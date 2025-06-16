https://ria.ru/20250616/stavka-2023038288.html

Глава АКРА оценил комфортный уровень ставки для обслуживания ипотеки

Глава АКРА оценил комфортный уровень ставки для обслуживания ипотеки - РИА Новости, 16.06.2025

Глава АКРА оценил комфортный уровень ставки для обслуживания ипотеки

Чтобы при текущем уровне цен на жилье россияне могли качественно обслуживать ипотеку, ставка по ней не должна превышать 10%, а если поработать над ценовой... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T06:31:00+03:00

2025-06-16T06:31:00+03:00

2025-06-16T06:31:00+03:00

экономика

ипотека

россия

санкт-петербург

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007641447_0:130:3180:1919_1920x0_80_0_0_7b1c1ee06b7f3c25f0695b54c64a6fa5.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Чтобы при текущем уровне цен на жилье россияне могли качественно обслуживать ипотеку, ставка по ней не должна превышать 10%, а если поработать над ценовой доступностью недвижимости, то ипотеку можно будет осилить даже под 15%, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ генеральный директор АКРА Владимир Гусаков. "Нужно повышать ценовую доступность недвижимости, тогда гражданам будет легче осилить ипотеку даже при ставке порядка 15%. Если же говорить о текущих ценах, то ставка, которая позволит качественно обслуживать ипотеку, не должна превышать 10%", - сообщил Гусаков. Он также отметил, что после ужесточения условий получения льготной ипотеки "относительно доступной остается только покупка жилья с использованием семейной ипотеки" - на ее долю приходится более 60% продаж на первичном рынке. А вот доля иных льготных программ в ипотечных выдачах незначительна. В России с 1 июля 2024 года завершилась массовая льготная ипотечная госпрограмма - на покупку жилья в новостройках под 8%, запущенная в апреле 2020 года. В стране продолжают действовать адресные программы семейной, IT, арктической и дальневосточной ипотеки. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250616/banki-2023033187.html

https://ria.ru/20250616/stavka-2023030070.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, ипотека, россия, санкт-петербург, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)