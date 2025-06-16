https://ria.ru/20250616/medali-2023148495.html

Максимальное число российских школьников выиграли на олимпиадах за два года

Максимальное число российских школьников выиграли на олимпиадах за два года - РИА Новости, 16.06.2025

Максимальное число российских школьников выиграли на олимпиадах за два года

Российские школьники получили максимальное число медалей на международных олимпиадах за последние два года, выяснило РИА Новости, изучив данные Института... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T15:34:00+03:00

2025-06-16T15:34:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российские школьники получили максимальное число медалей на международных олимпиадах за последние два года, выяснило РИА Новости, изучив данные Института содержания и методов обучения имени Леднева. Согласно статистике, в 2023 году все 43 учащихся в РФ, которые принимали участие в международных школьных олимпиадах, получили медали: 34 золотые, восемь серебряных и одну бронзовую. В 2024 году 42 школьника также завоевали максимальное число наград: 31 золотая медаль, девять серебряных и две бронзовых. "Многие наши ученики отмечают, что решение заданий международного уровня оказывается легче, чем финал всероссийской олимпиады школьников. Убедительным доказательством эффективности данной системы является ежегодный успех российских сборных на мировых соревнованиях, когда абсолютно каждый участник возвращается домой с медалью", - рассказал директор Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко РИА Новости. Он добавил, что выдающиеся достижения в олимпиадном движении в России объясняются наличием действенной системы выявления, сопровождения и поддержки талантливых детей.

https://ria.ru/20250603/khimiya-2020757382.html

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