Ответ Ирана на удары Израиля оказался неожиданно сильным, рассказал эксперт
Политолог Кузнецов: ответ Ирана на удары Израиля оказался неожиданно сильным
Флаг Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ответ Ирана на удары Израиля оказался неожиданно сильным, учитывая помощь в отражении воздушных атак, которую получают израильские военные от других стран, считает заведующий Центром арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Василий Кузнецов.
По его словам, по сравнению с прошлыми событиями Иран сейчас добился больших успехов "в ответных ударах по Израилю", это "принципиально ново".
"То, что Иран может так сильно ответить, это принципиально. К тому же нельзя забывать, что когда Иран отвечает на действия Израиля, то противовоздушная оборона, защищающая Израиль, работает же не только собственной израильской силой, но и работают и иорданские силы, работают и американские силы, которые базируются на американских базах", - сказал Кузнецов на пресс-конференции.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и не менее 1,8 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.