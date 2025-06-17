ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июн - РИА Новости. Иранские обстрелы по городам Израиля изменили обычный ритм жизни местных жителей, улицы Тель-Авива опустели, но израильтяне не паникуют, передает корреспондент РИА Новости.В связи с началом военной действий Израиля, направленных против ядерной программы Ирана, 13 июня власти Тель-Авива ввели ограничения на деятельность в сфере труда и образования, а также запрет на массовые собрания.В израильской столице, как и в других населенных пунктах, закрыты все госучреждения, больницы переведены на специальный режим работы, ограничена работа общественного транспорта. Многие бары и клубы в городе закрыты, но практически везде в центре города можно найти работающие кафе.Магазины продолжают работать. В первые дни иранского обстрела в торговых точках можно было наблюдать панику среди населения, однако на данный момент проблем с наличием продуктов нет, так как осуществляются бесперебойные поставки.Набережные Тель-Авива тоже опустели, но на общественных площадках можно увидеть людей, занимающихся спортом.В настоящее время жители Израиля заранее получают телефонные сообщения с оповещением о ракетной опасности., что позволяет им в случае атаки сразу направиться к бомбоубежищам или защищенным помещениям. Первой предупреждение об обстреле приходит в момент фиксации разведкой подготовки к пуску ракет с территории Ирана. Второе уведомление во время непосредственного пуска ракет. Наконец, финальным сигналом об атаке является сирена воздушной тревоги, активизирующаяся за минуту-полторы до ожидаемого прилета.
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РИА Новости
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Обстановка на улицах Тель-Авива
Улицы Тель-Авива опустели из-за прилетов иранских ракет по жилым кварталам, но никакой паники среди населения нет, передает корреспондент РИА Новости
2025-06-17T16:23
true
PT0M46S
Звуки сирен воздушной тревоги в Тель-Авиве
Звуки сирен воздушной тревоги и взрывы от работы систем ПВО слышны в Тель-Авиве и центре Израиля после запуска ракет со стороны Ирана, передает корреспондент РИА Новости
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июн - РИА Новости. Иранские обстрелы по городам Израиля изменили обычный ритм жизни местных жителей, улицы Тель-Авива опустели, но израильтяне не паникуют, передает корреспондент РИА Новости.
В связи с началом военной действий Израиля, направленных против ядерной программы Ирана, 13 июня власти Тель-Авива ввели ограничения на деятельность в сфере труда и образования, а также запрет на массовые собрания.
МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.
МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.
МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.
В израильской столице, как и в других населенных пунктах, закрыты все госучреждения, больницы переведены на специальный режим работы, ограничена работа общественного транспорта. Многие бары и клубы в городе закрыты, но практически везде в центре города можно найти работающие кафе.
Магазины продолжают работать. В первые дни иранского обстрела в торговых точках можно было наблюдать панику среди населения, однако на данный момент проблем с наличием продуктов нет, так как осуществляются бесперебойные поставки.
Набережные Тель-Авива тоже опустели, но на общественных площадках можно увидеть людей, занимающихся спортом.
В настоящее время жители Израиля заранее получают телефонные сообщения с оповещением о ракетной опасности., что позволяет им в случае атаки сразу направиться к бомбоубежищам или защищенным помещениям. Первой предупреждение об обстреле приходит в момент фиксации разведкой подготовки к пуску ракет с территории Ирана. Второе уведомление во время непосредственного пуска ракет. Наконец, финальным сигналом об атаке является сирена воздушной тревоги, активизирующаяся за минуту-полторы до ожидаемого прилета.
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