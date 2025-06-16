https://ria.ru/20250616/oreshkin-2023039603.html

Модель роста экономики России исчерпана, считает Орешкин

Модель роста экономики России исчерпана, считает Орешкин - РИА Новости, 16.06.2025

Модель роста экономики России исчерпана, считает Орешкин

Модель роста экономики России последних лет себя исчерпала; для дальнейшего развития она должна сделать шаг вверх, а не вперед, считает заместитель главы... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T07:03:00+03:00

2025-06-16T07:03:00+03:00

2025-06-16T07:03:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Модель роста экономики России последних лет себя исчерпала; для дальнейшего развития она должна сделать шаг вверх, а не вперед, считает заместитель главы администрации президента Максим Орешкин. Экономика РФ в последние годы показывает значительный рост: ВВП страны в 2023 году вырос на 4,1%, а в 2024 - на 4,3%. Как следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости, Россия в 2024 году вошла в пятерку стран по вкладу в прирост глобального ВВП по паритету покупательной способности, что позволило ей закрепиться как четвертой экономике мира с рекордными 6,94 триллиона долларов. В интервью журналу "Эксперт" Орешкин рассказал, что на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме тема структурных изменений в российской экономике будет в фокусе внимания. "В последние годы мы наблюдаем активный экономический рост. Россия стала первой экономикой Европы и четвертой в мире, если оценивать по паритету покупательной способности. Но этот рывок в значительной степени произошел благодаря тому, что был активизирован спящий, незадействованный потенциал экономики. Прежде всего кадровый и производственный. Эта модель роста себя исчерпала", - сказал Орешкин. "Столь низкого показателя безработицы, как в России, вы не найдете ни в одной крупной стране мира. Показатель загрузки существующих мощностей также находится на достаточно высоком уровне. Чтобы развитие продолжалось, экономика должна сделать шаг не вперед, а вверх, на следующую технологическую и организационную ступень", - продолжил он. По его словам, одним из главных технологических трендов, который меняет облик экономики, является платформизация. Он пояснил, что прирост занятости последних лет в том числе связан с быстрым проникновением платформ в разные сферы экономики. "Низкая безработица теперь с нами навсегда. И Россия в данном случае не исключение. Платформизация и связанное с ней повышение занятости — это общемировая тенденция, которая у нас благодаря высокому уровню развития технологий проявилась раньше и ярче", - уверен замглавы администрации президента. При этом в вопросе регулирования, по мнению Орешкина, необходимо придерживаться сбалансированного подхода. "Здесь тоже важно не переборщить. Сейчас платформы оказывают положительное влияние на экономику в том числе из-за отсутствия регулирования. Важно сохранить баланс между правилами и пространством для роста", - заключил он. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250616/banki-2023033187.html

https://ria.ru/20250616/stavka-2023030070.html

https://ria.ru/20250615/politika-2022952750.html

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экономика, россия, европа, санкт-петербург, максим орешкин, мвф