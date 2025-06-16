https://ria.ru/20250616/putin-2023101834.html

Путин выступит на ПМЭФ в пятницу

Путин выступит на ПМЭФ в пятницу - РИА Новости, 17.06.2025

Путин выступит на ПМЭФ в пятницу

Президент России Владимир Путин продолжает подготовку к ПМЭФ, на пятницу запланировано его выступление на пленарном заседании форума, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-16T12:48:00+03:00

2025-06-16T12:48:00+03:00

2025-06-17T00:35:00+03:00

россия

санкт-петербург

дмитрий песков

владимир путин

пмэф — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продолжает подготовку к ПМЭФ, на пятницу запланировано его выступление на пленарном заседании форума, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент продолжает готовиться и к Санкт-Петербургскому экономическому форуму. Вы знаете, он на этой неделе пройдет в Санкт-Петербурге. В пятницу глава государства выступит на пленарном заседании", - сказал Песков журналистам. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250416/pmef-2011486415.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, санкт-петербург, дмитрий песков, владимир путин