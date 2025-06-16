https://ria.ru/20250616/pushilin-2023062988.html

ВС России готовят плацдарм для освобождения Красноармейска, заявил Пушилин

ВС России готовят плацдарм для освобождения Красноармейска, заявил Пушилин - РИА Новости, 16.06.2025

ВС России готовят плацдарм для освобождения Красноармейска, заявил Пушилин

Российские военные создают плацдарм в Днепропетровской области для освобождения Красноармейска, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T10:32:00+03:00

2025-06-16T10:32:00+03:00

2025-06-16T14:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

красноармейск

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российские военные создают плацдарм в Днепропетровской области для освобождения Красноармейска, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Наши военнослужащие решили ситуацию по-другому и уже несколько продвинулись за населенным пунктом Комар, что создает серьезные предпосылки для продвижения и освобождения территории в направлении Днепропетровской области в этой части. На нескольких участках наши подразделения уже вышли на территорию Днепропетровской области, создавая необходимый плацдарм для более выгодного охвата и освобождения населенного пункта Красноармейск", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Кроме того, российские бойцы успешно продвигаются на Константиновском и Краснолиманском направлениях, добавил глава региона.На минувшей неделе Пушилин заявил, что несколько точек выхода армии на границу ДНР с Днепропетровской областью дают больше возможностей для освобождения Красноармейска. Так, после взятия под контроль Петровского российские военные продвигаются к главному логистическому хабу ВСУ — селу Новопавловка.По данным Минобороны, бойцы группировки "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление в Днепропетровской области. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия военных в регионе — часть боевой работы по созданию буферной зоны.

https://ria.ru/20250616/vsu-2022279212.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

красноармейск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

днепропетровская область, красноармейск, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф, безопасность