https://ria.ru/20250617/kitay-2023440562.html

Си Цзиньпин призвал продвигать правильный взгляд на историю Второй мировой

Си Цзиньпин призвал продвигать правильный взгляд на историю Второй мировой - РИА Новости, 17.06.2025

Си Цзиньпин призвал продвигать правильный взгляд на историю Второй мировой

Необходимо защищать результаты Победы во Второй мировой войне, продвигать правильный исторический взгляд на ее события, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T23:48:00+03:00

2025-06-17T23:48:00+03:00

2025-06-17T23:48:00+03:00

в мире

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астана

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си цзиньпин

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ПЕКИН, 17 июн - РИА Новости. Необходимо защищать результаты Победы во Второй мировой войне, продвигать правильный исторический взгляд на ее события, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник принял участие во втором саммите "Китай - Центральная Азия" в Астане и выступил с речью. Си Цзиньпин отметил, что в этом году отмечается 80-летие окончания Второй мировой войны и победы над японским милитаризмом. Он подчеркнул, что в тяжелые военные годы Китай и народы Центральной Азии поддерживали друг друга, делили счастье и горе и вносили важный вклад в справедливое дело. "Мы должны продвигать правильную историческую перспективу, защищать результаты Победы во Второй мировой войне, поддерживать международную систему с Организацией Объединенных Наций в ее основе", - заявил глава КНР, текст его выступления распространило во вторник Центральное телевидение Китая.

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китай

астана

центральная азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, астана, центральная азия, си цзиньпин, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024