Рейтинг@Mail.ru
Трамп потребовал расширить усилия по депортации нелегалов из США - РИА Новости, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:17 16.06.2025 (обновлено: 08:54 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/tramp-2023033767.html
Трамп потребовал расширить усилия по депортации нелегалов из США
Трамп потребовал расширить усилия по депортации нелегалов из США - РИА Новости, 16.06.2025
Трамп потребовал расширить усилия по депортации нелегалов из США
Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости расширить усилия по задержанию и депортации нелегальных мигрантов в крупнейших американских городах. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T04:17:00+03:00
2025-06-16T08:54:00+03:00
в мире
лос-анджелес
сша
чикаго
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019217433_0:0:1712:964_1920x0_80_0_0_00f96dc0fad4abff9bfec4fc92c7fd86.jpg
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости расширить усилия по задержанию и депортации нелегальных мигрантов в крупнейших американских городах."Сотрудникам ICE предписывается &lt;...&gt; сделать все возможное для достижения очень важной цели — осуществления крупнейшей в истории программы массовой депортации. Чтобы добиться этого, мы должны расширить усилия по задержанию и депортации нелегальных иностранцев в крупнейших городах Америки, таких как Лос-Анджелес, Чикаго и Нью-Йорк, где проживают миллионы и миллионы нелегальных иностранцев", — написал он в соцсети Truth Social.Трамп назвал эти и другие города ядром демократического центра власти, где нелегалов используют для расширения базы избирателей, мошенничества на выборах и развития государства всеобщего благосостояния, отнимая высокооплачиваемые рабочие места и льготы у "трудолюбивых американских граждан".Протесты в США
лос-анджелес
сша
чикаго
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Полиция вновь открыла стрельбу резиновыми пулями по протестующим в Лос-Анджелесе
Полиция вновь открыла стрельбу резиновыми пулями по протестующим в Лос-Анджелесе, передает корреспондент РИА Новости.
2025-06-16T04:17
true
PT0M12S
Столкновения с полицией в Сиэтле
Столкновения с полицией в Сиэтле
2025-06-16T04:17
true
PT0M15S
Ночные протесты в Лос-Анджелесе
Ранее разбежавшиеся протестующие в Лос-Анджелесе снова объединились и продолжили локальные протесты, силовики пока не мешают им, корреспондент РИА Новости.
2025-06-16T04:17
true
PT0M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019217433_191:0:1712:1141_1920x0_80_0_0_4145a23f0767dc824e3c370487a466cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лос-анджелес, сша, чикаго, дональд трамп
В мире, Лос-Анджелес, США, Чикаго, Дональд Трамп
Трамп потребовал расширить усилия по депортации нелегалов из США

Трамп потребовал от ICE расширить усилия по депортации нелегалов из США

© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости расширить усилия по задержанию и депортации нелегальных мигрантов в крупнейших американских городах.
"Сотрудникам ICE предписывается <...> сделать все возможное для достижения очень важной цели — осуществления крупнейшей в истории программы массовой депортации. Чтобы добиться этого, мы должны расширить усилия по задержанию и депортации нелегальных иностранцев в крупнейших городах Америки, таких как Лос-Анджелес, Чикаго и Нью-Йорк, где проживают миллионы и миллионы нелегальных иностранцев", — написал он в соцсети Truth Social.
"Никаких королей!": антиправительственные протесты в США
© AP Photo / Noah Berger

Демонстрации стали частью скоординированной акции No kings в день рождения американского лидера и проведения военного парада в Вашингтоне.

Участники акции протеста День без королей против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. 14 июня 2025

Демонстрации стали частью скоординированной акции No kings в день рождения американского лидера и проведения военного парада в Вашингтоне.

© AP Photo / Noah Berger
1 из 10
© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet

В Лос-Анджелесе десятки тысяч человек вышли на улицы, этот протест был самым масштабным в городе начиная с понедельника. Митингующие не разошлись после наступления комендантского часа, полиция начала применять резиновые пули.

Акция протеста День без королей против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. 14 июня 2025

В Лос-Анджелесе десятки тысяч человек вышли на улицы, этот протест был самым масштабным в городе начиная с понедельника. Митингующие не разошлись после наступления комендантского часа, полиция начала применять резиновые пули.

© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet
2 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев

На фото: протестующие в Лос-Анджелесе.

Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США

На фото: протестующие в Лос-Анджелесе.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
3 из 10
© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet

В техасском Сан-Антонио многотысячная толпа прошла по центральным улицам, силовики перекрывали район шествия.

