https://ria.ru/20250616/mvd-2023091891.html

МВД объявило в розыск Седу Сулейманову, якобы похищенную в Петербурге

МВД объявило в розыск Седу Сулейманову, якобы похищенную в Петербурге - РИА Новости, 16.06.2025

МВД объявило в розыск Седу Сулейманову, якобы похищенную в Петербурге

МВД РФ объявило в розыск как без вести пропавшую Седу Сулейманову, которая была якобы похищена в Петербурге для возвращения в Чечню. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T12:07:00+03:00

2025-06-16T12:07:00+03:00

2025-06-16T12:55:00+03:00

санкт-петербург

грозный

мансур солтаев

ахмед дудаев

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск как без вести пропавшую Седу Сулейманову, которая была якобы похищена в Петербурге для возвращения в Чечню. "Сулейманова Седа... 24.04.1997... основание для розыска: без вести пропавший", - говорится в карточке базы розыска. Дело по факту исчезновения Сулеймановой было возбуждено в марте 2024 года. В августе 2023 года уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев сообщил о встрече с Сулеймановой, которая, по информации признанной иноагентом "Кризисной группы СК SOS Северный Кавказ" (North Caucasus SOS Crisis Group)*, якобы была похищена в Санкт-Петербурге и могла быть доставлена в Чечню. Подруга Сулеймановой Елена Патяева утверждала, что та перестала выходить на связь после возвращения в Чечню. В марте 2025 года с Патяевой, вышедшей в центр Грозного с одиночном пикетом с плакатом "Где Седа?", написанном на чеченском языке, беседовали в отделе полиции, сообщал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.* Организация, выполняющая функции иноагента в России

https://ria.ru/20250320/chechnya-2006273501.html

https://ria.ru/20250109/turtsiya-1992991218.html

санкт-петербург

грозный

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

санкт-петербург, грозный, мансур солтаев, ахмед дудаев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), происшествия