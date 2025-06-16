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ВС России готовят плацдарм для освобождения Красноармейска, заявил Пушилин - РИА Новости, 16.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:32 16.06.2025 (обновлено: 14:06 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/pushilin-2023062988.html
ВС России готовят плацдарм для освобождения Красноармейска, заявил Пушилин
ВС России готовят плацдарм для освобождения Красноармейска, заявил Пушилин - РИА Новости, 16.06.2025
ВС России готовят плацдарм для освобождения Красноармейска, заявил Пушилин
Российские военные создают плацдарм в Днепропетровской области для освобождения Красноармейска, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T10:32:00+03:00
2025-06-16T14:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
красноармейск
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российские военные создают плацдарм в Днепропетровской области для освобождения Красноармейска, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Наши военнослужащие решили ситуацию по-другому и уже несколько продвинулись за населенным пунктом Комар, что создает серьезные предпосылки для продвижения и освобождения территории в направлении Днепропетровской области в этой части. На нескольких участках наши подразделения уже вышли на территорию Днепропетровской области, создавая необходимый плацдарм для более выгодного охвата и освобождения населенного пункта Красноармейск", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Кроме того, российские бойцы успешно продвигаются на Константиновском и Краснолиманском направлениях, добавил глава региона.На минувшей неделе Пушилин заявил, что несколько точек выхода армии на границу ДНР с Днепропетровской областью дают больше возможностей для освобождения Красноармейска. Так, после взятия под контроль Петровского российские военные продвигаются к главному логистическому хабу ВСУ — селу Новопавловка.По данным Минобороны, бойцы группировки "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление в Днепропетровской области. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия военных в регионе — часть боевой работы по созданию буферной зоны.
https://ria.ru/20250616/vsu-2022279212.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
красноармейск
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днепропетровская область, красноармейск, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России готовят плацдарм для освобождения Красноармейска, заявил Пушилин

ВС РФ готовят плацдарм в Днепропетровской области для взятия Красноармейска

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российские военные создают плацдарм в Днепропетровской области для освобождения Красноармейска, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Наши военнослужащие решили ситуацию по-другому и уже несколько продвинулись за населенным пунктом Комар, что создает серьезные предпосылки для продвижения и освобождения территории в направлении Днепропетровской области в этой части. На нескольких участках наши подразделения уже вышли на территорию Днепропетровской области, создавая необходимый плацдарм для более выгодного охвата и освобождения населенного пункта Красноармейск", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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Кроме того, российские бойцы успешно продвигаются на Константиновском и Краснолиманском направлениях, добавил глава региона.

Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. Там расположен крупный ж/д узел, через который проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.

На минувшей неделе Пушилин заявил, что несколько точек выхода армии на границу ДНР с Днепропетровской областью дают больше возможностей для освобождения Красноармейска. Так, после взятия под контроль Петровского российские военные продвигаются к главному логистическому хабу ВСУ — селу Новопавловка.
По данным Минобороны, бойцы группировки "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление в Днепропетровской области. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия военных в регионе — часть боевой работы по созданию буферной зоны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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