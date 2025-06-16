https://ria.ru/20250616/pasport-2023219322.html

В Петербурге возбудили дело против девушки, поджегшей паспорт

В Петербурге возбудили дело против девушки, поджегшей паспорт - РИА Новости, 16.06.2025

В Петербурге возбудили дело против девушки, поджегшей паспорт

Дело по статье о хулиганстве завели в Санкт-Петербурге в отношении девушки, поджегшей свой паспорт, а также документ ее знакомого, сообщила официальный... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T22:48:00+03:00

2025-06-16T22:48:00+03:00

2025-06-16T22:48:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

нева (река)

ирина волк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Дело по статье о хулиганстве завели в Санкт-Петербурге в отношении девушки, поджегшей свой паспорт, а также документ ее знакомого, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Ранее сообщалось, что полиция задержала 24-летнюю жительницу города на Неве, которая опубликовала видео, где запечатлено, как она умышленно сжигает свой паспорт, попутно нецензурно выражаясь. Злоумышленница также в видеоролике говорит "выезжайте за мной", предположительно, в адрес правоохранителей. "Моими коллегами из Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ, в отношении девушки, которая умышленно подожгла свой паспорт, а также (документ - ред.) её знакомого", - написала Волк в своем Telegram-канале. Официальный представитель МВД РФ отметила, что злоумышленница со знакомым, ставшим очевидцем противоправного деяния, задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. По словам Волк, проводится предварительное расследование.

https://ria.ru/20250529/pasport-2019764465.html

россия

санкт-петербург

нева (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, санкт-петербург, нева (река), ирина волк