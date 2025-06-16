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МВД предупредило о новой схеме вовлечения в дропперство
МВД предупредило о новой схеме вовлечения в дропперство - РИА Новости, 16.06.2025
МВД предупредило о новой схеме вовлечения в дропперство
Мошенники вовлекают в дропперство граждан Белоруссии под видом однодневных командировок в Россию, предупредило управление по организации борьбы с противоправным РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T09:03:00+03:00
2025-06-16T09:03:00+03:00
2025-06-16T09:03:00+03:00
россия
белоруссия
смоленск
происшествия
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Мошенники вовлекают в дропперство граждан Белоруссии под видом однодневных командировок в Россию, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Новая схема вовлечения в дропперство. Гражданам Республики Беларусь предлагают "легкий заработок" — однодневную командировку в Россию с целью открыть банковскую карту", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что посты в Telegram и соцсетях обещают оплачиваемую поездку в Смоленск, Москву, Санкт-Петербург. Во время поездки необходимо оформить карту российского банка для "процессинга" или "крипто-арбитража". "На практике карта используется киберпреступниками для вывода средств граждан. А гражданин, оформивший карту, будет нести ответственность", - предупреждают полицейские.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, смоленск, происшествия
Россия, Белоруссия, Смоленск, Происшествия
МВД предупредило о новой схеме вовлечения в дропперство
МВД: мошенники вовлекают белорусов в дропперство под видом командировок в Россию