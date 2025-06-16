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CNN: Трамп хочет избежать войны с Ираном - РИА Новости, 16.06.2025
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17:23 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/tramp-2023169720.html
CNN: Трамп хочет избежать войны с Ираном
CNN: Трамп хочет избежать войны с Ираном - РИА Новости, 16.06.2025
CNN: Трамп хочет избежать войны с Ираном
Президент США Дональд Трамп стремится избежать вовлечения в открытую войну с Ираном, но сталкивается с давлением со стороны республиканцев, настаивающих на... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T17:23:00+03:00
2025-06-16T17:23:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
али хаменеи
майк пенс
обострение отношений сша и ирана
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ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стремится избежать вовлечения в открытую войну с Ираном, но сталкивается с давлением со стороны республиканцев, настаивающих на военном вмешательстве, сообщает в понедельник CNN со ссылкой на осведомленные источники. По данным телеканала, на выходных Трамп отклонил израильский план ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Однако ситуация в регионе продолжает обостряться, и в случае атак Тегерана на американские объекты, по словам собеседников телеканала, Вашингтон может быть вынужден ответить силой. Среди республиканцев тем временем нарастает призыв к действиям. Бывший вице-президент Майк Пенс заявил, что если Иран не пойдет на уступки и не возобновит диалог, США должны быть готовы поддержать Израиль и "уничтожить ядерную программу Тегерана". Сенатор Линдси Грэм* также призвал Трампа "пойти до конца", если дипломатия не сработает. "Если это значит - дать бомбы, значит - дать бомбы. Если нужно лететь с Израилем - значит, лететь", - заявил он. CNN отмечает, что Трамп оказался перед политическим и стратегическим выбором. Его собственное движение "Америка прежде всего" требует отказа от участия в ближневосточных конфликтах, а часть сторонников MAGA уже выражают недовольство происходящим. При этом Трамп опасается, что удар по Ирану может разрушить поддержку внутри его собственного электората. По оценке телеканала, новый конфликт стал серьезным испытанием для внешнеполитической доктрины Трампа, согласно которой Ближний Восток должен ассоциироваться с торговлей и развитием, а не с насилием и хаосом. В мае он заявлял, что регион должен экспортировать технологии вместо террора и строить города, а не разрушать их.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистовОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/sdelka-2022645042.html
иран
сша
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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, али хаменеи, майк пенс, обострение отношений сша и ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Майк Пенс, Обострение отношений США и Ирана
CNN: Трамп хочет избежать войны с Ираном

CNN: Трамп боится войны с Ираном, но республиканцы требуют нанести удар

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стремится избежать вовлечения в открытую войну с Ираном, но сталкивается с давлением со стороны республиканцев, настаивающих на военном вмешательстве, сообщает в понедельник CNN со ссылкой на осведомленные источники.
По данным телеканала, на выходных Трамп отклонил израильский план ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Однако ситуация в регионе продолжает обостряться, и в случае атак Тегерана на американские объекты, по словам собеседников телеканала, Вашингтон может быть вынужден ответить силой.
Обмен ударами между Израилем и Ираном
© AP Photo / Baz Ratner

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

Пожарные тушат пожар после ракетной атаки Ирана на Тель-Авив

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

© AP Photo / Baz Ratner
1 из 12
© AP Photo / Morteza Zangene

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

Мужчина несет раненую девушку после взрыва в центре Тегерана

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

© AP Photo / Morteza Zangene
2 из 12
© AP Photo / Leo Correa

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

Работа израильской системы ПРО Железный купол над Тель-Авивом

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

© AP Photo / Leo Correa
3 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

Эвакуация людей во время ракетной атаки на Тель-Авив

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

© AP Photo / Baz Ratner
4 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

В Хайфе загорелась электростанция.

Израильские военные разбирают завалы жилых зданий, разрушенных в результате иранского ракетного удара в Бат-Яме, в центральной части Израиля

В Хайфе загорелась электростанция.

© AP Photo / Baz Ratner
5 из 12
© AP Photo / Ariel Schalit

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

Поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

© AP Photo / Ariel Schalit
6 из 12
© Getty Images / Contributor

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

Последствия ракетной атаки Израиля на Тегеран

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

© Getty Images / Contributor
7 из 12
© Getty Images / Anadolu

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

Последствия ракетных обстрелов между Израилем и Ираном в газете в Тегеране

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

© Getty Images / Anadolu
8 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

© AP Photo / Baz Ratner
9 из 12
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

Израильтяне прячутся в подвале во время воздушной тревоги в Иерусалиме

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
10 из 12
© AP Photo / Ariel Schalit

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

© AP Photo / Ariel Schalit
11 из 12
© Getty Images

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

Последствия удара по нефтебазе Шахран в Тегеране, Иран

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

© Getty Images
12 из 12

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

© AP Photo / Baz Ratner
1 из 12

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

© AP Photo / Morteza Zangene
2 из 12

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

© AP Photo / Leo Correa
3 из 12

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

© AP Photo / Baz Ratner
4 из 12

В Хайфе загорелась электростанция.

© AP Photo / Baz Ratner
5 из 12

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

© AP Photo / Ariel Schalit
6 из 12

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

© Getty Images / Contributor
7 из 12

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

© Getty Images / Anadolu
8 из 12

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

© AP Photo / Baz Ratner
9 из 12

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
10 из 12

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

© AP Photo / Ariel Schalit
11 из 12

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

© Getty Images
12 из 12
Среди республиканцев тем временем нарастает призыв к действиям. Бывший вице-президент Майк Пенс заявил, что если Иран не пойдет на уступки и не возобновит диалог, США должны быть готовы поддержать Израиль и "уничтожить ядерную программу Тегерана". Сенатор Линдси Грэм* также призвал Трампа "пойти до конца", если дипломатия не сработает.
"Если это значит - дать бомбы, значит - дать бомбы. Если нужно лететь с Израилем - значит, лететь", - заявил он.
CNN отмечает, что Трамп оказался перед политическим и стратегическим выбором. Его собственное движение "Америка прежде всего" требует отказа от участия в ближневосточных конфликтах, а часть сторонников MAGA уже выражают недовольство происходящим. При этом Трамп опасается, что удар по Ирану может разрушить поддержку внутри его собственного электората.
По оценке телеканала, новый конфликт стал серьезным испытанием для внешнеполитической доктрины Трампа, согласно которой Ближний Восток должен ассоциироваться с торговлей и развитием, а не с насилием и хаосом. В мае он заявлял, что регион должен экспортировать технологии вместо террора и строить города, а не разрушать их.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Трамп заявил, что у Ирана еще есть время на сделку с США
13 июня, 13:23
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампАли ХаменеиМайк ПенсОбострение отношений США и Ирана
 
 
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