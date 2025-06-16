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СМИ: риторика ЕС по Украине отличается от позиции по Израилю и Ирану - РИА Новости, 16.06.2025
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16:15 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/smi-2023155417.html
СМИ: риторика ЕС по Украине отличается от позиции по Израилю и Ирану
СМИ: риторика ЕС по Украине отличается от позиции по Израилю и Ирану - РИА Новости, 16.06.2025
СМИ: риторика ЕС по Украине отличается от позиции по Израилю и Ирану
Издание Euractiv утверждает, что риторика Евросоюза относительно украинского конфликта отличается от той, которой блок придерживается в контексте военных... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T16:15:00+03:00
2025-06-16T16:15:00+03:00
в мире
израиль
иран
россия
андрюс кубилюс
еврокомиссия
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Издание Euractiv утверждает, что риторика Евросоюза относительно украинского конфликта отличается от той, которой блок придерживается в контексте военных действий между Израилем и Ираном. Как пишет издание, ссылаясь на предыдущие заявления еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса, в отношении России и урегулирования на Украине Евросоюз призывал отказаться от дипломатии и перейти к "языку силы". "Однако, когда речь заходит о войне Израиля с Ираном, из Брюсселя поступают совершенно иные сообщения", - говорится в публикации. В частности, Euractiv подчеркивает, что глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, призывавшая активнее вооружать Киев и превратить её перед переговорами с РФ в "дикобраза", призвала в телефонном разговоре премьер-министра Израиля Биньямина Нетаняьху к деэскалации. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250613/udary-2022665787.html
https://ria.ru/20250616/izrail-2023153534.html
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в мире, израиль, иран, россия, андрюс кубилюс, еврокомиссия, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Иран, Россия, Андрюс Кубилюс, Еврокомиссия, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
СМИ: риторика ЕС по Украине отличается от позиции по Израилю и Ирану

Euractiv: риторика ЕС по Украине отличается от позиции по Израилю и Ирану

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Издание Euractiv утверждает, что риторика Евросоюза относительно украинского конфликта отличается от той, которой блок придерживается в контексте военных действий между Израилем и Ираном.
Как пишет издание, ссылаясь на предыдущие заявления еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса, в отношении России и урегулирования на Украине Евросоюз призывал отказаться от дипломатии и перейти к "языку силы".
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Журналист неожиданно высказался о России после ударов Израиля по Ирану
13 июня, 15:20
"Однако, когда речь заходит о войне Израиля с Ираном, из Брюсселя поступают совершенно иные сообщения", - говорится в публикации.
В частности, Euractiv подчеркивает, что глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, призывавшая активнее вооружать Киев и превратить её перед переговорами с РФ в "дикобраза", призвала в телефонном разговоре премьер-министра Израиля Биньямина Нетаняьху к деэскалации.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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Вчера, 16:00
 
В миреИзраильИранРоссияАндрюс КубилюсЕврокомиссияОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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