На Западе оценили, какую роль сыграет Путин в ирано-израильском конфликте
Spectator: конфликт Ирана и Израиля не сможет урегулировать никто, кроме Путина
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Благодаря дипломатическому подходу президента Владимира Путина Россия станет единственной страной, способной урегулировать конфликт между Ираном и Израилем, пишет британский журнал Spectator.
"После долгих лет двусторонней дипломатии Владимир Путин стал другом и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, и иранского руководства. В результате Россия станет незаменимым партнером для США, как только те начнут долгий процесс исправления новых политических реалий, сложившихся на Ближнем Востоке после этой войны", — говорится в материале.
Издание отмечает, что после израильских ударов по территории Ирана Владимир Путин оказался единственным из мировых лидеров, переговорившим по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом США Дональдом Трампом.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой наносит удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, и позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал израильские удары преступлением и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Исламская республика в ответ начала операцию "Правдивое обещание — 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле.