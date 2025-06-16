Рейтинг@Mail.ru
Сенатор Шумилова решила досрочно сложить полномочия - РИА Новости, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:25 16.06.2025 (обновлено: 22:33 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/senator-2023217474.html
Сенатор Шумилова решила досрочно сложить полномочия
Сенатор Шумилова решила досрочно сложить полномочия - РИА Новости, 16.06.2025
Сенатор Шумилова решила досрочно сложить полномочия
Сенатор от Республики Коми Елена Шумилова досрочно слагает свои полномочия по собственному желанию, Совфед рассмотрит этот вопрос 18 июня, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T22:25:00+03:00
2025-06-16T22:33:00+03:00
политика
республика коми
вячеслав тимченко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023217336_0:0:3238:1822_1920x0_80_0_0_a83eaec7340b9a8b999543941ded38e2.jpg
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Сенатор от Республики Коми Елена Шумилова досрочно слагает свои полномочия по собственному желанию, Совфед рассмотрит этот вопрос 18 июня, сообщил РИА Новости глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко."Сенатор Елена Шумилова написала сегодня заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию", - сказал Тимченко.По его словам, Совфед рассмотрит этот вопрос 18 июня.Шумилова входит в состав комитета СФ по региональной политике, ее полномочия истекают в сентябре текущего года.
https://ria.ru/20250520/borisov-2017992217.html
республика коми
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023217336_368:0:3097:2047_1920x0_80_0_0_a7f4a0fa301a5f90203c7bcecb69759b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, республика коми, вячеслав тимченко, совет федерации рф
Политика, Республика Коми, Вячеслав Тимченко, Совет Федерации РФ
Сенатор Шумилова решила досрочно сложить полномочия

Сенатор от Коми Шумилова досрочно слагает полномочия по собственному желанию

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСенатор Елена Шумилова
Сенатор Елена Шумилова - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Сенатор Елена Шумилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Сенатор от Республики Коми Елена Шумилова досрочно слагает свои полномочия по собственному желанию, Совфед рассмотрит этот вопрос 18 июня, сообщил РИА Новости глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.
«
"Сенатор Елена Шумилова написала сегодня заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию", - сказал Тимченко.
По его словам, Совфед рассмотрит этот вопрос 18 июня.
Шумилова входит в состав комитета СФ по региональной политике, ее полномочия истекают в сентябре текущего года.
Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Экс-главу "Роскосмоса" Борисова назначили сенатором Совфеда
20 мая, 09:31
 
ПолитикаРеспублика КомиВячеслав ТимченкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала