https://ria.ru/20250617/iran-2023414854.html

Иран призвал жителей Тель-Авива и Хайфы покинуть эти города

Иран призвал жителей Тель-Авива и Хайфы покинуть эти города - РИА Новости, 17.06.2025

Иран призвал жителей Тель-Авива и Хайфы покинуть эти города

Глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави в прямом эфире иранского государственного телевидения призвал жителей Тель-Авива и Хайфы... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T20:14:00+03:00

2025-06-17T20:14:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. Глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави в прямом эфире иранского государственного телевидения призвал жителей Тель-Авива и Хайфы покинуть их города."Жителям оккупированных земель (так в Иране обозначают Израиль - ред.), в особенности Тель-Авива и Хайфы, делается предупреждение, чтобы они покинули этот регион ради спасения своих жизней", - сказал Мусави.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более чем 220 человек, и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом иранский посол в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250617/iran-2023416030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, тель-авив, хайфа, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, казем джалали