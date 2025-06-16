Рейтинг@Mail.ru
Путин и Эрдоган обсудили сферу энергетики, ее подробно рассмотрят на ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ — 2025
 
14:14 16.06.2025 (обновлено: 14:32 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/kreml-2023124050.html
Путин и Эрдоган обсудили сферу энергетики, ее подробно рассмотрят на ПМЭФ
Путин и Эрдоган обсудили сферу энергетики, ее подробно рассмотрят на ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2025
Путин и Эрдоган обсудили сферу энергетики, ее подробно рассмотрят на ПМЭФ
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили сферу энергетики, которая будет рассматриваться в ходе российско-турецких... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T14:14:00+03:00
2025-06-16T14:32:00+03:00
россия
пмэф — 2025
владимир путин
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894074697_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_6a9e217126485a0824001b2f8889f133.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили сферу энергетики, которая будет рассматриваться в ходе российско-турецких контактов в рамках ПМЭФ, сообщает пресс-служба Кремля."Также проведен обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, включая сферу энергетики. Эта тематика будет рассматриваться в ходе российско-турецких контактов в рамках Петербургского международного экономического форума и предстоящего в конце июня заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - говорится в сообщении.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250608/ryutte-2021680382.html
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894074697_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_e6ceaea736c178fdc1ee213fd23e289a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире
Россия, ПМЭФ — 2025, Владимир Путин, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Путин и Эрдоган обсудили сферу энергетики, ее подробно рассмотрят на ПМЭФ

Кремль: Путин и Эрдоган обсудили сферу энергетики, ее также рассмотрят на ПМЭФ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдога
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдога - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдога. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили сферу энергетики, которая будет рассматриваться в ходе российско-турецких контактов в рамках ПМЭФ, сообщает пресс-служба Кремля.
"Также проведен обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, включая сферу энергетики. Эта тематика будет рассматриваться в ходе российско-турецких контактов в рамках Петербургского международного экономического форума и предстоящего в конце июня заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - говорится в сообщении.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Выпад генсека НАТО в адрес России вызвал бурю негодования в Турции
8 июня, 23:02
 
ПМЭФ — 2025РоссияВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала