https://ria.ru/20250616/putin-2023123330.html

Путин заявил Эрдогану, что Россия строго выполняет договоренности с Киевом

Путин заявил Эрдогану, что Россия строго выполняет договоренности с Киевом - РИА Новости, 16.06.2025

Путин заявил Эрдогану, что Россия строго выполняет договоренности с Киевом

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что РФ строго выполняет договоренности с Киевом по... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T14:12:00+03:00

2025-06-16T14:12:00+03:00

2025-06-16T14:14:00+03:00

россия

киев

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что РФ строго выполняет договоренности с Киевом по итогам второго раунда переговоров, в том числе по обмену военнопленными, сообщает пресс-служба Кремля."Отмечено, что Россия строго выполняет договоренности по итогам их второго раунда, в том числе по передаче тел погибших военнослужащих и обмену военнопленными", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250614/putin-2022850220.html

россия

киев

турция

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россия, киев, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле