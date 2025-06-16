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В Петербурге возбудили дело против девушки, поджегшей паспорт - РИА Новости, 16.06.2025
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22:48 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/pasport-2023219322.html
В Петербурге возбудили дело против девушки, поджегшей паспорт
В Петербурге возбудили дело против девушки, поджегшей паспорт - РИА Новости, 16.06.2025
В Петербурге возбудили дело против девушки, поджегшей паспорт
Дело по статье о хулиганстве завели в Санкт-Петербурге в отношении девушки, поджегшей свой паспорт, а также документ ее знакомого, сообщила официальный... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T22:48:00+03:00
2025-06-16T22:48:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
нева (река)
ирина волк
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Дело по статье о хулиганстве завели в Санкт-Петербурге в отношении девушки, поджегшей свой паспорт, а также документ ее знакомого, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Ранее сообщалось, что полиция задержала 24-летнюю жительницу города на Неве, которая опубликовала видео, где запечатлено, как она умышленно сжигает свой паспорт, попутно нецензурно выражаясь. Злоумышленница также в видеоролике говорит "выезжайте за мной", предположительно, в адрес правоохранителей. "Моими коллегами из Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ, в отношении девушки, которая умышленно подожгла свой паспорт, а также (документ - ред.) её знакомого", - написала Волк в своем Telegram-канале. Официальный представитель МВД РФ отметила, что злоумышленница со знакомым, ставшим очевидцем противоправного деяния, задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. По словам Волк, проводится предварительное расследование.
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россия
санкт-петербург
нева (река)
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происшествия, россия, санкт-петербург, нева (река), ирина волк
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Нева (река), Ирина Волк
В Петербурге возбудили дело против девушки, поджегшей паспорт

В Петербурге завели дело на девушку, поджегшую свой паспорт и документ знакомого

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Дело по статье о хулиганстве завели в Санкт-Петербурге в отношении девушки, поджегшей свой паспорт, а также документ ее знакомого, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Ранее сообщалось, что полиция задержала 24-летнюю жительницу города на Неве, которая опубликовала видео, где запечатлено, как она умышленно сжигает свой паспорт, попутно нецензурно выражаясь. Злоумышленница также в видеоролике говорит "выезжайте за мной", предположительно, в адрес правоохранителей.
«
"Моими коллегами из Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ, в отношении девушки, которая умышленно подожгла свой паспорт, а также (документ - ред.) её знакомого", - написала Волк в своем Telegram-канале.
Официальный представитель МВД РФ отметила, что злоумышленница со знакомым, ставшим очевидцем противоправного деяния, задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. По словам Волк, проводится предварительное расследование.
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ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургНева (река)Ирина Волк
 
 
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