезное - Фиголевка.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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