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Беглов назвал безопасность на ПМЭФ приоритетом - РИА Новости, 17.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
23:53 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/beglov-2023441205.html
Беглов назвал безопасность на ПМЭФ приоритетом
Беглов назвал безопасность на ПМЭФ приоритетом - РИА Новости, 17.06.2025
Беглов назвал безопасность на ПМЭФ приоритетом
Вопрос безопасности в период Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) - в приоритете, усилены все стандартные для мероприятий такого уровня... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T23:53:00+03:00
2025-06-17T23:53:00+03:00
пмэф — 2025
санкт-петербург
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Вопрос безопасности в период Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) - в приоритете, усилены все стандартные для мероприятий такого уровня меры, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. "Вопрос безопасности на таких мероприятиях - приоритет. Мы усилили все стандартные для мероприятий такого уровня меры. Работаем в тесном контакте с правоохранительными органами и федеральными структурами. Делаем все необходимое, чтобы гости и участники форума чувствовали себя спокойно", - сказал он. Губернатор отметил, что для Петербурга ПМЭФ - это визитная карточка. "Работа по его подготовке начинается практически сразу после новогодних праздников. Мы задействуем все городские службы в тесной координации с федеральными коллегами и "Росконгрессом". Вся подготовка велась по четкому плану, под контролем специальной рабочей группы. Все системы "Экспофорума" проверены и работают в штатном режиме. Монтажом экспозиций на площадке занималось порядка 15 тысяч человек. Логистика, транспорт, размещение, работа городской инфраструктуры - все вопросы отработаны. Провели работы по озеленению, к форуму город украсили цветочные композиции", - рассказал Беглов. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
https://ria.ru/20250616/pulkovo-2023130144.html
https://ria.ru/20250617/peterburg-2023313208.html
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санкт-петербург, александр беглов
ПМЭФ — 2025, Санкт-Петербург, Александр Беглов
Беглов назвал безопасность на ПМЭФ приоритетом

Беглов: вопрос безопасности на ПМЭФ в приоритете, усилены все необходимые меры

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБаннер с символикой ПМЭФ-2025
Баннер с символикой ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Вопрос безопасности в период Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) - в приоритете, усилены все стандартные для мероприятий такого уровня меры, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
«
"Вопрос безопасности на таких мероприятиях - приоритет. Мы усилили все стандартные для мероприятий такого уровня меры. Работаем в тесном контакте с правоохранительными органами и федеральными структурами. Делаем все необходимое, чтобы гости и участники форума чувствовали себя спокойно", - сказал он.
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Губернатор отметил, что для Петербурга ПМЭФ - это визитная карточка.
"Работа по его подготовке начинается практически сразу после новогодних праздников. Мы задействуем все городские службы в тесной координации с федеральными коллегами и "Росконгрессом". Вся подготовка велась по четкому плану, под контролем специальной рабочей группы. Все системы "Экспофорума" проверены и работают в штатном режиме. Монтажом экспозиций на площадке занималось порядка 15 тысяч человек. Логистика, транспорт, размещение, работа городской инфраструктуры - все вопросы отработаны. Провели работы по озеленению, к форуму город украсили цветочные композиции", - рассказал Беглов.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
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ПМЭФ — 2025Санкт-ПетербургАлександр Беглов
 
 
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