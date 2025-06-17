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В Экспофоруме завершается подготовка к началу ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
18:44 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/forum-2023401899.html
В Экспофоруме завершается подготовка к началу ПМЭФ
В Экспофоруме завершается подготовка к началу ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2025
В Экспофоруме завершается подготовка к началу ПМЭФ
В Экспофоруме в Санкт-Петербурге завершается подготовка к началу Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 18 по 21 июня 2025 года, РИА Новости, 17.06.2025
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севастополь
санкт-петербург
новатэк
уралхим
ямал спг
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. В Экспофоруме в Санкт-Петербурге завершается подготовка к началу Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 18 по 21 июня 2025 года, передает корреспондент РИА Новости. Практически на каждом стенде Петербургского международного экономического форума присутствует официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - "Родина-мать зовет" на фоне развевающейся Георгиевской ленты. На стенде "Новатэка" представят макеты проектов сжижения природного газа "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ-2". Нацпроект "Строй" развернул на форуме макет стройки, где по песку перемещаются маленькие грузовики и экскаваторы на радиоуправлении. Город Севастополь покажет гостям и участникам форума уменьшенную копию памятника Солдату и Матросу, а также макеты катеров, лодок, наводных и подводных телеуправляемых и беспилотных аппаратов. На стенде Санкт-Петербурга на ПМЭФ-2025 можно будет увидеть беспилотники, мини-макеты достопримечательностей Северной столицы, а также сгенерированных нейросетью котят. "Уралхим" на ПМЭФ в этом году к юбилею Победы в Великой Отечественной войне воссоздаст из живых цветов орден "Победа". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250409/roskongress-2010178702.html
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Обстановка в экспофоруме в Санкт-Петербурге перед началом ПМЭФ-2025
Экспофорум в Санкт-Петербурге готовится к началу ПМЭФ-2025, передает корреспондент РИА Новости
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севастополь, санкт-петербург, новатэк, уралхим, ямал спг, экономика, россия
ПМЭФ — 2025, Севастополь, Санкт-Петербург, Новатэк, Уралхим, Ямал СПГ, Экономика, Россия
В Экспофоруме завершается подготовка к началу ПМЭФ

В Экспофоруме в Петербурге завершается подготовка к началу ПМЭФ-2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. В Экспофоруме в Санкт-Петербурге завершается подготовка к началу Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 18 по 21 июня 2025 года, передает корреспондент РИА Новости.
Практически на каждом стенде Петербургского международного экономического форума присутствует официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - "Родина-мать зовет" на фоне развевающейся Георгиевской ленты.
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На стенде "Новатэка" представят макеты проектов сжижения природного газа "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ-2". Нацпроект "Строй" развернул на форуме макет стройки, где по песку перемещаются маленькие грузовики и экскаваторы на радиоуправлении.
Город Севастополь покажет гостям и участникам форума уменьшенную копию памятника Солдату и Матросу, а также макеты катеров, лодок, наводных и подводных телеуправляемых и беспилотных аппаратов.
На стенде Санкт-Петербурга на ПМЭФ-2025 можно будет увидеть беспилотники, мини-макеты достопримечательностей Северной столицы, а также сгенерированных нейросетью котят.
"Уралхим" на ПМЭФ в этом году к юбилею Победы в Великой Отечественной войне воссоздаст из живых цветов орден "Победа".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ — 2025СевастопольСанкт-ПетербургНоватэкУралхимЯмал СПГЭкономикаРоссия
 
 
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