Акция протеста День без королей против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. 14 июня 2025

В техасском Сан-Антонио многотысячная толпа прошла по центральным улицам, силовики перекрывали район шествия.

© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet
4 из 10
© AP Photo / Jenny Kane

В Вашингтоне протестующим удалось дойти до Белого дома.

Акция протеста День без королей против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. 14 июня 2025

В Вашингтоне протестующим удалось дойти до Белого дома.

© AP Photo / Jenny Kane
5 из 10
© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet

В столице и крупнейшем городе Юты Солт-Лейк-Сити произошла стрельба, один человек находится в критическом состоянии, подозреваемого уже задержали.

Участнца акции протеста День без королей против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. 14 июня 2025

В столице и крупнейшем городе Юты Солт-Лейк-Сити произошла стрельба, один человек находится в критическом состоянии, подозреваемого уже задержали.

© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet
6 из 10
© AP Photo / Noah Berger

В Нью-Йорке протестующие собрались в самом центре Манхэттена, что привело к перекрытию дорог и заторам.

Сотрудники полиции во время акции протеста День без королей против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. 14 июня 2025

В Нью-Йорке протестующие собрались в самом центре Манхэттена, что привело к перекрытию дорог и заторам.

© AP Photo / Noah Berger
7 из 10
© Getty Images / Stephen Maturen

На фото: сотни митингующих в Миннесоте.

Акция протеста День без королей против политики Трампа в Миннесоте, США. 14 июня 2025

На фото: сотни митингующих в Миннесоте.

© Getty Images / Stephen Maturen
8 из 10
© AP Photo / Ethan Swope

В Филадельфии, по сообщениям полиции, на улицы вышли около 80 тысяч человек.

Акция протеста День без королей против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. 14 июня 2025

В Филадельфии, по сообщениям полиции, на улицы вышли около 80 тысяч человек.

© AP Photo / Ethan Swope
9 из 10
© AP Photo / Noah Berger

На фото: полицейский кричит на участника демонстрации в Лос-Анджелесе.

Сотрудники полиции во время акции протеста День без королей против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. 14 июня 2025

На фото: полицейский кричит на участника демонстрации в Лос-Анджелесе.

© AP Photo / Noah Berger
10 из 10

Демонстрации стали частью скоординированной акции No kings в день рождения американского лидера и проведения военного парада в Вашингтоне.

© AP Photo / Noah Berger
1 из 10

В Лос-Анджелесе десятки тысяч человек вышли на улицы, этот протест был самым масштабным в городе начиная с понедельника. Митингующие не разошлись после наступления комендантского часа, полиция начала применять резиновые пули.

© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet
2 из 10

На фото: протестующие в Лос-Анджелесе.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
3 из 10

В техасском Сан-Антонио многотысячная толпа прошла по центральным улицам, силовики перекрывали район шествия.

© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet
4 из 10

В Вашингтоне протестующим удалось дойти до Белого дома.

© AP Photo / Jenny Kane
5 из 10

В столице и крупнейшем городе Юты Солт-Лейк-Сити произошла стрельба, один человек находится в критическом состоянии, подозреваемого уже задержали.

© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet
6 из 10

В Нью-Йорке протестующие собрались в самом центре Манхэттена, что привело к перекрытию дорог и заторам.

© AP Photo / Noah Berger
7 из 10

На фото: сотни митингующих в Миннесоте.

© Getty Images / Stephen Maturen
8 из 10

В Филадельфии, по сообщениям полиции, на улицы вышли около 80 тысяч человек.

© AP Photo / Ethan Swope
9 из 10

На фото: полицейский кричит на участника демонстрации в Лос-Анджелесе.

© AP Photo / Noah Berger
10 из 10
Трамп назвал эти и другие города ядром демократического центра власти, где нелегалов используют для расширения базы избирателей, мошенничества на выборах и развития государства всеобщего благосостояния, отнимая высокооплачиваемые рабочие места и льготы у "трудолюбивых американских граждан".

Протесты в США

  • В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
  • Стычки с протестующими произошли на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.
  • Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
  • В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.

  • Протестующие в Лос-Анджелесе стали возводить баррикады и устраивать погромы.
  • В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.
  • Массовые акции проходят и в других штатах, в том числе в Техасе, Вашингтоне и Нью-Йорке.
  • Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.
  • В Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, на севере Вирджинии и в Нью-Йорке развернули специальные группы реагирования с бронетехникой и тяжелым вооружением.
 
В миреЛос-АнджелесСШАЧикагоДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Израильские спасатели на дежурстве после иранского ракетного удара по центру Тель-АвиваОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:03
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала