https://ria.ru/20250616/tramp-2023169720.html

CNN: Трамп хочет избежать войны с Ираном

CNN: Трамп хочет избежать войны с Ираном - РИА Новости, 16.06.2025

CNN: Трамп хочет избежать войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп стремится избежать вовлечения в открытую войну с Ираном, но сталкивается с давлением со стороны республиканцев, настаивающих на... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T17:23:00+03:00

2025-06-16T17:23:00+03:00

2025-06-16T17:23:00+03:00

в мире

иран

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израиль

дональд трамп

али хаменеи

майк пенс

обострение отношений сша и ирана

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ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стремится избежать вовлечения в открытую войну с Ираном, но сталкивается с давлением со стороны республиканцев, настаивающих на военном вмешательстве, сообщает в понедельник CNN со ссылкой на осведомленные источники. По данным телеканала, на выходных Трамп отклонил израильский план ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Однако ситуация в регионе продолжает обостряться, и в случае атак Тегерана на американские объекты, по словам собеседников телеканала, Вашингтон может быть вынужден ответить силой. Среди республиканцев тем временем нарастает призыв к действиям. Бывший вице-президент Майк Пенс заявил, что если Иран не пойдет на уступки и не возобновит диалог, США должны быть готовы поддержать Израиль и "уничтожить ядерную программу Тегерана". Сенатор Линдси Грэм* также призвал Трампа "пойти до конца", если дипломатия не сработает. "Если это значит - дать бомбы, значит - дать бомбы. Если нужно лететь с Израилем - значит, лететь", - заявил он. CNN отмечает, что Трамп оказался перед политическим и стратегическим выбором. Его собственное движение "Америка прежде всего" требует отказа от участия в ближневосточных конфликтах, а часть сторонников MAGA уже выражают недовольство происходящим. При этом Трамп опасается, что удар по Ирану может разрушить поддержку внутри его собственного электората. По оценке телеканала, новый конфликт стал серьезным испытанием для внешнеполитической доктрины Трампа, согласно которой Ближний Восток должен ассоциироваться с торговлей и развитием, а не с насилием и хаосом. В мае он заявлял, что регион должен экспортировать технологии вместо террора и строить города, а не разрушать их.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистовОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, али хаменеи, майк пенс, обострение отношений сша и ирана