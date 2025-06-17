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На ПМЭФ рады всем, кто разделяет общечеловеческие ценности, заявил Беглов - РИА Новости, 17.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
23:33 17.06.2025 (обновлено: 23:36 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/beglov-2023439134.html
На ПМЭФ рады всем, кто разделяет общечеловеческие ценности, заявил Беглов
На ПМЭФ рады всем, кто разделяет общечеловеческие ценности, заявил Беглов - РИА Новости, 17.06.2025
На ПМЭФ рады всем, кто разделяет общечеловеческие ценности, заявил Беглов
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) является открытой площадкой, где рады встрече со всеми, кто разделяет традиционные общечеловеческие... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T23:33:00+03:00
2025-06-17T23:36:00+03:00
пмэф — 2025
санкт-петербург
александр беглов
россия
петер сийярто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) является открытой площадкой, где рады встрече со всеми, кто разделяет традиционные общечеловеческие ценности и заинтересован в экономическом сотрудничестве с Россией, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов."Петербургский форум – открытая площадка. Мы будем рады встрече со всеми, кто разделяет традиционные общечеловеческие ценности, кто заинтересован в экономическом сотрудничестве с нашей страной", - сказал он.Беглов отметил, что на ПМЭФ приедут гости из западных стран."Как вы знаете в форуме планируется участие министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, руководства Республики Сербской. Будут и гости из других западных стран. Многие западные компании хотели бы или даже планируют вернуться в Россию. Как не раз сообщалось, в работе форума изъявляли желание участвовать представители и европейского и американского бизнеса", - сообщил губернатор.Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
https://ria.ru/20250617/forum-2023401899.html
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санкт-петербург, александр беглов, россия, петер сийярто, венгрия
ПМЭФ — 2025, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Россия, Петер Сийярто, Венгрия
На ПМЭФ рады всем, кто разделяет общечеловеческие ценности, заявил Беглов

Беглов: ПМЭФ является открытой площадкой, на форуме будут гости из стран Запада

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБаннер с символикой Петербургского международного экономического форума
Баннер с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) является открытой площадкой, где рады встрече со всеми, кто разделяет традиционные общечеловеческие ценности и заинтересован в экономическом сотрудничестве с Россией, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
«
"Петербургский форум – открытая площадка. Мы будем рады встрече со всеми, кто разделяет традиционные общечеловеческие ценности, кто заинтересован в экономическом сотрудничестве с нашей страной", - сказал он.
Беглов отметил, что на ПМЭФ приедут гости из западных стран.
"Как вы знаете в форуме планируется участие министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, руководства Республики Сербской. Будут и гости из других западных стран. Многие западные компании хотели бы или даже планируют вернуться в Россию. Как не раз сообщалось, в работе форума изъявляли желание участвовать представители и европейского и американского бизнеса", - сообщил губернатор.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
Обстановка в экспофоруме в Санкт-Петербурге перед началом ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
В Экспофоруме завершается подготовка к началу ПМЭФ
Вчера, 18:44
 
ПМЭФ — 2025Санкт-ПетербургАлександр БегловРоссияПетер СийяртоВенгрия
 
 
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