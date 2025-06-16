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Путин заявил Эрдогану, что Россия строго выполняет договоренности с Киевом
Путин заявил Эрдогану, что Россия строго выполняет договоренности с Киевом - РИА Новости, 16.06.2025
Путин заявил Эрдогану, что Россия строго выполняет договоренности с Киевом
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что РФ строго выполняет договоренности с Киевом по... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T14:12:00+03:00
2025-06-16T14:12:00+03:00
2025-06-16T14:14:00+03:00
россия
киев
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что РФ строго выполняет договоренности с Киевом по итогам второго раунда переговоров, в том числе по обмену военнопленными, сообщает пресс-служба Кремля."Отмечено, что Россия строго выполняет договоренности по итогам их второго раунда, в том числе по передаче тел погибших военнослужащих и обмену военнопленными", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250614/putin-2022850220.html
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россия, киев, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Россия, Киев, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Путин заявил Эрдогану, что Россия строго выполняет договоренности с Киевом
Путин заявил Эрдогану о строгом выполнении Россией стамбульских договоренностей