https://ria.ru/20250617/iran-2023278760.html

Иран заявил, что начал применять против Израиля новое вооружение

Иран заявил, что начал применять против Израиля новое вооружение - РИА Новости, 17.06.2025

Иран заявил, что начал применять против Израиля новое вооружение

Тегеран начал применять против Израиля новое вооружение, передает IRIB со ссылкой на командующего сухопутными силами армии ВС Ирана Каюмарса Хейдари. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T10:39:00+03:00

2025-06-17T10:39:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 17 июн — РИА Новости. Тегеран начал применять против Израиля новое вооружение, передает IRIB со ссылкой на командующего сухопутными силами армии ВС Ирана Каюмарса Хейдари."Массированные атаки БПЛА с применением нового и передового вооружения начались, в ближайшие часы они будут только усиливаться", — сказал он.По данным телеканала SNN, Иран уже атаковал логистический центр военной разведки Израиля в районе базы Глилот в пригороде Тель-Авива. Чуть ранее, как передает госагентство Tasnim, под ракетный обстрел попало и здание "Моссад" в Герцлии.Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html

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Пуск снаряда ПВО Израиля над Тель-Авивом и его падение на город Иранское ТВ публикует кадры пуска снаряда ПВО Израиля над Тель-Авивом и его падения на город. 2025-06-17T10:39 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иран, в мире, израиль, тегеран (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте, тель-авив