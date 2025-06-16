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Максимальное число российских школьников выиграли на олимпиадах за два года - РИА Новости, 16.06.2025
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15:34 16.06.2025 (обновлено: 16:15 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/medali-2023148495.html
Максимальное число российских школьников выиграли на олимпиадах за два года
Максимальное число российских школьников выиграли на олимпиадах за два года - РИА Новости, 16.06.2025
Максимальное число российских школьников выиграли на олимпиадах за два года
Российские школьники получили максимальное число медалей на международных олимпиадах за последние два года, выяснило РИА Новости, изучив данные Института... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T15:34:00+03:00
2025-06-16T16:15:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российские школьники получили максимальное число медалей на международных олимпиадах за последние два года, выяснило РИА Новости, изучив данные Института содержания и методов обучения имени Леднева. Согласно статистике, в 2023 году все 43 учащихся в РФ, которые принимали участие в международных школьных олимпиадах, получили медали: 34 золотые, восемь серебряных и одну бронзовую. В 2024 году 42 школьника также завоевали максимальное число наград: 31 золотая медаль, девять серебряных и две бронзовых. "Многие наши ученики отмечают, что решение заданий международного уровня оказывается легче, чем финал всероссийской олимпиады школьников. Убедительным доказательством эффективности данной системы является ежегодный успех российских сборных на мировых соревнованиях, когда абсолютно каждый участник возвращается домой с медалью", - рассказал директор Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко РИА Новости. Он добавил, что выдающиеся достижения в олимпиадном движении в России объясняются наличием действенной системы выявления, сопровождения и поддержки талантливых детей.
https://ria.ru/20250603/khimiya-2020757382.html
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Максимальное число российских школьников выиграли на олимпиадах за два года

Российские школьники получили максимальное число медалей на олимпиадах за 2 года

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкШкольники во время урока
Школьники во время урока - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Школьники во время урока. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российские школьники получили максимальное число медалей на международных олимпиадах за последние два года, выяснило РИА Новости, изучив данные Института содержания и методов обучения имени Леднева.
Согласно статистике, в 2023 году все 43 учащихся в РФ, которые принимали участие в международных школьных олимпиадах, получили медали: 34 золотые, восемь серебряных и одну бронзовую. В 2024 году 42 школьника также завоевали максимальное число наград: 31 золотая медаль, девять серебряных и две бронзовых.
Российские школьники завоевали три золотые и одну серебряную медали на Международной олимпиаде по химии - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Российские школьники завоевали золото на Международной олимпиаде по химии
3 июня, 23:19
"Многие наши ученики отмечают, что решение заданий международного уровня оказывается легче, чем финал всероссийской олимпиады школьников. Убедительным доказательством эффективности данной системы является ежегодный успех российских сборных на мировых соревнованиях, когда абсолютно каждый участник возвращается домой с медалью", - рассказал директор Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко РИА Новости.
Он добавил, что выдающиеся достижения в олимпиадном движении в России объясняются наличием действенной системы выявления, сопровождения и поддержки талантливых детей.
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12 мая, 19:16
 
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