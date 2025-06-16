https://ria.ru/20250616/tatarstan-2023054432.html

Экстренные службы уточнили число пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане

Экстренные службы уточнили число пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане - РИА Новости, 16.06.2025

Экстренные службы уточнили число пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане

Трое детей и 13 взрослых пострадали, по уточненным данным, при атаке украинских беспилотников на территории Татарстана, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T09:42:00+03:00

2025-06-16T09:42:00+03:00

2025-06-16T09:42:00+03:00

происшествия

елабужский район

россия

рустам минниханов

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Трое детей и 13 взрослых пострадали, по уточненным данным, при атаке украинских беспилотников на территории Татарстана, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее глава республики Рустам Минниханов сообщал, что в воскресенье при отражении атаки украинских БПЛА обломки беспилотника упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе, в результате этого погиб рабочий, всего же пострадали 13 человек . Позже пресс-служба главы республики сообщила, что скончался второй пострадавший. СК РФ по данному факту возбудил уголовное дело по статье "террористический акт". "По уточненной информации, в результате атаки беспилотников ВСУ пострадали 16 человек, в том числе трое детей", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250615/bespilotnik--2022912171.html

елабужский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, елабужский район, россия, рустам минниханов, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины