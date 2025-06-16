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МВД объявило в розыск Седу Сулейманову, якобы похищенную в Петербурге - РИА Новости, 16.06.2025
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12:07 16.06.2025 (обновлено: 12:55 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/mvd-2023091891.html
МВД объявило в розыск Седу Сулейманову, якобы похищенную в Петербурге
МВД объявило в розыск Седу Сулейманову, якобы похищенную в Петербурге - РИА Новости, 16.06.2025
МВД объявило в розыск Седу Сулейманову, якобы похищенную в Петербурге
МВД РФ объявило в розыск как без вести пропавшую Седу Сулейманову, которая была якобы похищена в Петербурге для возвращения в Чечню. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T12:07:00+03:00
2025-06-16T12:55:00+03:00
санкт-петербург
грозный
мансур солтаев
ахмед дудаев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск как без вести пропавшую Седу Сулейманову, которая была якобы похищена в Петербурге для возвращения в Чечню. "Сулейманова Седа... 24.04.1997... основание для розыска: без вести пропавший", - говорится в карточке базы розыска. Дело по факту исчезновения Сулеймановой было возбуждено в марте 2024 года. В августе 2023 года уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев сообщил о встрече с Сулеймановой, которая, по информации признанной иноагентом "Кризисной группы СК SOS Северный Кавказ" (North Caucasus SOS Crisis Group)*, якобы была похищена в Санкт-Петербурге и могла быть доставлена в Чечню. Подруга Сулеймановой Елена Патяева утверждала, что та перестала выходить на связь после возвращения в Чечню. В марте 2025 года с Патяевой, вышедшей в центр Грозного с одиночном пикетом с плакатом "Где Седа?", написанном на чеченском языке, беседовали в отделе полиции, сообщал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.* Организация, выполняющая функции иноагента в России
https://ria.ru/20250320/chechnya-2006273501.html
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санкт-петербург, грозный, мансур солтаев, ахмед дудаев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Санкт-Петербург, Грозный, Мансур Солтаев, Ахмед Дудаев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
МВД объявило в розыск Седу Сулейманову, якобы похищенную в Петербурге

МВД объявило в розыск Седу Сулейманову, якобы похищенную для возвращения в Чечню

© Фото : МВД РоссииСеда Сулейманова
Седа Сулейманова - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Фото : МВД России
Седа Сулейманова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск как без вести пропавшую Седу Сулейманову, которая была якобы похищена в Петербурге для возвращения в Чечню.
"Сулейманова Седа... 24.04.1997... основание для розыска: без вести пропавший", - говорится в карточке базы розыска.
Грозный - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
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Дело по факту исчезновения Сулеймановой было возбуждено в марте 2024 года.
В августе 2023 года уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев сообщил о встрече с Сулеймановой, которая, по информации признанной иноагентом "Кризисной группы СК SOS Северный Кавказ" (North Caucasus SOS Crisis Group)*, якобы была похищена в Санкт-Петербурге и могла быть доставлена в Чечню.
Подруга Сулеймановой Елена Патяева утверждала, что та перестала выходить на связь после возвращения в Чечню. В марте 2025 года с Патяевой, вышедшей в центр Грозного с одиночном пикетом с плакатом "Где Седа?", написанном на чеченском языке, беседовали в отделе полиции, сообщал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
* Организация, выполняющая функции иноагента в России
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Санкт-ПетербургГрозныйМансур СолтаевАхмед ДудаевМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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