https://ria.ru/20250617/iran-2023343074.html

МАГАТЭ нашло следы попаданий по подземным залам обогащения урана в Иране

МАГАТЭ нашло следы попаданий по подземным залам обогащения урана в Иране - РИА Новости, 17.06.2025

МАГАТЭ нашло следы попаданий по подземным залам обогащения урана в Иране

МАГАТЭ после анализа спутниковых снимков ядерных объектов Ирана обнаружило следы попаданий по подземным залам обогащения в Натанзе, сообщило агентство. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T15:13:00+03:00

2025-06-17T15:13:00+03:00

2025-06-17T15:40:00+03:00

иран

магатэ

в мире

обострение конфликта между израилем и палестиной в августе 2011 года

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ВЕНА, 17 июн - РИА Новости. МАГАТЭ после анализа спутниковых снимков ядерных объектов Ирана обнаружило следы попаданий по подземным залам обогащения в Натанзе, сообщило агентство.В Натанзе расположен один из главных объектов Ирана по обогащению урана."Иран: на основе продолжающегося анализа спутниковых изображений высокого разрешения, полученных после пятничных атак (Израиля на Иран - ред.), МАГАТЭ выявило дополнительные элементы, указывающие на прямые попадания по подземным залам обогащения на объекте в Натанзе", - говорится в сообщении в официальном аккаунте агентства в соцсети Х.Агентство уточнило, что изменений по иранским объектам в Исфахане и Фордо не зафиксировано.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250617/iran-2023325233.html

https://ria.ru/20250617/udary-2023318466.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иран, магатэ, в мире, обострение конфликта между израилем и палестиной в августе 2011 года