https://ria.ru/20250616/sila-2023058929.html

Трамп готов к силовому решению ситуации с протестами в США, считает эксперт

Трамп готов к силовому решению ситуации с протестами в США, считает эксперт - РИА Новости, 16.06.2025

Трамп готов к силовому решению ситуации с протестами в США, считает эксперт

Президент США Дональд Трамп показывает своими заявлениями об усилении мер, направленных на депортацию нелегалов, что готов к эскалации и силовому решению... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T10:09:00+03:00

2025-06-16T10:09:00+03:00

2025-06-16T10:09:00+03:00

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сша

лос-анджелес

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дональд трамп

российская академия наук

протесты в калифорнии

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп показывает своими заявлениями об усилении мер, направленных на депортацию нелегалов, что готов к эскалации и силовому решению ситуации с протестами в стране, поделился мнением в беседе с РИА Новости научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Ранее Трамп заявил о необходимости расширить усилия по задержанию и депортации нелегальных мигрантов в крупнейших городах США, таких как Лос-Анджелес, Чикаго и Нью-Йорк. По его словам, в этих и других городах демократы используют нелегальных мигрантов в корыстных целях, расширяя свою базу избирателей и мошенничая на выборах. "Трамп пытается демонстрировать силу, и он всеми своими действиями показывает демократам, электорату демократическому, что он готов подавлять (протесты – ред.). Тем более, что несколько дней назад там был парад, то есть он показывает, что будет решать все проблемы посредством силы, что военные с ним, что военные его поддерживают", - считает собеседник агентства. Как полагает эксперт, задача организаторов беспорядков в США – "потопить" Трампа и загнать его в тупик, "который поставил бы крест на следующем кандидате от Республиканской партии". При этом, отмечает Блохин, выступления против Трампа не призваны внести какой-то глубокий разлад в американское общество, потому что дестабилизация в США будет не на руку как республиканцам, так и демократам. "Он (Трамп - ред.) дает четкий и ясный сигнал, что готов играть по-крупному, он готов идти по этой лестнице эскалации, потому что в таких моментах колебание, слабость может восприниматься конкурирующей стороной как способ нарастить свои усилия", - подчеркнул эксперт. Протесты против политики Трампа начались во многих американских штатах после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванных рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.

https://ria.ru/20250615/ssha-2023023093.html

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Нанесение граффити на автомобиль участниками протеста Участники очередной акции против миграционной политики Трампа, несмотря на заявления о "мирном протесте", ведут себя агрессивно и разрисовывают машины и здания граффити, передает корреспондент РИА Новости 2025-06-16T10:09 true PT0M09S

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в мире, сша, лос-анджелес, чикаго, дональд трамп, российская академия наук, протесты в калифорнии