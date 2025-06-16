Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 16.06.2025 (обновлено: 12:20 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/vostok-2023093765.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 16.06.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
Российская группировка войск "Восток" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в различных районах ДНР, Днепропетровской области и... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T12:13:00+03:00
2025-06-16T12:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
днепропетровская область
запорожская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:191:2049:1343_1920x0_80_0_0_99890f3e63c725cc2b7a32aadc4bb8bd.jpg
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в различных районах ДНР, Днепропетровской области и Запорожской области, противник потерял более 175 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Уточняется, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Запорожье в ДНР, Новопавловка в Днепропетровской области, Гуляйполе и Темировка Запорожской области."ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250616/ustrojstvo-2023067276.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
днепропетровская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:0:1817:1363_1920x0_80_0_0_a5266fd97d14ea2352585d90f97d0a44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, днепропетровская область, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли более 175 военных в зоне действий "Востока" за сутки

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в различных районах ДНР, Днепропетровской области и Запорожской области, противник потерял более 175 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Российский военный - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
В Курской области нашли взрывное устройство ВСУ в детском самокате
Вчера, 10:56
Уточняется, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Запорожье в ДНР, Новопавловка в Днепропетровской области, Гуляйполе и Темировка Запорожской области.
"ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала