https://ria.ru/20250616/reyting-2023025483.html

Названы регионы-лидеры по доходам населения

Названы регионы-лидеры по доходам населения - РИА Новости, 16.06.2025

Названы регионы-лидеры по доходам населения

Лидерами рейтинга по доходам населения в 2024 году стали регионы Крайнего Севера – Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа и Чукотка, замыкают список... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T00:22:00+03:00

2025-06-16T00:22:00+03:00

2025-06-16T00:57:00+03:00

экономика

россия

республика ингушетия

чукотский автономный округ

федеральная служба государственной статистики (росстат)

риа рейтинг

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Лидерами рейтинга по доходам населения в 2024 году стали регионы Крайнего Севера – Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа и Чукотка, замыкают список Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Тува, свидетельствует исследование РИА Новости.Материальное положение россиянКак отмечают эксперты, российская экономика в 2023 году продолжила рост, что отразилось и на благосостоянии населения. Выросла заработная плата и доходы населения, снизилось число россиян, доходы которых ниже официального уровня бедности. Согласно данным Росстата, в 2024 году реальные денежные доходы населения в России выросли на 8,4 процента. Если сравнивать уровень доходов населения с ценами на товары и услуги, то в 2024 году также отмечался прогресс. Среднероссийский уровень соотношения медианных доходов (медианные доходы – показатель, который условно делит всех жителей страны по материальному положение пополам, у половины доходы выше этого показателя, у другой половины – ниже) и стоимости фиксированного набора товаров в 2024 году составил 2,1, против результата прошлого года – 1,92. Также важным показателем, характеризующим материальное положение населения, является уровень бедности, который в 2024 году продолжил снижение. По итогам 2024 года за чертой бедности (доходы ниже официальной границы бедности) проживало 7,2 процента россиян против 8,3 процента в 2023-м. В региональном разрезе по материальному положению населения, как и по большинству других показателей, прослеживается заметная дифференциация. Согласно данным официальной статистики, разница в уровне медианных среднедушевых доходов у "богатых" и "бедных" регионов достигает пять раз (от 117,5 тысячи рублей в Чукотском автономном округе до 22,5 тысячи рублей в Республике Ингушетия). Значительная разница также наблюдается в таком показателе, как доля населения за чертой бедности. Для выявления межрегиональных различий эксперты РИА Новости подготовили седьмой по счету рейтинг регионов по доходам населения. В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы России, выступает отношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте Федерации. Медианные доходы и стоимость фиксированного набора являются оценкой за 2024 год. Дополнительными показателями являются: доля населения за чертой бедности за 2024 год (доходы ниже регионального прожиточного минимума) и годовая динамика доли населения за чертой бедности. Источником данных для расчета являлся Росстат.В лидерах Крайний СеверЛидером рейтинга с наибольшим значением отношения медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, как и годом ранее, стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом регионе показатель отношения медианных доходов к фиксированному набору товаров и услуг составил 3,94. Второе место в рейтинге занимает еще один северный нефтегазовый регион – Ненецкий автономный округ со значением в 3,74. В целом эти два региона занимают первые места с достаточно с большим отрывом в течение многих лет, что обусловлено высокими заработными платами газовиков и нефтяников, поясняют эксперты.Третье место по соотношению медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в текущем рейтинге занимает Чукотский автономный округ с результатом 3,21. Также в первую пятерку вошли Магаданская область (3,04) и Москва (3,03).Среднероссийское значение анализируемого соотношения по итогам 2023 года составляет 2,1, а минимальное – 1,13. У 17 субъектов Федерации отношение медианных доходов к фиксированному набору превышает среднероссийское значение. У регионов из нижней части таблицы показатели отношения медианных доходов к стоимости фиксированного набора находятся на относительно низком уровне. У Ингушетии, которая занимает последнее место в рейтинге, он составляет 1,13. Таким образом, среднестатистический житель этой республики в 3,5 раза беднее жителя ЯНАО. У замыкающей рейтинг десятки регионов отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора находится в диапазоне 1,13 – 1,48. Снижение доли бедныхПо итогам 2024 года был обновлен очередной минимум по доле людей, живущих за чертой бедности. Согласно данным Росстата, по итогам 2024 года за чертой бедности находилось 7,2 процента россиян, что на 1,1 процентный пункт ниже уровня 2023-го. Локальный максимум по доле бедных россиян был в 2000 году – 29 процентов. Таким образом, за последние чуть более 20 лет ситуация в сфере преодоления бедности заметно улучшилась, доля бедных сократилась в четыре раза.При этом эксперты отмечают очень существенные отличия в региональном разрезе. В 60 регионах доля бедного населения составляет менее 10 процентов, а в двух регионах – более 20. При этом наиболее высокий уровень бедности, как и в прошлом году, отмечается в Республике Ингушетия (25,6 процента), что в 3,5 раза превышает среднероссийский уровень. Наименьшая доля населения за чертой бедности отмечается в Ямало-Ненецком автономном округе и в Санкт-Петербурге, где доля населения за чертой бедности составляет 3,5 процента. На третьем и четвертых местах по этому показателю расположились Татарстан (3,8 процента) и Москва (4,1 процента) и. Замыкает первую пятерку по низкой доле населения за чертой бедности Белгородская область, с результатом в 4,4 процента. При оценке уровня благосостояния населения достаточно важным фактором является динамика доли бедного населения. В среднем в России доля жителей за чертой бедности сократилась на 1,1 процентных пунктов по сравнению с 2023 годом. В 85 регионах динамика также была положительной. При этом наибольшим снижением доли бедного населения в 2024 году характеризовалась Калмыкия и Карачаево-Черкесия, где снижение доли населения за чертой бедности в 2024 году составило 4,6 и 3,4 процентных пункта соответственно. Заметное снижение наблюдалось в основном у регионов с высокой долей населения за чертой бедности. По итогам 2025 года по мере сохранения положительной динамики реальных доходов населения, по оценке экспертов РИА Новости, уровень бедности покажет дальнейшее снижение.

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россия

республика ингушетия

чукотский автономный округ

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экономика, россия, республика ингушетия, чукотский автономный округ, федеральная служба государственной статистики (росстат), риа рейтинг