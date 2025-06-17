https://ria.ru/20250617/hamas-2023248792.html

ХАМАС готово предоставить данные о пленных при возобновлении переговоров

ХАМАС готово предоставить данные о пленных при возобновлении переговоров - РИА Новости, 17.06.2025

ХАМАС готово предоставить данные о пленных при возобновлении переговоров

Палестинское движение ХАМАС готово предоставить данные о состоянии здоровья остающихся в плену заложников в ходе переговоров с израильской стороной в обмен на... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T06:34:00+03:00

2025-06-17T06:34:00+03:00

2025-06-17T06:34:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС готово предоставить данные о состоянии здоровья остающихся в плену заложников в ходе переговоров с израильской стороной в обмен на информацию о палестинских заключённых, заявил РИА Новости замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук. "Это является частью переговоров. Если будет договорённость, то мы предоставим информацию о пленных в Газе, поскольку нам тоже нужно получить информацию о наших узниках в израильских тюрьмах. Они находятся в сложных условиях, и Израиль скрывает данные, не допускает к ним представителей Красного Креста. Поэтому это часть переговоров, если мы предоставляем информацию, они тоже должны", - сказал Марзук. По его словам, сейчас нет никаких переговоров по урегулированию конфликта между Израилем и ХАМАС. "Проблема в том, что Израиль хочет обмена пленными, но не хочет прекратить войну. У ХАМАС есть условие, чтобы была сделка, должно быть прекращение огня. Израиль же хочет получить пленных и продолжить войну для реализации других своих целей - это изгнание палестинского народа и установление полного контроля над Газой", - отметил он. По словам Марзука, в израильских СМИ была информация, что Израиль собирается отправить делегацию на переговоры. "Но это было только в СМИ. В реальности ничего такого нет, нам неизвестно", - пояснил Марзук. В ночь на 18 марта 2025 года Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа.

https://ria.ru/20250616/khamas-2023093078.html

https://ria.ru/20250614/tramp-2022864845.html

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в мире, израиль, муса абу марзук, биньямин нетаньяху, хамас, красный крест, война израиля и ирана: последние новости о конфликте