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Совет по стратегическому развитию утвердил национальный проект по космосу - РИА Новости, 17.06.2025
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12:19 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/kosmos-2023298214.html
Совет по стратегическому развитию утвердил национальный проект по космосу
Совет по стратегическому развитию утвердил национальный проект по космосу - РИА Новости, 17.06.2025
Совет по стратегическому развитию утвердил национальный проект по космосу
Национальный проект по космосу утверждён Советом при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщил во вторник гендиректор "Роскосмоса"... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T12:19:00+03:00
2025-06-17T12:19:00+03:00
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дмитрий баканов
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совет федерации рф
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Национальный проект по космосу утверждён Советом при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "Двадцатого мая на стратегии у председателя правительства мы первый раз представили новую версию Национального проекта, а на позапрошлой неделе утвердили её у президента. Сейчас пришло время начинать её реализовывать", - сказал Баканов на заседании в Совете Федерации. Ранее он сообщил, что Национальный проект по космосу может быть утверждён Советом при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам в первой половине июня. Стратегический совет прошёл 6 июня. В Нацпроект войдут группировки спутников дистанционного зондирования Земли, связи, в том числе широкополосного доступа в интернет, управления дронами, разработка метановой ракеты с возвращаемой ступенью "Амур-СПГ", работа по увеличению точности ГЛОНАСС. Каждый действующий федеральный проект, связанный с космонавтикой, теперь согласован с Нацпроектом. Минфин одобрил финансирование нацпроекта в размере около 4,4 триллиона рублей до 2036 года.​
https://ria.ru/20250522/putin-2018443635.html
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космос - риа наука, россия, земля, дмитрий баканов, роскосмос, совет федерации рф, министерство финансов рф (минфин россии)
Космос - РИА Наука, Россия, Земля, Дмитрий Баканов, Роскосмос, Совет Федерации РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Совет по стратегическому развитию утвердил национальный проект по космосу

Баканов: Совет по стратегическому развитию утвердил нацпроект по космосу

© Фото : Роскосмос/Сергей КорсаковВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Фото : Роскосмос/Сергей Корсаков
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Национальный проект по космосу утверждён Советом при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Двадцатого мая на стратегии у председателя правительства мы первый раз представили новую версию Национального проекта, а на позапрошлой неделе утвердили её у президента. Сейчас пришло время начинать её реализовывать", - сказал Баканов на заседании в Совете Федерации.
Сергей Крикалев - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Путин назначил нового спецпредставителя по сотрудничеству в космосе
22 мая, 12:55
Ранее он сообщил, что Национальный проект по космосу может быть утверждён Советом при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам в первой половине июня. Стратегический совет прошёл 6 июня.
В Нацпроект войдут группировки спутников дистанционного зондирования Земли, связи, в том числе широкополосного доступа в интернет, управления дронами, разработка метановой ракеты с возвращаемой ступенью "Амур-СПГ", работа по увеличению точности ГЛОНАСС. Каждый действующий федеральный проект, связанный с космонавтикой, теперь согласован с Нацпроектом. Минфин одобрил финансирование нацпроекта в размере около 4,4 триллиона рублей до 2036 года.​
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6 июня, 16:21
 
Космос - РИА НаукаРоссияЗемляДмитрий БакановРоскосмосСовет Федерации РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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