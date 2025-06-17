На ПМЭФ рады всем, кто разделяет общечеловеческие ценности, заявил Беглов
Беглов: ПМЭФ является открытой площадкой, на форуме будут гости из стран Запада
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Баннер с символикой Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) является открытой площадкой, где рады встрече со всеми, кто разделяет традиционные общечеловеческие ценности и заинтересован в экономическом сотрудничестве с Россией, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
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"Петербургский форум – открытая площадка. Мы будем рады встрече со всеми, кто разделяет традиционные общечеловеческие ценности, кто заинтересован в экономическом сотрудничестве с нашей страной", - сказал он.
Беглов отметил, что на ПМЭФ приедут гости из западных стран.
"Как вы знаете в форуме планируется участие министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, руководства Республики Сербской. Будут и гости из других западных стран. Многие западные компании хотели бы или даже планируют вернуться в Россию. Как не раз сообщалось, в работе форума изъявляли желание участвовать представители и европейского и американского бизнеса", - сообщил губернатор.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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