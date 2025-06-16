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Трамп потребовал расширить усилия по депортации нелегалов из США

Трамп потребовал расширить усилия по депортации нелегалов из США - РИА Новости, 16.06.2025

Трамп потребовал расширить усилия по депортации нелегалов из США

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости расширить усилия по задержанию и депортации нелегальных мигрантов в крупнейших американских городах. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T04:17:00+03:00

2025-06-16T04:17:00+03:00

2025-06-16T08:54:00+03:00

в мире

лос-анджелес

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости расширить усилия по задержанию и депортации нелегальных мигрантов в крупнейших американских городах."Сотрудникам ICE предписывается <...> сделать все возможное для достижения очень важной цели — осуществления крупнейшей в истории программы массовой депортации. Чтобы добиться этого, мы должны расширить усилия по задержанию и депортации нелегальных иностранцев в крупнейших городах Америки, таких как Лос-Анджелес, Чикаго и Нью-Йорк, где проживают миллионы и миллионы нелегальных иностранцев", — написал он в соцсети Truth Social.Трамп назвал эти и другие города ядром демократического центра власти, где нелегалов используют для расширения базы избирателей, мошенничества на выборах и развития государства всеобщего благосостояния, отнимая высокооплачиваемые рабочие места и льготы у "трудолюбивых американских граждан".Протесты в США

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Полиция вновь открыла стрельбу резиновыми пулями по протестующим в Лос-Анджелесе Полиция вновь открыла стрельбу резиновыми пулями по протестующим в Лос-Анджелесе, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-16T04:17 true PT0M12S

Столкновения с полицией в Сиэтле Столкновения с полицией в Сиэтле 2025-06-16T04:17 true PT0M15S

Ночные протесты в Лос-Анджелесе Ранее разбежавшиеся протестующие в Лос-Анджелесе снова объединились и продолжили локальные протесты, силовики пока не мешают им, корреспондент РИА Новости. 2025-06-16T04:17 true PT0M10S

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в мире, лос-анджелес, сша, чикаго, дональд трамп