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Путин выступит на ПМЭФ в пятницу - РИА Новости, 17.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
12:48 16.06.2025 (обновлено: 00:35 17.06.2025)
https://ria.ru/20250616/putin-2023101834.html
Путин выступит на ПМЭФ в пятницу
Путин выступит на ПМЭФ в пятницу - РИА Новости, 17.06.2025
Путин выступит на ПМЭФ в пятницу
Президент России Владимир Путин продолжает подготовку к ПМЭФ, на пятницу запланировано его выступление на пленарном заседании форума, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-16T12:48:00+03:00
2025-06-17T00:35:00+03:00
россия
санкт-петербург
дмитрий песков
владимир путин
пмэф — 2025
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продолжает подготовку к ПМЭФ, на пятницу запланировано его выступление на пленарном заседании форума, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент продолжает готовиться и к Санкт-Петербургскому экономическому форуму. Вы знаете, он на этой неделе пройдет в Санкт-Петербурге. В пятницу глава государства выступит на пленарном заседании", - сказал Песков журналистам. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, санкт-петербург, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ПМЭФ — 2025
Путин выступит на ПМЭФ в пятницу

Песков: Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ 20 июня

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продолжает подготовку к ПМЭФ, на пятницу запланировано его выступление на пленарном заседании форума, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент продолжает готовиться и к Санкт-Петербургскому экономическому форуму. Вы знаете, он на этой неделе пройдет в Санкт-Петербурге. В пятницу глава государства выступит на пленарном заседании", - сказал Песков журналистам.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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