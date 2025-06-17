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Улицы Тель-Авива опустели из-за прилетов иранских ракет - РИА Новости, 17.06.2025
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16:23 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/iran-2023359287.html
Улицы Тель-Авива опустели из-за прилетов иранских ракет
Улицы Тель-Авива опустели из-за прилетов иранских ракет - РИА Новости, 17.06.2025
Улицы Тель-Авива опустели из-за прилетов иранских ракет
Иранские обстрелы по городам Израиля изменили обычный ритм жизни местных жителей, улицы Тель-Авива опустели, но израильтяне не паникуют, передает корреспондент... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T16:23:00+03:00
2025-06-17T16:23:00+03:00
в мире
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
иран
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июн - РИА Новости. Иранские обстрелы по городам Израиля изменили обычный ритм жизни местных жителей, улицы Тель-Авива опустели, но израильтяне не паникуют, передает корреспондент РИА Новости.В связи с началом военной действий Израиля, направленных против ядерной программы Ирана, 13 июня власти Тель-Авива ввели ограничения на деятельность в сфере труда и образования, а также запрет на массовые собрания.В израильской столице, как и в других населенных пунктах, закрыты все госучреждения, больницы переведены на специальный режим работы, ограничена работа общественного транспорта. Многие бары и клубы в городе закрыты, но практически везде в центре города можно найти работающие кафе.Магазины продолжают работать. В первые дни иранского обстрела в торговых точках можно было наблюдать панику среди населения, однако на данный момент проблем с наличием продуктов нет, так как осуществляются бесперебойные поставки.Набережные Тель-Авива тоже опустели, но на общественных площадках можно увидеть людей, занимающихся спортом.В настоящее время жители Израиля заранее получают телефонные сообщения с оповещением о ракетной опасности., что позволяет им в случае атаки сразу направиться к бомбоубежищам или защищенным помещениям. Первой предупреждение об обстреле приходит в момент фиксации разведкой подготовки к пуску ракет с территории Ирана. Второе уведомление во время непосредственного пуска ракет. Наконец, финальным сигналом об атаке является сирена воздушной тревоги, активизирующаяся за минуту-полторы до ожидаемого прилета.
https://ria.ru/20250617/tasnim-2023301163.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обстановка на улицах Тель-Авива
Улицы Тель-Авива опустели из-за прилетов иранских ракет по жилым кварталам, но никакой паники среди населения нет, передает корреспондент РИА Новости
2025-06-17T16:23
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PT0M46S
Звуки сирен воздушной тревоги в Тель-Авиве
Звуки сирен воздушной тревоги и взрывы от работы систем ПВО слышны в Тель-Авиве и центре Израиля после запуска ракет со стороны Ирана, передает корреспондент РИА Новости
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в мире, тель-авив, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран
В мире, Тель-Авив, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Иран
Улицы Тель-Авива опустели из-за прилетов иранских ракет

Улицы Тель-Авива опустели из-за иранских обстрелов

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июн - РИА Новости. Иранские обстрелы по городам Израиля изменили обычный ритм жизни местных жителей, улицы Тель-Авива опустели, но израильтяне не паникуют, передает корреспондент РИА Новости.
В связи с началом военной действий Израиля, направленных против ядерной программы Ирана, 13 июня власти Тель-Авива ввели ограничения на деятельность в сфере труда и образования, а также запрет на массовые собрания.
Обмен ударами между Израилем и Ираном
© AP Photo / Baz Ratner

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

Пожарные тушат пожар после ракетной атаки Ирана на Тель-Авив

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

© AP Photo / Baz Ratner
1 из 12
© AP Photo / Morteza Zangene

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

Мужчина несет раненую девушку после взрыва в центре Тегерана

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

© AP Photo / Morteza Zangene
2 из 12
© AP Photo / Leo Correa

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

Работа израильской системы ПРО Железный купол над Тель-Авивом

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

© AP Photo / Leo Correa
3 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

Эвакуация людей во время ракетной атаки на Тель-Авив

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

© AP Photo / Baz Ratner
4 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

В Хайфе загорелась электростанция.

Израильские военные разбирают завалы жилых зданий, разрушенных в результате иранского ракетного удара в Бат-Яме, в центральной части Израиля

В Хайфе загорелась электростанция.

© AP Photo / Baz Ratner
5 из 12
© AP Photo / Ariel Schalit

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

Поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

© AP Photo / Ariel Schalit
6 из 12
© Getty Images / Contributor

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

Последствия ракетной атаки Израиля на Тегеран

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

© Getty Images / Contributor
7 из 12
© Getty Images / Anadolu

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

Последствия ракетных обстрелов между Израилем и Ираном в газете в Тегеране

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

© Getty Images / Anadolu
8 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

© AP Photo / Baz Ratner
9 из 12
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

Израильтяне прячутся в подвале во время воздушной тревоги в Иерусалиме

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
10 из 12
© AP Photo / Ariel Schalit

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

© AP Photo / Ariel Schalit
11 из 12
© Getty Images

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

Последствия удара по нефтебазе Шахран в Тегеране, Иран

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

© Getty Images
12 из 12

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

© AP Photo / Baz Ratner
1 из 12

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

© AP Photo / Morteza Zangene
2 из 12

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

© AP Photo / Leo Correa
3 из 12

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

© AP Photo / Baz Ratner
4 из 12

В Хайфе загорелась электростанция.

© AP Photo / Baz Ratner
5 из 12

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

© AP Photo / Ariel Schalit
6 из 12

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

© Getty Images / Contributor
7 из 12

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

© Getty Images / Anadolu
8 из 12

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

© AP Photo / Baz Ratner
9 из 12

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
10 из 12

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

© AP Photo / Ariel Schalit
11 из 12

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

© Getty Images
12 из 12
В израильской столице, как и в других населенных пунктах, закрыты все госучреждения, больницы переведены на специальный режим работы, ограничена работа общественного транспорта. Многие бары и клубы в городе закрыты, но практически везде в центре города можно найти работающие кафе.
Магазины продолжают работать. В первые дни иранского обстрела в торговых точках можно было наблюдать панику среди населения, однако на данный момент проблем с наличием продуктов нет, так как осуществляются бесперебойные поставки.
Набережные Тель-Авива тоже опустели, но на общественных площадках можно увидеть людей, занимающихся спортом.
В настоящее время жители Израиля заранее получают телефонные сообщения с оповещением о ракетной опасности., что позволяет им в случае атаки сразу направиться к бомбоубежищам или защищенным помещениям. Первой предупреждение об обстреле приходит в момент фиксации разведкой подготовки к пуску ракет с территории Ирана. Второе уведомление во время непосредственного пуска ракет. Наконец, финальным сигналом об атаке является сирена воздушной тревоги, активизирующаяся за минуту-полторы до ожидаемого прилета.
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Иран заявил, что использовал одну новую ракету для ударов по Израилю
12:29
 
В миреТель-АвивИзраильВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИран
 
 
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