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Экстренные службы уточнили число пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане - РИА Новости, 16.06.2025
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09:42 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/tatarstan-2023054432.html
Экстренные службы уточнили число пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане
Экстренные службы уточнили число пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане - РИА Новости, 16.06.2025
Экстренные службы уточнили число пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане
Трое детей и 13 взрослых пострадали, по уточненным данным, при атаке украинских беспилотников на территории Татарстана, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T09:42:00+03:00
2025-06-16T09:42:00+03:00
происшествия
елабужский район
россия
рустам минниханов
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Трое детей и 13 взрослых пострадали, по уточненным данным, при атаке украинских беспилотников на территории Татарстана, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее глава республики Рустам Минниханов сообщал, что в воскресенье при отражении атаки украинских БПЛА обломки беспилотника упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе, в результате этого погиб рабочий, всего же пострадали 13 человек . Позже пресс-служба главы республики сообщила, что скончался второй пострадавший. СК РФ по данному факту возбудил уголовное дело по статье "террористический акт". "По уточненной информации, в результате атаки беспилотников ВСУ пострадали 16 человек, в том числе трое детей", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250615/bespilotnik--2022912171.html
елабужский район
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происшествия, елабужский район, россия, рустам минниханов, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Происшествия, Елабужский район, Россия, Рустам Минниханов, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
Экстренные службы уточнили число пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане

В Татарстане при атаке БПЛА пострадали трое детей и 13 взрослых

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Трое детей и 13 взрослых пострадали, по уточненным данным, при атаке украинских беспилотников на территории Татарстана, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее глава республики Рустам Минниханов сообщал, что в воскресенье при отражении атаки украинских БПЛА обломки беспилотника упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе, в результате этого погиб рабочий, всего же пострадали 13 человек . Позже пресс-служба главы республики сообщила, что скончался второй пострадавший. СК РФ по данному факту возбудил уголовное дело по статье "террористический акт".
"По уточненной информации, в результате атаки беспилотников ВСУ пострадали 16 человек, в том числе трое детей", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияЕлабужский районРоссияРустам МиннихановСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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