Мантуров рассказал о конвейерных линиях по производству спутников
Мантуров: конвейерные линии по производству спутников уже запущены в России
© Фото предоставлено пресс-службой Минпромторга РФ Денис Мантуров
© Фото предоставлено пресс-службой Минпромторга РФ
Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Конвейерные линии по производству космических спутников уже запущены в России, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
"У нас есть уже примеры того, как именно конвейерным способом будут производиться спутники, в частности до 100 килограммов. На АО "Решетнев" уже запущены линии по производству спутников. Частные производители спутников также работают над производством космических аппаратов конвейерным способом. Это нужно для снижения себестоимости спутников, а в последующем и снижения стоимости услуг для частных потребителей", - сказал Мантуров.
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Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов, выступая на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде, сообщал, что национальный проект по космосу предусматривает запуск 886 спутников широкополосного интернета "Рассвет" и 114 аппаратов дистанционного зондирования Земли. Также, по его данным, Минфин РФ одобрил запрошенное финансирование нацпроекта по космосу в размере 4,5 триллиона рублей.
Работа над проектом началась в октябре 2023 года после того, как на совещании по вопросам развития этой отрасли президент Владимир Путин поручил правительству РФ разработать нацпроект для развития отечественной индустрии космических сервисов, технологий и продуктов.
ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.