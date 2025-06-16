ВС России готовят плацдарм для освобождения Красноармейска, заявил Пушилин
ВС РФ готовят плацдарм в Днепропетровской области для взятия Красноармейска
Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российские военные создают плацдарм в Днепропетровской области для освобождения Красноармейска, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Наши военнослужащие решили ситуацию по-другому и уже несколько продвинулись за населенным пунктом Комар, что создает серьезные предпосылки для продвижения и освобождения территории в направлении Днепропетровской области в этой части. На нескольких участках наши подразделения уже вышли на территорию Днепропетровской области, создавая необходимый плацдарм для более выгодного охвата и освобождения населенного пункта Красноармейск", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Кроме того, российские бойцы успешно продвигаются на Константиновском и Краснолиманском направлениях, добавил глава региона.
Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. Там расположен крупный ж/д узел, через который проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.
На минувшей неделе Пушилин заявил, что несколько точек выхода армии на границу ДНР с Днепропетровской областью дают больше возможностей для освобождения Красноармейска. Так, после взятия под контроль Петровского российские военные продвигаются к главному логистическому хабу ВСУ — селу Новопавловка.
По данным Минобороны, бойцы группировки "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление в Днепропетровской области. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия военных в регионе — часть боевой работы по созданию буферной зоны.
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