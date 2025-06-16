https://ria.ru/20250616/mvd-2023049376.html

МВД предупредило о новой схеме вовлечения в дропперство

МВД предупредило о новой схеме вовлечения в дропперство - РИА Новости, 16.06.2025

МВД предупредило о новой схеме вовлечения в дропперство

Мошенники вовлекают в дропперство граждан Белоруссии под видом однодневных командировок в Россию, предупредило управление по организации борьбы с противоправным РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T09:03:00+03:00

2025-06-16T09:03:00+03:00

2025-06-16T09:03:00+03:00

россия

белоруссия

смоленск

происшествия

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Мошенники вовлекают в дропперство граждан Белоруссии под видом однодневных командировок в Россию, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Новая схема вовлечения в дропперство. Гражданам Республики Беларусь предлагают "легкий заработок" — однодневную командировку в Россию с целью открыть банковскую карту", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что посты в Telegram и соцсетях обещают оплачиваемую поездку в Смоленск, Москву, Санкт-Петербург. Во время поездки необходимо оформить карту российского банка для "процессинга" или "крипто-арбитража". "На практике карта используется киберпреступниками для вывода средств граждан. А гражданин, оформивший карту, будет нести ответственность", - предупреждают полицейские.

https://ria.ru/20250514/moshenniki-2016796530.html

россия

белоруссия

смоленск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, белоруссия, смоленск, происшествия