https://ria.ru/20250617/beglov-2023439134.html

На ПМЭФ рады всем, кто разделяет общечеловеческие ценности, заявил Беглов

На ПМЭФ рады всем, кто разделяет общечеловеческие ценности, заявил Беглов - РИА Новости, 17.06.2025

На ПМЭФ рады всем, кто разделяет общечеловеческие ценности, заявил Беглов

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) является открытой площадкой, где рады встрече со всеми, кто разделяет традиционные общечеловеческие... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T23:33:00+03:00

2025-06-17T23:33:00+03:00

2025-06-17T23:36:00+03:00

пмэф — 2025

санкт-петербург

александр беглов

россия

петер сийярто

венгрия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) является открытой площадкой, где рады встрече со всеми, кто разделяет традиционные общечеловеческие ценности и заинтересован в экономическом сотрудничестве с Россией, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов."Петербургский форум – открытая площадка. Мы будем рады встрече со всеми, кто разделяет традиционные общечеловеческие ценности, кто заинтересован в экономическом сотрудничестве с нашей страной", - сказал он.Беглов отметил, что на ПМЭФ приедут гости из западных стран."Как вы знаете в форуме планируется участие министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, руководства Республики Сербской. Будут и гости из других западных стран. Многие западные компании хотели бы или даже планируют вернуться в Россию. Как не раз сообщалось, в работе форума изъявляли желание участвовать представители и европейского и американского бизнеса", - сообщил губернатор.Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.

https://ria.ru/20250617/forum-2023401899.html

санкт-петербург

россия

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, александр беглов, россия, петер сийярто, венгрия