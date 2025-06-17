https://ria.ru/20250617/izrail-2023219133.html

Израиль уже может праздновать: Иран уничтожат россияне

Израиль уже может праздновать: Иран уничтожат россияне - РИА Новости, 17.06.2025

Израиль уже может праздновать: Иран уничтожат россияне

В отечественном инфополе теме прирожденных израильтян, которые долгие годы притворялись россиянами и через силу принимали гонорары за развлечение... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T08:00:00+03:00

2025-06-17T08:00:00+03:00

2025-06-17T08:03:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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В отечественном инфополе теме прирожденных израильтян, которые долгие годы притворялись россиянами и через силу принимали гонорары за развлечение тоталитарно-варварских ватников, уделяется неоправданно много внимания. Гораздо логичнее и правильнее ее брезгливо проигнорировать.Единственная причина упомянуть о коллективном Галкаревиче (обсуждать поименно — слишком много чести) — это специфический культурно-психологический феномен в стиле "В мире животных": любопытно понаблюдать, как меняется поведение поверивших в себя термитов, когда их несокрушимое гнездо начинает ворошить муравьед.Было много попыток проанализировать мотивы Галкаревичей, после начала СВО ринувшихся в земли обетованные. Либерально настроенные комментаторы цитировали уморительный в свете последних событий мем "Не могу жить в стране, которая воюет со своими соседями" и отважно проводили параллель с "философским пароходом", приписывая испуганным лицедеям глубокие идеологические разногласия с репрессивным режимом, который на блюдечке с голубой каемочкой подарил им известность и богатство. Но нимбы Сахарова и Щаранского, не говоря об очках Новодворской, тщедушным Галкаревичам явно не по росту.Другие предполагают, что беглецы вдруг синхронно ощутили себя иудео-евреями, которые не могли сопротивляться могучему зову крови и, сдав в аренду многомиллионную недвижимость в Москве, ринулись в Израиль.Однако истинный мотив не очень массовой миграции израильских леммингов, видимо, заключается в другом. Характерный пример: некая дама в 2014-м воодушевленно поддержала воссоединение с Крымом и вообще была вся из себя патриотка России, однако до конца того же года скоропостижно продала свой бизнес и смоталась с семьей в Лондон. В переписке с оставшимися на родине знакомыми она потом честно призналась: не хотелось оставаться в стране, которая, скорее всего, проиграет, а хотелось жить на территории вероятных победителей — "предпочла спасать свое будущее, а не тонуть вместе с Россией".Галкаревичей не сильно волновали зудящие корни или оковы КГБ: они захотели быть в безопасном числе победителей.Национальная идентичность и социальная мифология Израиля построены именно на этой теме: мы — нация победителей, никогда не проигрывали и никогда не проиграем, потому что это невозможно. С младых ногтей израильтяне впитывают в себя установку, что их страна — мощная и исключительная, с высокоразвитой цивилизацией, окруженная варварами в резиновых тапках. Биньямин Нетаньяху в свое время говорил: "Мы не осуществим обещание лучшего будущего, если мы — цивилизованный мир — не будем готовы сражаться с варварами. Варвары готовы сражаться с нами, и их цель ясна: разрушить это обещание и будущее, уничтожить все, что нам дорого, и принести мир страха и тьмы". Ему вторит депутат кнессета от партии "Ликуд" Мики Зоар: "Общество в Израиле — это общество, которое принадлежит к еврейской расе, а вся еврейская раса является высшим человеческим капиталом, самой умной, самой понимающей". Истинное отношение к окружающим народам выразил министр обороны Израиля Йоав Галант: "Мы сражаемся с человеческими животными и действуем соответственно".Чувство исключительности в израильском обществе долгое время трансформировалось в убежденность в своей неуязвимости. Вообще, вся израильская риторика, государственная пропаганда и образовательные программы традиционно строятся вокруг представления о предопределенности побед и непобедимости: от зарождения государства, через серию войн XX века и до современности. Отмечая 75-летие Израиля, издание Israel Policy Forum гордо писало, что "Израиль стал доминирующей военной силой на Ближнем Востоке, чье преимущество над бывшими противниками настолько велико, что почти все они отказались от любых претензий на дальнейшую борьбу". Генерал-майор ЦАХАЛ Ярон Финкельман выразил уверенность в неуязвимости и непобедимости Израиля предельно четко: "У нас одна цель — победа. Неважно, какими тяжелыми или долгими будут сражения, нет другого исхода, кроме победы".Но, как всегда, реальность внесла в комфортную мифологию свои неприятные коррективы.Ответ Ирана на израильскую агрессию показал, что хваленый "Железный купол" больше похож на дуршлаг, а панорамы руин в Хайфе ничем не отличаются от видов разбомбленной Газы. Результат — очевидная болезненная травма в общественном бессознательном и лихорадочные попытки позвать на помощь старшего брата в лице США: я его исподтишка ударил, а он совершил подлость и ударил в ответ.На наших глазах миф о неуязвимости Израиля и непререкаемом превосходстве его армии расползается на глазах. Еще в 2023 году Институт национальной безопасности Израиля (INSS) предупреждал в стиле Минздрава: "(Мы наблюдаем) значительное улучшение огневых возможностей противника в количестве, летальности и точности. Израиль сталкивается с большим количеством арен операций, большим количеством врагов и более продвинутым оружием". В этот же период BESA Center написал, что "чрезмерная зависимость Израиля от технологий <…> была порочной и даже опасной концепцией". Иерусалимский центр безопасности и международных исследований был еще более конкретен: "У Израиля отсутствует стратегическая глубина, и он может столкнуться с ситуацией, когда его превосходство в воздухе окажется под угрозой".Казалось бы, времена неумолимо и быстро меняются — надо это признать, принять и начинать договариваться даже с самыми сложными соседями, а не пытаться раз за разом быть единственным красавчиком в сельском клубе. Но нет, мы всех победим — и все тут, хотя израильские города горят.Ну раз так, то самое время посмотреть, как поведут себя в трудное для "моей страны" время Галкаревичи. С нетерпением ждем репортажи о разборе завалов в пылающих кварталах, помощи раненым и пострадавшим, погрузке гумпомощи, причем все под реальными, а не киношными обстрелами. В идеале — сформировать бригаду "Ух!", отправиться веселой гурьбой на фронт и сокрушить ненавистный режим аятолл. Зря, что ли, приезжали? Родину не выбирают, а ты еще не записался добровольцем.Впрочем, есть сигналы, что Галкаревичи снова в тяжелых сомнениях по поводу своей идентичности. Одни совершенно случайно во время бомбежек проводят концерты на Бали, другие опять же абсолютно непреднамеренно переехали на Кипр.

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