Мантуров рассказал, когда ОСК представит проект дальневосточной верфи
Мантуров: ОСК должна представить проект дальневосточной верфи до конца года
Верфи. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорации (ОСК) готовит технико-экономическое обоснование для проекта новой крупнотоннажной верфи на Дальнем Востоке и должна представить проект до конца текущего года, сообщил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
"А вот что касается дальневосточной верфи – это, действительно, еще в проекте. Пока готовится технико-экономическое обоснование, до конца года ОСК должна представить этот проект для последующего рассмотрения", — сказал он.
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Мантуров отметил, что проект будет зависеть от конъюнктуры и экономической компоненты, а также от макроэкономики в целом. В связи с этими факторами будет понимание, как реализовать план по строительству новой верфи.
В сентябре 2024 года первый вице-премьер РФ отмечал, что более 200 миллиардов рублей потребуется на строительство новой верфи на Дальнем Востоке, основным источником финансирования является ВТБ. Тогда же ОСК представила президенту России Владимиру Путину предполагаемую площадку для строительства новой верфи, специализирующейся на морском торговом флоте, показав ее с борта катера. Это бухта Промежуточная во Владивостоке.
ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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