https://ria.ru/20250617/iran-2023359287.html

Улицы Тель-Авива опустели из-за прилетов иранских ракет

Улицы Тель-Авива опустели из-за прилетов иранских ракет - РИА Новости, 17.06.2025

Улицы Тель-Авива опустели из-за прилетов иранских ракет

Иранские обстрелы по городам Израиля изменили обычный ритм жизни местных жителей, улицы Тель-Авива опустели, но израильтяне не паникуют, передает корреспондент... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T16:23:00+03:00

2025-06-17T16:23:00+03:00

2025-06-17T16:23:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июн - РИА Новости. Иранские обстрелы по городам Израиля изменили обычный ритм жизни местных жителей, улицы Тель-Авива опустели, но израильтяне не паникуют, передает корреспондент РИА Новости.В связи с началом военной действий Израиля, направленных против ядерной программы Ирана, 13 июня власти Тель-Авива ввели ограничения на деятельность в сфере труда и образования, а также запрет на массовые собрания.В израильской столице, как и в других населенных пунктах, закрыты все госучреждения, больницы переведены на специальный режим работы, ограничена работа общественного транспорта. Многие бары и клубы в городе закрыты, но практически везде в центре города можно найти работающие кафе.Магазины продолжают работать. В первые дни иранского обстрела в торговых точках можно было наблюдать панику среди населения, однако на данный момент проблем с наличием продуктов нет, так как осуществляются бесперебойные поставки.Набережные Тель-Авива тоже опустели, но на общественных площадках можно увидеть людей, занимающихся спортом.В настоящее время жители Израиля заранее получают телефонные сообщения с оповещением о ракетной опасности., что позволяет им в случае атаки сразу направиться к бомбоубежищам или защищенным помещениям. Первой предупреждение об обстреле приходит в момент фиксации разведкой подготовки к пуску ракет с территории Ирана. Второе уведомление во время непосредственного пуска ракет. Наконец, финальным сигналом об атаке является сирена воздушной тревоги, активизирующаяся за минуту-полторы до ожидаемого прилета.

https://ria.ru/20250617/tasnim-2023301163.html

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Обстановка на улицах Тель-Авива Улицы Тель-Авива опустели из-за прилетов иранских ракет по жилым кварталам, но никакой паники среди населения нет, передает корреспондент РИА Новости 2025-06-17T16:23 true PT0M46S

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в мире, тель-авив, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран