https://ria.ru/20250616/vostok-2023093765.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 16.06.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки

Российская группировка войск "Восток" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в различных районах ДНР, Днепропетровской области и... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T12:13:00+03:00

2025-06-16T12:13:00+03:00

2025-06-16T12:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

днепропетровская область

запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в различных районах ДНР, Днепропетровской области и Запорожской области, противник потерял более 175 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Уточняется, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Запорожье в ДНР, Новопавловка в Днепропетровской области, Гуляйполе и Темировка Запорожской области."ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250616/ustrojstvo-2023067276.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

днепропетровская область

запорожская область

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донецкая народная республика, днепропетровская область, запорожская область, вооруженные силы украины