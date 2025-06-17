Беглов назвал безопасность на ПМЭФ приоритетом
Беглов: вопрос безопасности на ПМЭФ в приоритете, усилены все необходимые меры
Баннер с символикой ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Вопрос безопасности в период Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) - в приоритете, усилены все стандартные для мероприятий такого уровня меры, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
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"Вопрос безопасности на таких мероприятиях - приоритет. Мы усилили все стандартные для мероприятий такого уровня меры. Работаем в тесном контакте с правоохранительными органами и федеральными структурами. Делаем все необходимое, чтобы гости и участники форума чувствовали себя спокойно", - сказал он.
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Губернатор отметил, что для Петербурга ПМЭФ - это визитная карточка.
"Работа по его подготовке начинается практически сразу после новогодних праздников. Мы задействуем все городские службы в тесной координации с федеральными коллегами и "Росконгрессом". Вся подготовка велась по четкому плану, под контролем специальной рабочей группы. Все системы "Экспофорума" проверены и работают в штатном режиме. Монтажом экспозиций на площадке занималось порядка 15 тысяч человек. Логистика, транспорт, размещение, работа городской инфраструктуры - все вопросы отработаны. Провели работы по озеленению, к форуму город украсили цветочные композиции", - рассказал Беглов.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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