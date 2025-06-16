Рейтинг@Mail.ru
МВД предупредило о новой схеме вовлечения в дропперство - РИА Новости, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:03 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/mvd-2023049376.html
МВД предупредило о новой схеме вовлечения в дропперство
МВД предупредило о новой схеме вовлечения в дропперство - РИА Новости, 16.06.2025
МВД предупредило о новой схеме вовлечения в дропперство
Мошенники вовлекают в дропперство граждан Белоруссии под видом однодневных командировок в Россию, предупредило управление по организации борьбы с противоправным РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T09:03:00+03:00
2025-06-16T09:03:00+03:00
россия
белоруссия
смоленск
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_505e5cbf81f919779fe3b4e4e84e21b7.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Мошенники вовлекают в дропперство граждан Белоруссии под видом однодневных командировок в Россию, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Новая схема вовлечения в дропперство. Гражданам Республики Беларусь предлагают "легкий заработок" — однодневную командировку в Россию с целью открыть банковскую карту", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что посты в Telegram и соцсетях обещают оплачиваемую поездку в Смоленск, Москву, Санкт-Петербург. Во время поездки необходимо оформить карту российского банка для "процессинга" или "крипто-арбитража". "На практике карта используется киберпреступниками для вывода средств граждан. А гражданин, оформивший карту, будет нести ответственность", - предупреждают полицейские.
https://ria.ru/20250514/moshenniki-2016796530.html
россия
белоруссия
смоленск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9f976508cd27140c869c93f4958618b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, смоленск, происшествия
Россия, Белоруссия, Смоленск, Происшествия
МВД предупредило о новой схеме вовлечения в дропперство

МВД: мошенники вовлекают белорусов в дропперство под видом командировок в Россию

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Мошенники вовлекают в дропперство граждан Белоруссии под видом однодневных командировок в Россию, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«
"Новая схема вовлечения в дропперство. Гражданам Республики Беларусь предлагают "легкий заработок" — однодневную командировку в Россию с целью открыть банковскую карту", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что посты в Telegram и соцсетях обещают оплачиваемую поездку в Смоленск, Москву, Санкт-Петербург. Во время поездки необходимо оформить карту российского банка для "процессинга" или "крипто-арбитража".
"На практике карта используется киберпреступниками для вывода средств граждан. А гражданин, оформивший карту, будет нести ответственность", - предупреждают полицейские.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Эксперт рассказала о новом способе отъема денег у россиян
14 мая, 06:33
 
РоссияБелоруссияСмоленскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Израильские спасатели на дежурстве после иранского ракетного удара по центру Тель-АвиваОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:03
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала