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Глава АКРА рассказал, сколько продлится период снижения ключевой ставки ЦБ - РИА Новости, 16.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
02:06 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/stavka-2023030070.html
Глава АКРА рассказал, сколько продлится период снижения ключевой ставки ЦБ
Глава АКРА рассказал, сколько продлится период снижения ключевой ставки ЦБ - РИА Новости, 16.06.2025
Глава АКРА рассказал, сколько продлится период снижения ключевой ставки ЦБ
Период снижения ключевой ставки, который Банк России начал в июне, продлится полтора года, если не будет форс-мажоров, до тех пор, пока размер "ключа" не... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T02:06:00+03:00
2025-06-16T02:06:00+03:00
пмэф — 2025
экономика
россия
санкт-петербург
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Период снижения ключевой ставки, который Банк России начал в июне, продлится полтора года, если не будет форс-мажоров, до тех пор, пока размер "ключа" не достигнет 7%, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ генеральный директор АКРА Владимир Гусаков. "Снижение ключевой ставки, которое началось в июне, в отсутствие форс-мажоров продолжится на протяжении ближайших полутора лет. В итоге, после завершения периода жесткой денежно-кредитной политики, весьма вероятно, что ставка придет к уровню около 7%", - прогнозирует Гусаков. Он при этом отметил, что жесткая ДКП в России замедлила рост кредитования, охладила рынок труда и экономику в целом. В итоге она внесла вклад в замедление инфляции и нынешнюю крепость рубля. "То есть в целом она свою функцию выполнила", - заключил Гусаков. Банк России 6 июня 2025 года по итогам заседания совета директоров впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250614/banki-2022773796.html
https://ria.ru/20250614/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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экономика, россия, санкт-петербург, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
ПМЭФ — 2025, Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
Глава АКРА рассказал, сколько продлится период снижения ключевой ставки ЦБ

Глава АКРА Гусаков: период снижения ключевой ставки продлится полтора года

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВид на здание Банка России
Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Период снижения ключевой ставки, который Банк России начал в июне, продлится полтора года, если не будет форс-мажоров, до тех пор, пока размер "ключа" не достигнет 7%, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ генеральный директор АКРА Владимир Гусаков.
"Снижение ключевой ставки, которое началось в июне, в отсутствие форс-мажоров продолжится на протяжении ближайших полутора лет. В итоге, после завершения периода жесткой денежно-кредитной политики, весьма вероятно, что ставка придет к уровню около 7%", - прогнозирует Гусаков.
Отделение банка - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Российские банки начали снижать ставки по кредитам
14 июня, 09:50
Он при этом отметил, что жесткая ДКП в России замедлила рост кредитования, охладила рынок труда и экономику в целом. В итоге она внесла вклад в замедление инфляции и нынешнюю крепость рубля. "То есть в целом она свою функцию выполнила", - заключил Гусаков.
Банк России 6 июня 2025 года по итогам заседания совета директоров впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года.
ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Ключевая ставка Банка России
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ПМЭФ — 2025ЭкономикаРоссияСанкт-ПетербургНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
 
 
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