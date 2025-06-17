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Си Цзиньпин призвал продвигать правильный взгляд на историю Второй мировой - РИА Новости, 17.06.2025
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23:48 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/kitay-2023440562.html
Си Цзиньпин призвал продвигать правильный взгляд на историю Второй мировой
Си Цзиньпин призвал продвигать правильный взгляд на историю Второй мировой - РИА Новости, 17.06.2025
Си Цзиньпин призвал продвигать правильный взгляд на историю Второй мировой
Необходимо защищать результаты Победы во Второй мировой войне, продвигать правильный исторический взгляд на ее события, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T23:48:00+03:00
2025-06-17T23:48:00+03:00
в мире
китай
астана
центральная азия
си цзиньпин
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ПЕКИН, 17 июн - РИА Новости. Необходимо защищать результаты Победы во Второй мировой войне, продвигать правильный исторический взгляд на ее события, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник принял участие во втором саммите "Китай - Центральная Азия" в Астане и выступил с речью. Си Цзиньпин отметил, что в этом году отмечается 80-летие окончания Второй мировой войны и победы над японским милитаризмом. Он подчеркнул, что в тяжелые военные годы Китай и народы Центральной Азии поддерживали друг друга, делили счастье и горе и вносили важный вклад в справедливое дело. "Мы должны продвигать правильную историческую перспективу, защищать результаты Победы во Второй мировой войне, поддерживать международную систему с Организацией Объединенных Наций в ее основе", - заявил глава КНР, текст его выступления распространило во вторник Центральное телевидение Китая.
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в мире, китай, астана, центральная азия, си цзиньпин, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Китай, Астана, Центральная Азия, Си Цзиньпин, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Си Цзиньпин призвал продвигать правильный взгляд на историю Второй мировой

Си Цзиньпин: необходимо защищать результаты Победы во Второй мировой войне

© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 июн - РИА Новости. Необходимо защищать результаты Победы во Второй мировой войне, продвигать правильный исторический взгляд на ее события, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник принял участие во втором саммите "Китай - Центральная Азия" в Астане и выступил с речью.
Си Цзиньпин отметил, что в этом году отмечается 80-летие окончания Второй мировой войны и победы над японским милитаризмом. Он подчеркнул, что в тяжелые военные годы Китай и народы Центральной Азии поддерживали друг друга, делили счастье и горе и вносили важный вклад в справедливое дело.
«
"Мы должны продвигать правильную историческую перспективу, защищать результаты Победы во Второй мировой войне, поддерживать международную систему с Организацией Объединенных Наций в ее основе", - заявил глава КНР, текст его выступления распространило во вторник Центральное телевидение Китая.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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В миреКитайАстанаЦентральная АзияСи ЦзиньпинОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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