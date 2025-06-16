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Мантуров рассказал о конвейерных линиях по производству спутников - РИА Новости, 16.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
06:15 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/manturov-2023037632.html
Мантуров рассказал о конвейерных линиях по производству спутников
Мантуров рассказал о конвейерных линиях по производству спутников - РИА Новости, 16.06.2025
Мантуров рассказал о конвейерных линиях по производству спутников
Конвейерные линии по производству космических спутников уже запущены в России, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T06:15:00+03:00
2025-06-16T06:15:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Конвейерные линии по производству космических спутников уже запущены в России, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). "У нас есть уже примеры того, как именно конвейерным способом будут производиться спутники, в частности до 100 килограммов. На АО "Решетнев" уже запущены линии по производству спутников. Частные производители спутников также работают над производством космических аппаратов конвейерным способом. Это нужно для снижения себестоимости спутников, а в последующем и снижения стоимости услуг для частных потребителей", - сказал Мантуров. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов, выступая на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде, сообщал, что национальный проект по космосу предусматривает запуск 886 спутников широкополосного интернета "Рассвет" и 114 аппаратов дистанционного зондирования Земли. Также, по его данным, Минфин РФ одобрил запрошенное финансирование нацпроекта по космосу в размере 4,5 триллиона рублей. Работа над проектом началась в октябре 2023 года после того, как на совещании по вопросам развития этой отрасли президент Владимир Путин поручил правительству РФ разработать нацпроект для развития отечественной индустрии космических сервисов, технологий и продуктов. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250613/luna-2022612410.html
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космос - риа наука, россия, нижний новгород, санкт-петербург, денис мантуров, дмитрий баканов, владимир путин, роскосмос
ПМЭФ — 2025, Космос - РИА Наука, Россия, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Денис Мантуров, Дмитрий Баканов, Владимир Путин, Роскосмос
Мантуров рассказал о конвейерных линиях по производству спутников

Мантуров: конвейерные линии по производству спутников уже запущены в России

© Фото предоставлено пресс-службой Минпромторга РФ Денис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Минпромторга РФ
Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Конвейерные линии по производству космических спутников уже запущены в России, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
"У нас есть уже примеры того, как именно конвейерным способом будут производиться спутники, в частности до 100 килограммов. На АО "Решетнев" уже запущены линии по производству спутников. Частные производители спутников также работают над производством космических аппаратов конвейерным способом. Это нужно для снижения себестоимости спутников, а в последующем и снижения стоимости услуг для частных потребителей", - сказал Мантуров.
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Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов, выступая на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде, сообщал, что национальный проект по космосу предусматривает запуск 886 спутников широкополосного интернета "Рассвет" и 114 аппаратов дистанционного зондирования Земли. Также, по его данным, Минфин РФ одобрил запрошенное финансирование нацпроекта по космосу в размере 4,5 триллиона рублей.
Работа над проектом началась в октябре 2023 года после того, как на совещании по вопросам развития этой отрасли президент Владимир Путин поручил правительству РФ разработать нацпроект для развития отечественной индустрии космических сервисов, технологий и продуктов.
ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ — 2025Космос - РИА НаукаРоссияНижний НовгородСанкт-ПетербургДенис МантуровДмитрий БакановВладимир ПутинРоскосмос
 
 
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