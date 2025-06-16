https://ria.ru/20250616/kreml-2023124050.html

Путин и Эрдоган обсудили сферу энергетики, ее подробно рассмотрят на ПМЭФ

Путин и Эрдоган обсудили сферу энергетики, ее подробно рассмотрят на ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2025

Путин и Эрдоган обсудили сферу энергетики, ее подробно рассмотрят на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили сферу энергетики, которая будет рассматриваться в ходе российско-турецких... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T14:14:00+03:00

2025-06-16T14:14:00+03:00

2025-06-16T14:32:00+03:00

россия

пмэф — 2025

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили сферу энергетики, которая будет рассматриваться в ходе российско-турецких контактов в рамках ПМЭФ, сообщает пресс-служба Кремля."Также проведен обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, включая сферу энергетики. Эта тематика будет рассматриваться в ходе российско-турецких контактов в рамках Петербургского международного экономического форума и предстоящего в конце июня заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - говорится в сообщении.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире