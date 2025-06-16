https://ria.ru/20250616/tramp-2023191238.html

Трамп не подпишет заявление G7 об Иране и Израиле, считает журналистка CBS

Трамп не подпишет заявление G7 об Иране и Израиле, считает журналистка CBS - РИА Новости, 16.06.2025

Трамп не подпишет заявление G7 об Иране и Израиле, считает журналистка CBS

Президент США Дональд Трамп не станет подписывать заявление G7 об эскалации ситуации между Израилем и Ираном, утверждает журналистка телеканала CBS News... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T19:01:00+03:00

2025-06-16T19:01:00+03:00

2025-06-16T21:26:00+03:00

в мире

израиль

иран

сша

дональд трамп

обострение конфликта между израилем и ираном

g7

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ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не станет подписывать заявление G7 об эскалации ситуации между Израилем и Ираном, утверждает журналистка телеканала CBS News Дженифер Джейкобс. Как ранее сообщало агентство Reuters со ссылкой на проект совместного заявления, страны G7 признают за Израилем право на самооборону, подчеркивая недопустимость появления у Ирана ядерного оружия. Кроме того, страны "Большой семерки" предварительно согласились следовать стратегии, которая поможет защитить цепочки поставок критического минерального сырья. Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250616/izrail-2023154671.html

израиль

иран

сша

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в мире, израиль, иран, сша, дональд трамп, обострение конфликта между израилем и ираном, g7