Сессия МАГАТЭ по Ирану была своевременной, заявил зампостпреда России
Зампостпреда Устинов: сессия МАГАТЭ по атакам Израиля на Иран была своевременной
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
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ВЕНА, 17 июн - РИА Новости. Внеочередная сессия МАГАТЭ по теме атак Израиля на Иран оказалась очень своевременной, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов.
"Это было абсолютно своевременно и соответствовало происходящим событиям", - сказал агентству Устинов.
Дипломат объяснил, что решение созвать сессию было формально инициировано Россией, поскольку Иран, не являясь членом совета, не имел процедурной возможности сделать это напрямую.
"При этом инициатива России шла в полном соответствии с запросом, который был ранее направлен министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в адрес генерального директора МАГАТЭ (Рафаэля Гросси). Кроме того, необходимость обсуждения этой темы поддержали и некоторые другие страны - члены Совета управляющих - еще на входе в дискуссию в рамках регулярной сессии 13 июня", - уточнил Устинов,
Заместитель постоянного представителя РФ добавил, что российская сторона формализовала этот запрос, после чего Гросси созвал сессию.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более чем 220 человек, и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом иранский посол в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.