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CNN: разведка в США признала, что Иран далек от создания ядерного оружия - РИА Новости, 17.06.2025
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14:05 17.06.2025 (обновлено: 14:06 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/iran-2023325233.html
CNN: разведка в США признала, что Иран далек от создания ядерного оружия
CNN: разведка в США признала, что Иран далек от создания ядерного оружия - РИА Новости, 17.06.2025
CNN: разведка в США признала, что Иран далек от создания ядерного оружия
Американские разведслужбы, вопреки заявлениям израильских властей и президента США Дональда Трампа, пришли к выводу, что Иран не стремился к созданию ядерного... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T14:05:00+03:00
2025-06-17T14:06:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Американские разведслужбы, вопреки заявлениям израильских властей и президента США Дональда Трампа, пришли к выводу, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, сообщает телеканал CNN со ссылкой на четыре источника. Израиль начал военные действия против Ирана 13 июня под предлогом, что Тегеран приблизился к созданию ядерного оружия. Телеканал CBS сообщал во вторник, что, по словам Трампа, Иран был "очень близок" к обладанию ядерным оружием. "Иран не только не ведет активных работ по созданию ядерного оружия, но и находится в трех годах от возможности произвести и доставить его к выбранной цели", - приводит CNN оценку источников. По сведениям собеседников телеканала, сотрудники американских разведслужб считают, что за несколько дней военных действий Израиль смог замедлить развитие ядерной программы Ирана лишь на несколько месяцев. Также источники сообщили телеканалу, что администрация Трампа осознает, что Израиль может уничтожить ядерную программу Ирана только с помощью США. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250617/zelenskiy-2023266815.html
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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
CNN: разведка в США признала, что Иран далек от создания ядерного оружия

CNN: разведслужбы США обнаружили, что Иран еще далек от создания ядерного оружия

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Американские разведслужбы, вопреки заявлениям израильских властей и президента США Дональда Трампа, пришли к выводу, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, сообщает телеканал CNN со ссылкой на четыре источника.
Израиль начал военные действия против Ирана 13 июня под предлогом, что Тегеран приблизился к созданию ядерного оружия. Телеканал CBS сообщал во вторник, что, по словам Трампа, Иран был "очень близок" к обладанию ядерным оружием.
Обмен ударами между Израилем и Ираном
© AP Photo / Baz Ratner

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

Пожарные тушат пожар после ракетной атаки Ирана на Тель-Авив

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

© AP Photo / Baz Ratner
1 из 12
© AP Photo / Morteza Zangene

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

Мужчина несет раненую девушку после взрыва в центре Тегерана

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

© AP Photo / Morteza Zangene
2 из 12
© AP Photo / Leo Correa

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

Работа израильской системы ПРО Железный купол над Тель-Авивом

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

© AP Photo / Leo Correa
3 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

Эвакуация людей во время ракетной атаки на Тель-Авив

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

© AP Photo / Baz Ratner
4 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

В Хайфе загорелась электростанция.

Израильские военные разбирают завалы жилых зданий, разрушенных в результате иранского ракетного удара в Бат-Яме, в центральной части Израиля

В Хайфе загорелась электростанция.

© AP Photo / Baz Ratner
5 из 12
© AP Photo / Ariel Schalit

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

Поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

© AP Photo / Ariel Schalit
6 из 12
© Getty Images / Contributor

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

Последствия ракетной атаки Израиля на Тегеран

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

© Getty Images / Contributor
7 из 12
© Getty Images / Anadolu

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

Последствия ракетных обстрелов между Израилем и Ираном в газете в Тегеране

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

© Getty Images / Anadolu
8 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

© AP Photo / Baz Ratner
9 из 12
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

Израильтяне прячутся в подвале во время воздушной тревоги в Иерусалиме

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
10 из 12
© AP Photo / Ariel Schalit

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

© AP Photo / Ariel Schalit
11 из 12
© Getty Images

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

Последствия удара по нефтебазе Шахран в Тегеране, Иран

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

© Getty Images
12 из 12

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

© AP Photo / Baz Ratner
1 из 12

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

© AP Photo / Morteza Zangene
2 из 12

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

© AP Photo / Leo Correa
3 из 12

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

© AP Photo / Baz Ratner
4 из 12

В Хайфе загорелась электростанция.

© AP Photo / Baz Ratner
5 из 12

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

© AP Photo / Ariel Schalit
6 из 12

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

© Getty Images / Contributor
7 из 12

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

© Getty Images / Anadolu
8 из 12

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

© AP Photo / Baz Ratner
9 из 12

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
10 из 12

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

© AP Photo / Ariel Schalit
11 из 12

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

© Getty Images
12 из 12
"Иран не только не ведет активных работ по созданию ядерного оружия, но и находится в трех годах от возможности произвести и доставить его к выбранной цели", - приводит CNN оценку источников.
По сведениям собеседников телеканала, сотрудники американских разведслужб считают, что за несколько дней военных действий Израиль смог замедлить развитие ядерной программы Ирана лишь на несколько месяцев.
Также источники сообщили телеканалу, что администрация Трампа осознает, что Израиль может уничтожить ядерную программу Ирана только с помощью США.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
"Правдивое обещание" "Восходящему льву". Иран нанес удары по Израилю
© AP Photo / Leo Correa

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

© AP Photo / Leo Correa
1 из 10
© AP Photo / Tomer Neuberg

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

Взрыв в Тель-Авиве во время иранской атаки

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

© AP Photo / Tomer Neuberg
2 из 10
© AP Photo / Leo Correa

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

Последствия обстрела Тель-Авива со стороны Ирана

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

© AP Photo / Leo Correa
3 из 10
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

Последствия обстрела Ришон-ле-Циона со стороны Ирана

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 10
© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

Жители Тегерана празднуют ответный удар Ирана по Израилю

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami
5 из 10
© Getty Images / Majid Saeedi

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

Работа ПВО в Тегеране, Иран

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 10
© Getty Images / Majid Saeedi

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

Последствия обстрела Тегерана со стороны Израиля

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

© Getty Images / Majid Saeedi
7 из 10
© AP Photo / Ariel Schalit

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

© AP Photo / Ariel Schalit
8 из 10
© Getty Images / Amir Levy

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

© Getty Images / Amir Levy
9 из 10
© AP Photo / Ariel Schalit

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

© AP Photo / Ariel Schalit
10 из 10

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

© AP Photo / Leo Correa
1 из 10

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

© AP Photo / Tomer Neuberg
2 из 10

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

© AP Photo / Leo Correa
3 из 10

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 10

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami
5 из 10

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 10

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

© Getty Images / Majid Saeedi
7 из 10

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

© AP Photo / Ariel Schalit
8 из 10

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

© Getty Images / Amir Levy
9 из 10

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

© AP Photo / Ariel Schalit
10 из 10
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
СМИ: Зеленский пойдет на отчаянный шаг из-за конфликта Ирана и Израиля
09:47
 
В миреИранИзраильСШАДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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