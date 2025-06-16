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Путин и Эрдоган обсудили обострение конфликта Ирана с Израилем - РИА Новости, 16.06.2025
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14:19 16.06.2025 (обновлено: 14:38 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/putin-2023125360.html
Путин и Эрдоган обсудили обострение конфликта Ирана с Израилем
Путин и Эрдоган обсудили обострение конфликта Ирана с Израилем - РИА Новости, 16.06.2025
Путин и Эрдоган обсудили обострение конфликта Ирана с Израилем
Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Они уделили основное внимание резко обострившейся обстановке на Ближнем... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T14:19:00+03:00
2025-06-16T14:38:00+03:00
в мире
иран
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владимир путин
реджеп тайип эрдоган
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Они уделили основное внимание резко обострившейся обстановке на Ближнем Востоке. Ключевые тезисы:&quot;С обеих сторон выражена самая серьезная озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, уже приведшего к большому количеству жертв и чреватого тяжелыми долгосрочными последствиями для всего региона&quot;, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Обострение ирано-израильского конфликтаОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, иран, израиль, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, обострение конфликта между израилем и ираном, турция, оон
В мире, Иран, Израиль, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Турция, ООН

Путин и Эрдоган обсудили обострение конфликта Ирана с Израилем

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Они уделили основное внимание резко обострившейся обстановке на Ближнем Востоке. Ключевые тезисы:
  • лидеры выразили озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта;
  • главы государств высказались за безотлагательное прекращение боевых действий и урегулирование вопросов, касающихся иранской ядерной программы;
  • они осудили силовую акцию Израиля против Ирана, предпринятую в нарушение Устава ООН и других норм международного права;
  • Турция сосредоточилась на дипломатических инициативах по прекращению атак Тель-Авива на Тегеран;
  • Эрдоган: спираль насилия, начавшаяся после нападения Израиля на Иран, ставит под угрозу безопасность всего региона;
«

"С обеих сторон выражена самая серьезная озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, уже приведшего к большому количеству жертв и чреватого тяжелыми долгосрочными последствиями для всего региона", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

  • Путин выразил признательность турецкой стороне за организационное содействие прямым российско-украинским переговорам;
  • Москва строго выполняет договоренности с Киевом по итогам второго раунда переговоров, в том числе по обмену военнопленными;
  • президенты обсудили сферу энергетики, которая будет рассматриваться в ходе российско-турецких контактов на ПМЭФ.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Иран поблагодарил Россию за позицию по действиям Израиля
14 июня, 19:01

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Разрушенные сооружения на обогатительном предприятии в Исфахане - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Ядерные объекты в Исфахане получили повреждения при израильских ударах
Вчера, 12:53
 
В миреИранИзраильРоссияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганОбострение конфликта между Израилем и ИраномТурцияООН
 
 
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