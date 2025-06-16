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Глава АКРА оценил комфортный уровень ставки для обслуживания ипотеки - РИА Новости, 16.06.2025
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06:31 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/stavka-2023038288.html
Глава АКРА оценил комфортный уровень ставки для обслуживания ипотеки
Глава АКРА оценил комфортный уровень ставки для обслуживания ипотеки - РИА Новости, 16.06.2025
Глава АКРА оценил комфортный уровень ставки для обслуживания ипотеки
Чтобы при текущем уровне цен на жилье россияне могли качественно обслуживать ипотеку, ставка по ней не должна превышать 10%, а если поработать над ценовой... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T06:31:00+03:00
2025-06-16T06:31:00+03:00
экономика
ипотека
россия
санкт-петербург
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Чтобы при текущем уровне цен на жилье россияне могли качественно обслуживать ипотеку, ставка по ней не должна превышать 10%, а если поработать над ценовой доступностью недвижимости, то ипотеку можно будет осилить даже под 15%, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ генеральный директор АКРА Владимир Гусаков. "Нужно повышать ценовую доступность недвижимости, тогда гражданам будет легче осилить ипотеку даже при ставке порядка 15%. Если же говорить о текущих ценах, то ставка, которая позволит качественно обслуживать ипотеку, не должна превышать 10%", - сообщил Гусаков. Он также отметил, что после ужесточения условий получения льготной ипотеки "относительно доступной остается только покупка жилья с использованием семейной ипотеки" - на ее долю приходится более 60% продаж на первичном рынке. А вот доля иных льготных программ в ипотечных выдачах незначительна. В России с 1 июля 2024 года завершилась массовая льготная ипотечная госпрограмма - на покупку жилья в новостройках под 8%, запущенная в апреле 2020 года. В стране продолжают действовать адресные программы семейной, IT, арктической и дальневосточной ипотеки. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250616/banki-2023033187.html
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экономика, ипотека, россия, санкт-петербург, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
Экономика, Ипотека, Россия, Санкт-Петербург, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
Глава АКРА оценил комфортный уровень ставки для обслуживания ипотеки

Глава АКРА Гусаков: ставка по ипотеке не должна превышать десять процентов

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИнструменты и деньги
Инструменты и деньги - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Чтобы при текущем уровне цен на жилье россияне могли качественно обслуживать ипотеку, ставка по ней не должна превышать 10%, а если поработать над ценовой доступностью недвижимости, то ипотеку можно будет осилить даже под 15%, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ генеральный директор АКРА Владимир Гусаков.
"Нужно повышать ценовую доступность недвижимости, тогда гражданам будет легче осилить ипотеку даже при ставке порядка 15%. Если же говорить о текущих ценах, то ставка, которая позволит качественно обслуживать ипотеку, не должна превышать 10%", - сообщил Гусаков.
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Он также отметил, что после ужесточения условий получения льготной ипотеки "относительно доступной остается только покупка жилья с использованием семейной ипотеки" - на ее долю приходится более 60% продаж на первичном рынке. А вот доля иных льготных программ в ипотечных выдачах незначительна.
В России с 1 июля 2024 года завершилась массовая льготная ипотечная госпрограмма - на покупку жилья в новостройках под 8%, запущенная в апреле 2020 года. В стране продолжают действовать адресные программы семейной, IT, арктической и дальневосточной ипотеки.
ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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