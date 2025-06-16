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Путин и Эрдоган обсудили обострение конфликта Ирана с Израилем

Путин и Эрдоган обсудили обострение конфликта Ирана с Израилем - РИА Новости, 16.06.2025

Путин и Эрдоган обсудили обострение конфликта Ирана с Израилем

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Они уделили основное внимание резко обострившейся обстановке на Ближнем... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T14:19:00+03:00

2025-06-16T14:19:00+03:00

2025-06-16T14:38:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Они уделили основное внимание резко обострившейся обстановке на Ближнем Востоке. Ключевые тезисы:"С обеих сторон выражена самая серьезная озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, уже приведшего к большому количеству жертв и чреватого тяжелыми долгосрочными последствиями для всего региона", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Обострение ирано-израильского конфликтаОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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