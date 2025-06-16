https://ria.ru/20250616/stavka-2023030070.html

Глава АКРА рассказал, сколько продлится период снижения ключевой ставки ЦБ

Глава АКРА рассказал, сколько продлится период снижения ключевой ставки ЦБ - РИА Новости, 16.06.2025

Глава АКРА рассказал, сколько продлится период снижения ключевой ставки ЦБ

Период снижения ключевой ставки, который Банк России начал в июне, продлится полтора года, если не будет форс-мажоров, до тех пор, пока размер "ключа" не... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T02:06:00+03:00

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2025-06-16T02:06:00+03:00

пмэф — 2025

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санкт-петербург

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Период снижения ключевой ставки, который Банк России начал в июне, продлится полтора года, если не будет форс-мажоров, до тех пор, пока размер "ключа" не достигнет 7%, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ генеральный директор АКРА Владимир Гусаков. "Снижение ключевой ставки, которое началось в июне, в отсутствие форс-мажоров продолжится на протяжении ближайших полутора лет. В итоге, после завершения периода жесткой денежно-кредитной политики, весьма вероятно, что ставка придет к уровню около 7%", - прогнозирует Гусаков. Он при этом отметил, что жесткая ДКП в России замедлила рост кредитования, охладила рынок труда и экономику в целом. В итоге она внесла вклад в замедление инфляции и нынешнюю крепость рубля. "То есть в целом она свою функцию выполнила", - заключил Гусаков. Банк России 6 июня 2025 года по итогам заседания совета директоров впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250614/banki-2022773796.html

https://ria.ru/20250614/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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экономика, россия, санкт-петербург, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)