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Мантуров рассказал, когда ОСК представит проект дальневосточной верфи - РИА Новости, 16.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
08:57 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/osk-2023048612.html
Мантуров рассказал, когда ОСК представит проект дальневосточной верфи
Мантуров рассказал, когда ОСК представит проект дальневосточной верфи - РИА Новости, 16.06.2025
Мантуров рассказал, когда ОСК представит проект дальневосточной верфи
Объединенная судостроительная корпорации (ОСК) готовит технико-экономическое обоснование для проекта новой крупнотоннажной верфи на Дальнем Востоке и должна... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T08:57:00+03:00
2025-06-16T08:57:00+03:00
пмэф — 2025
экономика
россия
дальний восток
владивосток
денис мантуров
владимир путин
объединенная судостроительная корпорация
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорации (ОСК) готовит технико-экономическое обоснование для проекта новой крупнотоннажной верфи на Дальнем Востоке и должна представить проект до конца текущего года, сообщил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). "А вот что касается дальневосточной верфи – это, действительно, еще в проекте. Пока готовится технико-экономическое обоснование, до конца года ОСК должна представить этот проект для последующего рассмотрения", — сказал он. Мантуров отметил, что проект будет зависеть от конъюнктуры и экономической компоненты, а также от макроэкономики в целом. В связи с этими факторами будет понимание, как реализовать план по строительству новой верфи. В сентябре 2024 года первый вице-премьер РФ отмечал, что более 200 миллиардов рублей потребуется на строительство новой верфи на Дальнем Востоке, основным источником финансирования является ВТБ. Тогда же ОСК представила президенту России Владимиру Путину предполагаемую площадку для строительства новой верфи, специализирующейся на морском торговом флоте, показав ее с борта катера. Это бухта Промежуточная во Владивостоке. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240904/putin-1970413559.html
https://ria.ru/20241106/osk-1982206757.html
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экономика, россия, дальний восток, владивосток, денис мантуров, владимир путин, объединенная судостроительная корпорация
ПМЭФ — 2025, Экономика, Россия, Дальний Восток, Владивосток, Денис Мантуров, Владимир Путин, Объединенная судостроительная корпорация
Мантуров рассказал, когда ОСК представит проект дальневосточной верфи

Мантуров: ОСК должна представить проект дальневосточной верфи до конца года

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВерфи
Верфи - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорации (ОСК) готовит технико-экономическое обоснование для проекта новой крупнотоннажной верфи на Дальнем Востоке и должна представить проект до конца текущего года, сообщил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
"А вот что касается дальневосточной верфи – это, действительно, еще в проекте. Пока готовится технико-экономическое обоснование, до конца года ОСК должна представить этот проект для последующего рассмотрения", — сказал он.
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Мантуров отметил, что проект будет зависеть от конъюнктуры и экономической компоненты, а также от макроэкономики в целом. В связи с этими факторами будет понимание, как реализовать план по строительству новой верфи.
В сентябре 2024 года первый вице-премьер РФ отмечал, что более 200 миллиардов рублей потребуется на строительство новой верфи на Дальнем Востоке, основным источником финансирования является ВТБ. Тогда же ОСК представила президенту России Владимиру Путину предполагаемую площадку для строительства новой верфи, специализирующейся на морском торговом флоте, показав ее с борта катера. Это бухта Промежуточная во Владивостоке.
ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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