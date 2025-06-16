https://ria.ru/20250616/putin-2023202687.html

На Западе оценили, какую роль сыграет Путин в ирано-израильском конфликте

На Западе оценили, какую роль сыграет Путин в ирано-израильском конфликте - РИА Новости, 16.06.2025

На Западе оценили, какую роль сыграет Путин в ирано-израильском конфликте

Благодаря дипломатическому подходу президента Владимира Путина Россия станет единственной страной, способной урегулировать конфликт между Ираном и Израилем,... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T19:54:00+03:00

2025-06-16T19:54:00+03:00

2025-06-16T23:31:00+03:00

в мире

иран

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россия

владимир путин

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Благодаря дипломатическому подходу президента Владимира Путина Россия станет единственной страной, способной урегулировать конфликт между Ираном и Израилем, пишет британский журнал Spectator."После долгих лет двусторонней дипломатии Владимир Путин стал другом и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, и иранского руководства. В результате Россия станет незаменимым партнером для США, как только те начнут долгий процесс исправления новых политических реалий, сложившихся на Ближнем Востоке после этой войны", — говорится в материале.Издание отмечает, что после израильских ударов по территории Ирана Владимир Путин оказался единственным из мировых лидеров, переговорившим по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом США Дональдом Трампом.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой наносит удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, и позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал израильские удары преступлением и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Исламская республика в ответ начала операцию "Правдивое обещание — 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле.

https://ria.ru/20250614/tramp-2022872577.html

https://ria.ru/20250616/izrail-2023154671.html

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в мире, иран, израиль, россия, владимир путин, обострение конфликта между израилем и ираном