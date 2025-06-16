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В Петербурге появились баннеры с символикой ПМЭФ-2025
В Петербурге появились баннеры с символикой ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 16.06.2025
В Петербурге появились баннеры с символикой ПМЭФ-2025
Санкт-Петербург готовится к приему гостей и участников Петербургского международного экономического форума, в Северной столице появились баннеры и флаги с... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T19:38:00+03:00
2025-06-16T19:38:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург готовится к приему гостей и участников Петербургского международного экономического форума, в Северной столице появились баннеры и флаги с символикой ПМЭФ-2025, передает корреспондент РИА Новости. На площади Восстания у Московского вокзала в Санкт-Петербурге, у Гостиного двора появились баннеры и флаги с символикой Петербургского международного экономического форума. Кроме того, на экранах в городе транслируется информация о предстоящих мероприятиях в рамках ПМЭФ-2025. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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санкт-петербург, в мире
ПМЭФ — 2025, Санкт-Петербург, В мире
В Петербурге появились баннеры с символикой ПМЭФ-2025
В Петербурге появились баннеры и флаги с символикой ПМЭФ-2025