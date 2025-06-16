https://ria.ru/20250616/senator-2023217474.html
Сенатор Шумилова решила досрочно сложить полномочия
Сенатор Шумилова решила досрочно сложить полномочия - РИА Новости, 16.06.2025
Сенатор Шумилова решила досрочно сложить полномочия
Сенатор от Республики Коми Елена Шумилова досрочно слагает свои полномочия по собственному желанию, Совфед рассмотрит этот вопрос 18 июня, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T22:25:00+03:00
2025-06-16T22:25:00+03:00
2025-06-16T22:33:00+03:00
политика
республика коми
вячеслав тимченко
совет федерации рф
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Сенатор от Республики Коми Елена Шумилова досрочно слагает свои полномочия по собственному желанию, Совфед рассмотрит этот вопрос 18 июня, сообщил РИА Новости глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко."Сенатор Елена Шумилова написала сегодня заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию", - сказал Тимченко.По его словам, Совфед рассмотрит этот вопрос 18 июня.Шумилова входит в состав комитета СФ по региональной политике, ее полномочия истекают в сентябре текущего года.
https://ria.ru/20250520/borisov-2017992217.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, республика коми, вячеслав тимченко, совет федерации рф
Политика, Республика Коми, Вячеслав Тимченко, Совет Федерации РФ
Сенатор Шумилова решила досрочно сложить полномочия
Сенатор от Коми Шумилова досрочно слагает полномочия по собственному желанию