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На Западе оценили, какую роль сыграет Путин в ирано-израильском конфликте - РИА Новости, 16.06.2025
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19:54 16.06.2025 (обновлено: 23:31 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/putin-2023202687.html
На Западе оценили, какую роль сыграет Путин в ирано-израильском конфликте
На Западе оценили, какую роль сыграет Путин в ирано-израильском конфликте - РИА Новости, 16.06.2025
На Западе оценили, какую роль сыграет Путин в ирано-израильском конфликте
Благодаря дипломатическому подходу президента Владимира Путина Россия станет единственной страной, способной урегулировать конфликт между Ираном и Израилем,... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T19:54:00+03:00
2025-06-16T23:31:00+03:00
в мире
иран
израиль
россия
владимир путин
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Благодаря дипломатическому подходу президента Владимира Путина Россия станет единственной страной, способной урегулировать конфликт между Ираном и Израилем, пишет британский журнал Spectator."После долгих лет двусторонней дипломатии Владимир Путин стал другом и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, и иранского руководства. В результате Россия станет незаменимым партнером для США, как только те начнут долгий процесс исправления новых политических реалий, сложившихся на Ближнем Востоке после этой войны", — говорится в материале.Издание отмечает, что после израильских ударов по территории Ирана Владимир Путин оказался единственным из мировых лидеров, переговорившим по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом США Дональдом Трампом.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой наносит удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, и позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал израильские удары преступлением и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Исламская республика в ответ начала операцию "Правдивое обещание — 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле.
https://ria.ru/20250614/tramp-2022872577.html
https://ria.ru/20250616/izrail-2023154671.html
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в мире, иран, израиль, россия, владимир путин, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Россия, Владимир Путин, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
На Западе оценили, какую роль сыграет Путин в ирано-израильском конфликте

Spectator: конфликт Ирана и Израиля не сможет урегулировать никто, кроме Путина

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Благодаря дипломатическому подходу президента Владимира Путина Россия станет единственной страной, способной урегулировать конфликт между Ираном и Израилем, пишет британский журнал Spectator.
"После долгих лет двусторонней дипломатии Владимир Путин стал другом и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, и иранского руководства. В результате Россия станет незаменимым партнером для США, как только те начнут долгий процесс исправления новых политических реалий, сложившихся на Ближнем Востоке после этой войны", — говорится в материале.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Трамп поддержал Путина в вопросе о прекращении конфликта Израиля и Ирана
14 июня, 22:28
Издание отмечает, что после израильских ударов по территории Ирана Владимир Путин оказался единственным из мировых лидеров, переговорившим по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом США Дональдом Трампом.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой наносит удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, и позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал израильские удары преступлением и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Исламская республика в ответ начала операцию "Правдивое обещание — 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле.
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
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Вчера, 16:12
 
В миреИранИзраильРоссияВладимир ПутинОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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