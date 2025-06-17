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Иран призвал жителей Тель-Авива и Хайфы покинуть эти города - РИА Новости, 17.06.2025
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20:14 17.06.2025 (обновлено: 20:37 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/iran-2023414854.html
Иран призвал жителей Тель-Авива и Хайфы покинуть эти города
Иран призвал жителей Тель-Авива и Хайфы покинуть эти города - РИА Новости, 17.06.2025
Иран призвал жителей Тель-Авива и Хайфы покинуть эти города
Глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави в прямом эфире иранского государственного телевидения призвал жителей Тель-Авива и Хайфы... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T20:14:00+03:00
2025-06-17T20:37:00+03:00
в мире
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хайфа
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ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. Глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави в прямом эфире иранского государственного телевидения призвал жителей Тель-Авива и Хайфы покинуть их города."Жителям оккупированных земель (так в Иране обозначают Израиль - ред.), в особенности Тель-Авива и Хайфы, делается предупреждение, чтобы они покинули этот регион ради спасения своих жизней", - сказал Мусави.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более чем 220 человек, и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом иранский посол в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250617/iran-2023416030.html
https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html
иран
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хайфа
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в мире, иран, тель-авив, хайфа, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, казем джалали
В мире, Иран, Тель-Авив, Хайфа, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Израиль, Казем Джалали
Иран призвал жителей Тель-Авива и Хайфы покинуть эти города

Глава Генштаба ВС Ирана призвал жителей Тель-Авива и Хайфы покинуть эти города

© AP Photo / Baz RatnerПожарные тушат пожар после ракетной атаки Ирана на Тель-Авив
Пожарные тушат пожар после ракетной атаки Ирана на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Baz Ratner
Пожарные тушат пожар после ракетной атаки Ирана на Тель-Авив. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. Глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави в прямом эфире иранского государственного телевидения призвал жителей Тель-Авива и Хайфы покинуть их города.
«
"Жителям оккупированных земель (так в Иране обозначают Израиль - ред.), в особенности Тель-Авива и Хайфы, делается предупреждение, чтобы они покинули этот регион ради спасения своих жизней", - сказал Мусави.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Источник заявил о неожиданных для Израиля козырях в рукаве Ирана
Вчера, 20:19
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более чем 220 человек, и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом иранский посол в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Израиль стремительно продвигается к пирровой победе над Ираном
Вчера, 08:00
 
В миреИранТель-АвивХайфаВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИзраильКазем Джалали
 
 
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