https://ria.ru/20250617/beglov-2023441205.html

Беглов назвал безопасность на ПМЭФ приоритетом

Беглов назвал безопасность на ПМЭФ приоритетом - РИА Новости, 17.06.2025

Беглов назвал безопасность на ПМЭФ приоритетом

Вопрос безопасности в период Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) - в приоритете, усилены все стандартные для мероприятий такого уровня... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T23:53:00+03:00

2025-06-17T23:53:00+03:00

2025-06-17T23:53:00+03:00

пмэф — 2025

санкт-петербург

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Вопрос безопасности в период Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) - в приоритете, усилены все стандартные для мероприятий такого уровня меры, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. "Вопрос безопасности на таких мероприятиях - приоритет. Мы усилили все стандартные для мероприятий такого уровня меры. Работаем в тесном контакте с правоохранительными органами и федеральными структурами. Делаем все необходимое, чтобы гости и участники форума чувствовали себя спокойно", - сказал он. Губернатор отметил, что для Петербурга ПМЭФ - это визитная карточка. "Работа по его подготовке начинается практически сразу после новогодних праздников. Мы задействуем все городские службы в тесной координации с федеральными коллегами и "Росконгрессом". Вся подготовка велась по четкому плану, под контролем специальной рабочей группы. Все системы "Экспофорума" проверены и работают в штатном режиме. Монтажом экспозиций на площадке занималось порядка 15 тысяч человек. Логистика, транспорт, размещение, работа городской инфраструктуры - все вопросы отработаны. Провели работы по озеленению, к форуму город украсили цветочные композиции", - рассказал Беглов. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.

https://ria.ru/20250616/pulkovo-2023130144.html

https://ria.ru/20250617/peterburg-2023313208.html

санкт-петербург

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Наталья Макарова

санкт-петербург, александр беглов