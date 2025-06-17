CNN: разведка в США признала, что Иран далек от создания ядерного оружия

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Американские разведслужбы, вопреки заявлениям израильских властей и президента США Дональда Трампа, пришли к выводу, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, сообщает телеканал CNN со ссылкой на четыре источника. Израиль начал военные действия против Ирана 13 июня под предлогом, что Тегеран приблизился к созданию ядерного оружия. Телеканал CBS сообщал во вторник, что, по словам Трампа, Иран был "очень близок" к обладанию ядерным оружием. "Иран не только не ведет активных работ по созданию ядерного оружия, но и находится в трех годах от возможности произвести и доставить его к выбранной цели", - приводит CNN оценку источников. По сведениям собеседников телеканала, сотрудники американских разведслужб считают, что за несколько дней военных действий Израиль смог замедлить развитие ядерной программы Ирана лишь на несколько месяцев. Также источники сообщили телеканалу, что администрация Трампа осознает, что Израиль может уничтожить ядерную программу Ирана только с помощью США. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Американские разведслужбы, вопреки заявлениям израильских властей и президента США Дональда Трампа, пришли к выводу, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, сообщает телеканал CNN со ссылкой на четыре источника.
Израиль начал военные действия против Ирана 13 июня под предлогом, что Тегеран приблизился к созданию ядерного оружия. Телеканал CBS сообщал во вторник, что, по словам Трампа, Иран был "очень близок" к обладанию ядерным оружием.
МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.
МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.
МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.
"Иран не только не ведет активных работ по созданию ядерного оружия, но и находится в трех годах от возможности произвести и доставить его к выбранной цели", - приводит CNN оценку источников.
По сведениям собеседников телеканала, сотрудники американских разведслужб считают, что за несколько дней военных действий Израиль смог замедлить развитие ядерной программы Ирана лишь на несколько месяцев.
Также источники сообщили телеканалу, что администрация Трампа осознает, что Израиль может уничтожить ядерную программу Ирана только с помощью США.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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