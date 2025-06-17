Иран призвал жителей Тель-Авива и Хайфы покинуть эти города
Глава Генштаба ВС Ирана призвал жителей Тель-Авива и Хайфы покинуть эти города
© AP Photo / Baz RatnerПожарные тушат пожар после ракетной атаки Ирана на Тель-Авив
© AP Photo / Baz Ratner
Пожарные тушат пожар после ракетной атаки Ирана на Тель-Авив. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. Глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави в прямом эфире иранского государственного телевидения призвал жителей Тель-Авива и Хайфы покинуть их города.
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"Жителям оккупированных земель (так в Иране обозначают Израиль - ред.), в особенности Тель-Авива и Хайфы, делается предупреждение, чтобы они покинули этот регион ради спасения своих жизней", - сказал Мусави.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более чем 220 человек, и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом иранский посол в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.