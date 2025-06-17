https://ria.ru/20250617/iran-2023274441.html

Иран заявил об уничтожении стратегических позиций Израиля

Иран заявил об уничтожении стратегических позиций Израиля - РИА Новости, 17.06.2025

Иран заявил об уничтожении стратегических позиций Израиля

Армия Ирана заявила об уничтожении "стратегических позиций" Израиля в Тель-Авиве и Хайфе, сообщил командующий сухопутными силами армии Ирана Каюмарс Хейдари. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T10:13:00+03:00

2025-06-17T10:13:00+03:00

2025-06-17T11:18:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. Армия Ирана заявила об уничтожении "стратегических позиций" Израиля в Тель-Авиве и Хайфе, сообщил командующий сухопутными силами армии Ирана Каюмарс Хейдари."В течение последнего дня различного рода беспилотники, точные и обладающие разрушительной силой, уничтожили стратегические позиции Израиля в Тель-Авиве и Хайфе", - приводит его слова иранская гостелерадиокомпания IRIB.По словам командующего, Иран для этого использовал сотни беспилотников.Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и не менее 1,8 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, израиль, тель-авив, война израиля и ирана: последние новости о конфликте