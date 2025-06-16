https://ria.ru/20250616/stavka-2023030070.html
Глава АКРА рассказал, сколько продлится период снижения ключевой ставки ЦБ
Глава АКРА рассказал, сколько продлится период снижения ключевой ставки ЦБ - РИА Новости, 16.06.2025
Глава АКРА рассказал, сколько продлится период снижения ключевой ставки ЦБ
Период снижения ключевой ставки, который Банк России начал в июне, продлится полтора года, если не будет форс-мажоров, до тех пор, пока размер "ключа" не... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T02:06:00+03:00
2025-06-16T02:06:00+03:00
2025-06-16T02:06:00+03:00
пмэф — 2025
экономика
россия
санкт-петербург
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021362113_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_74de620e2c17b2e8956d4c31e3e8c40b.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Период снижения ключевой ставки, который Банк России начал в июне, продлится полтора года, если не будет форс-мажоров, до тех пор, пока размер "ключа" не достигнет 7%, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ генеральный директор АКРА Владимир Гусаков. "Снижение ключевой ставки, которое началось в июне, в отсутствие форс-мажоров продолжится на протяжении ближайших полутора лет. В итоге, после завершения периода жесткой денежно-кредитной политики, весьма вероятно, что ставка придет к уровню около 7%", - прогнозирует Гусаков. Он при этом отметил, что жесткая ДКП в России замедлила рост кредитования, охладила рынок труда и экономику в целом. В итоге она внесла вклад в замедление инфляции и нынешнюю крепость рубля. "То есть в целом она свою функцию выполнила", - заключил Гусаков. Банк России 6 июня 2025 года по итогам заседания совета директоров впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250614/banki-2022773796.html
https://ria.ru/20250614/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021362113_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_38c53b48c54259e4d76c264a7d2f859c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкт-петербург, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
ПМЭФ — 2025, Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
Глава АКРА рассказал, сколько продлится период снижения ключевой ставки ЦБ
Глава АКРА Гусаков: период снижения ключевой ставки продлится полтора года