Путин и Эрдоган обсудили обострение конфликта Ирана с Израилем
Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Они уделили основное внимание резко обострившейся обстановке на Ближнем Востоке. Ключевые тезисы:
- лидеры выразили озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта;
- главы государств высказались за безотлагательное прекращение боевых действий и урегулирование вопросов, касающихся иранской ядерной программы;
- они осудили силовую акцию Израиля против Ирана, предпринятую в нарушение Устава ООН и других норм международного права;
- Турция сосредоточилась на дипломатических инициативах по прекращению атак Тель-Авива на Тегеран;
- Эрдоган: спираль насилия, начавшаяся после нападения Израиля на Иран, ставит под угрозу безопасность всего региона;
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"С обеих сторон выражена самая серьезная озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, уже приведшего к большому количеству жертв и чреватого тяжелыми долгосрочными последствиями для всего региона", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
- Путин выразил признательность турецкой стороне за организационное содействие прямым российско-украинским переговорам;
- Москва строго выполняет договоренности с Киевом по итогам второго раунда переговоров, в том числе по обмену военнопленными;
- президенты обсудили сферу энергетики, которая будет рассматриваться в ходе российско-турецких контактов на ПМЭФ.
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Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
- Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
- Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
- Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.