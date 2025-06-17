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Совет по стратегическому развитию утвердил национальный проект по космосу
Совет по стратегическому развитию утвердил национальный проект по космосу - РИА Новости, 17.06.2025
Совет по стратегическому развитию утвердил национальный проект по космосу
Национальный проект по космосу утверждён Советом при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщил во вторник гендиректор "Роскосмоса"... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T12:19:00+03:00
2025-06-17T12:19:00+03:00
2025-06-17T12:19:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Национальный проект по космосу утверждён Советом при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "Двадцатого мая на стратегии у председателя правительства мы первый раз представили новую версию Национального проекта, а на позапрошлой неделе утвердили её у президента. Сейчас пришло время начинать её реализовывать", - сказал Баканов на заседании в Совете Федерации. Ранее он сообщил, что Национальный проект по космосу может быть утверждён Советом при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам в первой половине июня. Стратегический совет прошёл 6 июня. В Нацпроект войдут группировки спутников дистанционного зондирования Земли, связи, в том числе широкополосного доступа в интернет, управления дронами, разработка метановой ракеты с возвращаемой ступенью "Амур-СПГ", работа по увеличению точности ГЛОНАСС. Каждый действующий федеральный проект, связанный с космонавтикой, теперь согласован с Нацпроектом. Минфин одобрил финансирование нацпроекта в размере около 4,4 триллиона рублей до 2036 года.
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космос - риа наука, россия, земля, дмитрий баканов, роскосмос, совет федерации рф, министерство финансов рф (минфин россии)
Космос - РИА Наука, Россия, Земля, Дмитрий Баканов, Роскосмос, Совет Федерации РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Совет по стратегическому развитию утвердил национальный проект по космосу
Баканов: Совет по стратегическому развитию утвердил нацпроект по космосу