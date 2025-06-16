https://ria.ru/20250616/senator-2023217474.html

Сенатор Шумилова решила досрочно сложить полномочия

Сенатор Шумилова решила досрочно сложить полномочия - РИА Новости, 16.06.2025

Сенатор Шумилова решила досрочно сложить полномочия

Сенатор от Республики Коми Елена Шумилова досрочно слагает свои полномочия по собственному желанию, Совфед рассмотрит этот вопрос 18 июня, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T22:25:00+03:00

2025-06-16T22:25:00+03:00

2025-06-16T22:33:00+03:00

политика

республика коми

вячеслав тимченко

совет федерации рф

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Сенатор от Республики Коми Елена Шумилова досрочно слагает свои полномочия по собственному желанию, Совфед рассмотрит этот вопрос 18 июня, сообщил РИА Новости глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко."Сенатор Елена Шумилова написала сегодня заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию", - сказал Тимченко.По его словам, Совфед рассмотрит этот вопрос 18 июня.Шумилова входит в состав комитета СФ по региональной политике, ее полномочия истекают в сентябре текущего года.

https://ria.ru/20250520/borisov-2017992217.html

республика коми

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, республика коми, вячеслав тимченко, совет федерации рф